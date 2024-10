A magyar válogatott játékost a német bajnok és egy Premier League-csapat is vinné

Olaszországi sajtóhírek szerint már ajánlatot is tettek a hatszoros magyar válogatott labdarúgóért, Balogh Botondért Németországból és Angliából – szúrta ki a csakfoci.hu.

Az olasz Tuttosport nyomtatott lapszámában számolt be arról, hogy Balogh Botondért, a Serie A-ban szereplő Parma magyar válogatott védőjéért a német Bayer Leverkusen és az angol Brighton is érdeklődik. Sőt, állítólag a német bajnokcsapat, illetve a Premier League-klub ajánlatot is tett már érte. Ezt egyelőre egy hivatalos forrás sem erősítette meg, így csak sajtóhírként kell kezelni az információt – emeli ki a csakfoci.hu.

Mindenesetre a parmai védelem egyik oszlopával nagyot fordult a világ, hiszen tavasszal még az olasz másodosztályban futballozott, csapata feljutása óta viszont a jelek szerint komoly érdeklődők is lehetnek az ügyében. A 22 éves Balogh az idényben eddig 8 tétmeccsen (7 Serie A-bajnokin és 1 kupameccsen) viselhette klubja mezét, a válogatottban pedig összesen 6 alkalommal ölthette magára a címeres mezt 2021. novemberi debütálása óta.

A jelenleg is kerettag bekk a németek elleni szeptemberi Nemzetek Ligája-meccsen kezdő volt, majd a bosnyákok ellen a hajrára szállt be csereként.

A magyar labdarúgó-válogatott péntek este telt ház előtt csap össze Hollandiával a Puskás Arénában.

Nemzetek Ligája

A liga, 3. csoport, további menetrend

3. forduló (október 11.)

20.45: Magyarország –Hollandia

–Hollandia 20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

4. forduló (október 14.)

20.45: Bosznia-Hercegovina– Magyarország (Zenica)

Bosznia-Hercegovina– (Zenica) 20.45: Németország–Hollandia

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

Hollandia– (Amszterdam) 20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

–Németország 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

Korábban

1. forduló: Németország–Magyarország 5–0

Németország–Magyarország 5–0 2. forduló: Magyarország–Bosznia-Hercegovina 0–0

A keret