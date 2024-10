Mint arról az Index helyszíni kollégája is beszámolt, a Bologna elleni 2–0-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzésből Szoboszlai Dominik is derekasan kivette a részét: a középpályás Mohamed Szalahnak adott gólpasszt, amivel csapata beállította a találkozó végeredményét. Az osztályzatokon is meglátszott a középpályás fantasztikus teljesítménye, ugyanis szinte csak nyolcas érdemjegyeket kapott.

Jó meccs volt, hiszen győztünk. Nem volt könnyű, de a Bajnokok Ligájában ez természetes, hiszen sok jó csapat van a sorozatban, és a Bologna is ezek közé tartozik. Jó volt nyerni, pláne kapott gól nélkül, jó egyéni teljesítményekkel. Tökéletes meccs sosincs, de arra törekszünk, ugyanakkor mindig javulhatunk, fejlődhetünk. Volt egy szakasza a mérkőzésnek, főleg az első félidő hajrájában, amikor nem mi irányítottunk, és jobban fenyegetett minket az ellenfél, mint azt szerettem volna, de a BL ilyen, mindig két csapat van a pályán. A meccs nagy részében azért irányítani tudtunk.

– kezdett értékelésbe Arne Slot.

Ezután a holland tréner külön kitért az egyiptomi Mohamed Szalahra, aki a Bologna ellen a 217. gólját is megszerezte tétmeccsen a Liverpool színeiben.

„Mit mondhatnék Móról? Azt nyújtja, amit mindenki vár tőle. Ha elég gyakran hozzuk helyzetbe, gólokat szerez, és ma egy nagyszerű gólpassza is volt. A második találatunk kapcsán pedig, amelyet ő szerzett, megértem, hogy mindenki a befejezésről beszél, mert fantasztikus volt, de nem lennénk igazságosak, ha nem beszélnénk az előzményekről, azokról a játékosokról, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az a helyzet kialakuljon. Gondolok Virgil van Dijkra, Diogo Jotára, Trent Alexander-Arnoldra és Szoboszlai Dominikre. Virgil adott egy fantasztikus labdát Diogónak, aki megfordult vele, aztán érkezett Dominik – ebben a gólban is részt vett, akárcsak az elsőben –, miközben Trent egy keresztbefutással teret adott Szalahnak, aki így megindulhatott a kapu felé.”

Szoboszlai Dominik ismét tagja volt a kezdőcsapatnak, a szezon eddigi nyolc tétmérkőzéséből hétszer kezdett, hat összecsapást végig is játszott, egyedül a múlt heti, a West Ham United ellen 5–1-re megnyert Ligakupa-mérkőzésen nem állt be, ám akkor több alapember is pluszpihenőt kapott Slottól. A fantasztikus idénykezdésről menedzsere, Esterházy Mátyás beszélt az Indexnek, amiről ide kattintva olvashatnak.

A Liverpool legközelebb szombaton, a Premier League hetedik fordulójában, a jelenleg kieső helyen álló Crystal Palace ellen lép pályára, majd két hét szünetet követően a Chelsea-t fogadja az Anfield Roadon.