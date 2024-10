Válságértekezletet tartanak a Manchester United vezetői kedden Londonban – írja a The Telegraph. A brit lap szerint ezen a találkozón dőlhet el a csapat jelenlegi menedzserének, Erik ten Hagnak a sorsa, akivel jelenleg csak 14. helyen áll az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) a rekordbajnok. Menet közben a brit sajtó egy új jelöltet is megnevezett, méghozzá a VfB Stuttgartot Bajnokok Ligája-indulásig vezető Sebastian Hoeness személyében.

Egyre bizonytalanabb Erik ten Hag jövője Manchesterben. A holland tréner ugyan FA-kupát és Ligakupát is nyert korábban az együttessel, harmadik szezonja kiábrándítóan indult: a United mindössze 14. az angol bajnokságban. A brit sajtó napok óta találgat, a korábbi angol szövetségi kapitányt, Gareth Southgate-et és a Bayern Münchentől nyáron távozó Thomas Tuchelt is esélyesként megjelölve Ten Hag helyére.

A The Telegraph beszámolója szerint a klubvezetés ma Londonban ül össze, és a válságértekezleten a holland szakember jövője lesz az egyik kiemelt téma. A jelentések alapján az sem elképzelhetetlen, hogy már ma hivatalossá válik az 54 esztendős szakember menesztése.

Közben a The Athletic megpendítette, akár egy eddig ritkábban hallott névből is befutó lehet Ten Hag esetlegesen megüresedő helyére: Sebastian Hoeness személyében. A 42 esztendős német az előző idényben óriási meglepetésre dobogón végzett a VfB Stuttgarttal a Bundesligában, így pedig a Bajnokok Ligája-indulást is kiharcolta a négy éve még másodosztályú alakulattal.

Hoeness a Bayern München legendás elnökének, Uli Hoenessnek az unokaöccse, a játékosként a Stuttgartban és a Bayernben is maradandót alkotó Dieter Hoeness fia.

Sebastian Hoeness a Bayern München második számú együttesénél dolgozott először felnőttekkel, majd 2020 és 2022 között a TSG Hoffenheimet irányította. A Stuttgartot 2023 tavaszán vette át, majd az első teljes szezonjában ezüstérmes lett a német élvonalban, a bajnok Bayer Leverkusen mögött mindössze a dobogó harmadik fokára taszítva a Bayern Münchent.