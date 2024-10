Alighanem Szoboszlai szezonbeli legjobb meccse volt a Liverpool 2-0-s győzelme a Bologna ellen a Bajnokok Ligájában. A magyar válogatott csapatkapitánya rengeteget futott, szerelt, ő vezette a gegenpressinget, benne volt Alexis MacAllister korai góljában és konkrét gólpasszt adott Mohamed Szalahnak. Özönlöttek is a 8-as érdemjegyek!

Nem fukarkodtak az angol lapok a jeles osztályzatokkal, olyannyira, hogy a Thisisanfield.com Szoboszlai Dominiket választotta a Bologna ellen a meccs emberének. Honfitársunk mindenhol ott volt, kifutotta a lelkét, az utóbbi idők halványabb teljesítménye után ezúttal kitett magáért.

A Bajnokok Ligájában legközelebb Lipcsébe utazik a Liverpool, az lesz aztán az igazi presztízsmeccs Szobónak!

Thisisanfield.com: 8. Tipikusan olyan meccs, amelyen kezdettől fogva bizonyítási kényszerrel szállt be a magyar játékos, aki rengeteg labdát szerzett, és már Mac Allister vezető góljában tevékeny részt vállalt egy csinos visszapasszal. A középpályán az ő nevéhez fűződött a legtöbb labdaszerzés. A labdával sokkal jobb volt, mint az utóbbi meccsein, habár egy-két átadása a kapu közelében félrement. Nagyszerűen játszott egy olyan meccsen, amikor több társánál is hiányzott az összpontosítás. Labda nélkül is remekül mozgott. Ő volt a meccs embere!

Skysports.com: 7.

Eurosport.com: 7.

Espn.com: 7. Egy alkalommal jobban is célozhatott volna az első félidőben, amikor kecsegtető helyzetben nem találta el a kaput. Keményen robotolt a középpályán a védekezésben, rengeteg labdát szerzett vissza a Bologna próbálkozásai közben. Gyorsasága révén sokszor tört előre a labdával, Szalah pazar felső sarkos bombája előtt ő adta a gólpasszt.

Goal.com: 7,5. Már a meccs elején kevés hiányzott, hogy gólt lőjön, mindvégig igen aktív volt a támadó középpályás szerepkörében, amit szemmel láthatóan élvezett. Gólpassza a legjobb tempóban érkezett Szalahhoz.

90min.com: 7. Az utóbbi időben sokat kritizálták, de ma kiváló volt. Szokásos fáradhatatlan labda nélküli mozgását finom labdás megoldásokkal ötvözte.

Vayel.com: 7. Még a zoknit is lefutotta a lábáról, élen járt a labdák visszaszerzésében és a visszatámadásban. Csak a gól hiányzott a játékából, de nehéz kritikát megfogalmazni, amikor valaki ennyit dolgozik.

Sportsdunia.com: 8. A magyar futballista rengeteg problémát okozott az olaszoknak páratlan játékszervező készségéve, Előkészítette Szalah gólját, ezen kívül is kialakított egy nagy helyzetet, három cselsorozatából kettő sikeres volt, és három jó passza volt a támadó harmadban.

Anfieldindex.com: 8. A magyar játékosnak nem volt szerencséje, amikor külsővel ellőtt labdája kevéssel elkerülte a kaput. A támadó középpályás kitartása és energiája megakadályozta, hogy a Bologna visszajöjjön a meccsbe, sebessége és ereje révén elfojtotta a bolognai próbálkozásokat. Remek kiugratásából Lucho (Luis Díaz - a szerk.) gólt lőhetett volna, és végül a gólpassz is összejött Szalah bombája előtt. Remek meccs!

Liverpoolecho.co.uk: 8. Sokkal, de sokkal jobb teljesítmény, mint a közelmúltban! Szenvedélyesen irányította a Liverpool letámadását, megannyi hazai támadásban benne volt, köztük MacAllister és Szalah góljában is.

Liverpoolworld.uk: 7. Volt egy helyzete az első félidőben, pontosabban kellett volna céloznia. Ettől függetlenül veszélyt jelentett a Bologna kapujára, jeleskedett az összjátékban, és asszisztált Szalah góljához. Gyorsasága gondot okozott az ellenfélnek. A 86. percben lecserélték.



Sports.yahoo.com: 8.

Sportskeeda.com: 8. Az egykori lipcsei játékos nagyszerű volt ezen a meccsen, és a második félidőben előkészítette Szalah gólját, ami ráütötte a pecsétet a hazai győzelemre. Négy labdát visszaszerzett és öt párharcot megnyert!

Fotmob.com: 7,9. A harmadik legmagasabb osztályzat Szoboszlaié a két gólszerző, Szalah és MacAllister után.

Chw-dumpling.com: 7. Kár, hogy a 19. percben nem ment be az a lövése, amit egy jópofa kényszerítőzés előzött meg Mohamed Szalahhal. Rengeteget futott, de nem mindegyik átadása volt pontos.

Rousingthekop.com:7. Ismét ő játszott a középpályások közül legközelebb az ellenfél kapujához. Nagy szabadságot élvezett, jól kapcsolta össze a középpályát a csatársorral. Pechje volt, hogy nem szerzett gólt.



LABDARÚGÁS, BAJNOKOK LIGÁJA

LIGASZAKASZ, 2. FORDULÓ

Liverpool FC (angol)–Bologna (olasz) 2–0 (1–0). Gólok: MacAllister (11.), Szalah (75.)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik és Kacper Urbanski a Liverpool FC és a Bologna FC közötti mérkőzésen az Anfield stadionban, az angliai Liverpoolban 2024. október 2-án. Fotó: Richard Sellers / Allstar / Getty Images)