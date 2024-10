Szoboszlai Dominik is tagja a Liverpool FC kezdőcsapatának a Bologna elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen – derült ki a kezdés előtt bő egy órával kiadott hivatalos összeállításokból. A magyar válogatott csapatkapitánya szerda este először lép pályára a vörösök színeiben az Anfield közönsége előtt, a debütálás azonban egyúttal jubilálás is, ugyanis a 25. BL-meccsén szerepelhet.

Arne Slot vezetőedző ezúttal is a Liverpool kezdőcsapatába jelölte Szoboszlai Dominiket. A magyar válogatott középpályásra ezúttal a Bologna elleni hazai mérkőzésen vár bevetés. A találkozó magyar idő szerint 21 órakor veszi kezdetét.

Szoboszlai a szezon eddig nyolc tétmérkőzéséből hétszer kezdett, hat összecsapást végig is játszott, egyedül a múlt heti, a West Ham United elleni 5–1-re megnyert Ligakupa-mérkőzésen nem állt be, ám akkor több alapember is plusz pihenőt kapott Slottól.

A 23 esztendős labdarúgó két héttel ezelőtt, a Bajnokok Ligája ligaszakaszának első mérkőzésén gólt is lőtt az AC Milan otthonában. Az Anfielden viszont ez lesz az első BL-meccse Liverpool-játékosként: az előző kiírásban a vörösök a második számú európai kupasorozatban, az Európa-ligában szerepeltek és jutottak negyeddöntőig.

Szoboszlainak egyszerre debütálás és jubileum is a Bologna elleni meccs, hiszen ez pályafutása 25. összecsapása a BL főtábláján. 2019-ben még a Red Bull Salzburg–KRC Genk összecsapáson mutatkozott be az elitligában, a 6–2-re megnyert meccsen pedig rögvest gólt is szerzett. A tizedik meccsén a Lokomotív Moszkvát 3–1-re verte a Salzburg, a huszadikon pedig a Real Madridot 3–2-re a Leipzig.

A magyar válogatott csapatkapitányának eddig hét gólja és három gólpassza van a sorozatban.

A Liverpool–Bologna-mérkőzésről az Index helyszíni beszámolóval jelentkezik.

LABDARÚGÁS, BAJNOKOK LIGÁJA

LIGASZAKASZ, 2. FORDULÓ

21.00: Liverpool–Bologna (Anfield Road)

