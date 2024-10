Telt ház, a mérkőzés jelentős részében egyértelmű hazai fölény, így pedig megérdemelt kétgólos liverpooli siker. Ráadásul a csapatuk történelmének második BEK/BL-szereplését igencsak kiélvezni próbáló Bologna-drukkerek is hozzátették a magukét az Anfield Roadon tovább fokozva az ikonikus, immár 61 ezernél is több néző befogadására alkalmas aréna hangulatát.

A házigazda Alexis Mac Allister góljával került előnybe alig tíz perc után, majd a második félidő hajrájához közeledve a Szoboszlai Dominiktól a tizenhatos jobb csücskénél kapott labdát Mohamed Szalah tekerte nagyszerű mozdulattal a hosszú felsőbe, kialakítva a 2–0-s végeredményt.

Amellett, hogy az idei szezonban is úgy tűnik, hogy meghatározó szerep jut neki Liverpoolban, nagyon büszke vagyok arra, hogy bő egy év alatt már az 53. liverpooli meccsét is lejátszotta, illetve a BL-ben is már 25 mérkőzésnél jár – kezdte az Indexnek adott nyilatkozatát Esterházy Mátyás, Szoboszlai menedzsere. – A jelek szerint Arne Slot is bízik benne, az előző idényhez képest némileg más szerepkörben is meghatározó játékosa Európa egyik legjobb csapatának. Szerda este óta pedig már azt is tudja, milyen érzés az Anfielden, Liverpool-mezben részese lenni egy BL-estének. Ráadásul kezdésként mindkét meccsüket megnyerték a sorozatban. Az eddigi pályafutása önmagáért beszél, és bízunk benne, hogy a mostani idény sem végződik trófea nélkül