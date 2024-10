A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik múlt nyári szerződtetése óta alighanem rengeteg új rajongót szerzett idehaza is a Liverpool FC. Az angol sztárcsapat történelmét segít jobban megismerni Bocsák Bence immár magyar nyelven is megjelent, az eredeti angol kötethez képest részben átszerkesztett és bővített változata, a YNWA – A Liverpool FC himnuszának története. A könyvet szombat délután, stílszerűen egy Liverpool-meccsnézéssel egybekötve mutatták be Budapesten.

„Liverpooltól Kanadán át Japánig sok-sok visszajelzést kaptam a könyvre, de az eredeti megjelenés pillanatában nem is mertem gondolni arra, hogy egyszer magyar nyelven, Magyarországon is megjelenhet” – mondta a bemutatón az Egyesült Királyságban élő, többek között a World Soccer magazinba is publikáló Bocsák Bence. A szerző kiemelte nagyon fontosnak tartotta, hogy a világ egyik, ha nem legnagyobb hatású futballhimnuszának magyar vonatkozásait bemutassa az angol nyelvű közönségnek is. Azt csak később tapasztalta meg, hogy a You'll Never Walk Alone eredete idehaza sem feltétlenül közismert.

A szám első angol változata Richard Rodgers és Oscar Hammerstein Carousel című, 1945-ben írt musicaljében hangzott el, mely Molnár Ferenc Liliom című művének átdolgozott verziójaként óriási sikert aratott a Broadwayen.

„Anno az egyetemi tanulmányaim alatt kellett egy hosszabb beadandó a kedvenc dalunkról. Sokan Kanye West munkásságában révedtek el, én viszont a Liverpool klubhimnuszának kezdtem el kutatni a múltját, és amikor rájöttem, hogy magyar vonatkozása is van, még erősebb késztetést éreztem a munka folytatására. A professzorom is bíztatott, hogy ebben a témában sokkal több van, akár egy könyvet is megérhet, ebből született meg A Liverpool FC himnuszának története” – mesélte Bocsák Bence.

A kötetet magyar nyelven megjelentető G-ADAM kiadó vezetője, Galambos Ádám arról beszélt, Szoboszlai Liverpoolba igazolása óta érezték az egyre növekvő igényt, egy, a legendás angol klub múltjára fókuszáló kötetre. „Eleve nagyon erős szurkolói közössége volt a Liverpoolnak Magyarországon, ez pedig az elmúlt bő egy évben csak még népesebb lett. Ez az egyik ok, ami motivációt jelentett számunkra a kötet magyar verziójának elkészítésére. A másik Bence személye, aki egy rendkívül tehetséges újságíró, és ezt ráadásul Nagy-Britanniában bizonyítja. Eredetileg egy másik könyv apropóján vettük fel egymással a kapcsolatot, akkor mesélte, hogy még fiatalon, álnéven írt egy könyvet a Liverpoolról, amit olvasva egyből éreztük, hogy érdemes lenne magyar nyelven is kiadni” – mondta az ötletről az Index érdeklődésére.

A könyv a klubhimnuszhoz lazán kötődve végigveszi a Liverpool történetének legfontosabb periódusait és kiemelkedő karaktereinek történetét is, így az egész egyesületet közelebb hozva az olvasóhoz.

A vörösök remekül kezdték a 2024–2025-ös idényt. A Jügen Klopp utódjául kinevezett Arne Slot vezetőedző irányítása mellett hat forduló után élen állnak az angol élvonalban, illetve két meccsből két győzelemmel rajtoltak a Bajnokok Ligájában is. Legutóbb szerdán lépett pályára a csapat, akkor Szoboszlai gólpasszt jegyzett, a Pool pedig 2–0-ra nyert a Bologna ellen az Anfield Roadon.

A következő mérkőzés épp a könyvbemutató után kezdődik: magyar idő szerint 13 óra 30 perctől a Crystal Palace otthonában vendégszerepelnek Mohamed Szalahék.

Szoboszlai egy Ligakupa-meccset leszámítva a szezon eddigi összes tétmérkőzésén lehetőséget kapott, nyolc összecsapáson egy góllal és három gólpasszal járult hozzá a Mersey-partiak eredményességéhez.

LABDARÚGÁS, PREMIER LEAGUE, 7. FORDULÓ

13.30: Crystal Palace–Liverpool FC