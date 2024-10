Megműtötték Dani Carvajalt, akinek a jobb térdében több szalag és a hátsó izom is elszakadt a szombat esti, horrorisztikus sérülés alkalmával. A Real Madrid hatszoros Bajnokok Ligája-győztes, Európa-bajnok labdarúgójának egy évébe is beletelhet a teljes felépülés – számolt be a Magyar Távirati Iroda.