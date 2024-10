Újabb csapás Liverpoolban: Arne Slot elvesztette a liga legjobb kapusát

Újra szól a régi nóta: a Liverpool az angol bajnokság élén, ám kisebb-nagyobb sérülések miatt egyre szűkülnek a vezetőedző lehetőségei. Igaz, ezt a szakvezetőt már nem Jürgen Kloppnak, hanem Arne Slotnak hívják... Az előző szezonban, az idény második felében jelentkező sérüléshullámra végül ráment a bajnoki aranyesély, ezúttal valamivel korábban kezdődnek a problémák, még ha talán nem is olyan súlyos egyelőre a helyzet, mint január–február idején volt, az Anfielden.

Ami viszont szintén hasonló, az az első számú kapus helyzete. Mint arról beszámoltunk, a 2023–2024-es kiírásban több mint két hónapon át maródi, és több mint másfél tucat tétmérkőzést hagyott ki. A mostani kiírásban is akadtak már kisebb izomproblémái, amelyek miatt Caoimhín Kellehernek kellett őt pótolni a Bournemouth elleni bajnokin. Most ismét az északír játékos juthat majd hosszabb távon szóhoz, ahogyan azt Slot a Crystal Palace elleni mérkőzést követően megerősítette.

Mint beszámoltunk róla, Alissont egy felszabadítás után, a 79. percben kellett lecserélni. A meccs hajrájára ráadásul nem is a szokásos helyettes, a kisebb betegség miatt a meccskeretbe sem nevezett Kelleher, hanem a felnőttcsapatban most debütáló Vitezslav Jaros szállt be.

Ugyan az előző kiírásban Kellehernek is remek statisztikái voltak (Klopp sokszor úgy fogalmazott: a világ legjobb első számú, és a legjobb második számú kapusa is Liverpoolban készül), Alisson hosszabb távú hiányát azért megérezhetik a vörösök. A brazil a védési hatékonyságot illetően jelenleg a Premier League legjobbja, a Palace-meccs előtt 84,6 százalékon állt, és Londonban csak javított ezen a statisztikán.

Várnunk kell, hogy kiderüljön a pontos diagnózis, de elnézve, ahogy lebicegett, el fog tartani a dolog néhány hétig. Abban biztos vagyok, hogy nem tud csatlakozni a brazil válogatott keretéhez, és a szünetet követő első mérkőzéseinken sem lesz bevethető. Valószínűbb forgatókönyv, hogy a novemberi szünet után lehet újra százszázalékos

– fogalmazott a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Slot.

A holland szakvezető újságírói kérdésre kijelentette, bármeddig is tartson Alisson felépülése, Kelleher élvezi majd a bizalmat, ő lesz az első számú helyettes.

Ha Slot tippje igaznak bizonyul, úgy Alisson a Real Madrid elleni, november 27-ei Bajnokok Ligája-meccs környékén térhet vissza, addig a többi között a Chelsea, az Arsenal és az Aston Villa elleni bajnoki rangadót, illetve az RB Leipzig és a Leverkusen elleni BL-csörtéket is kihagyhatja. Minden sorozatot figyelembe véve összesen 8-9 tétmeccset.

A szünetben lehozott Alexis Mac Allister állapotával kapcsolatban kevesebb konkrétum hangzott el. Az argentin az ágyékánál érzett fájdalmat, és bár elmondása szerint tudta volna folytatni a játékot, ha muszáj, a szakmai stáb az elővigyázatosság mellett döntött, pályára küldve a helyén Szoboszlai Dominiket.

A Liverpool 18 ponttal – a címvédő Manchester Cityt és az előző idény ezüstérmesét, az Arsenalt egy ponttal megelőzve – a tabella éléről várhatja a válogatott mérkőzések miatti szünetet követő folytatást.

A Mersey-partiak következő ellenfele a Premier League-ben az október 20-án az Anfield Roadra látogató Chelsea lesz. Utóbbi jelenleg a negyedik helyen áll, és a Nottingham Forest ellen vasárnap még szerezhet pontokat.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 7. FORDULÓ

Crystal Palace–Liverpool 0–1 (Jota 9.)

(Borítókép: Alisson ápolás közben. Fotó: Alex Pantling / Getty Images Hungary)