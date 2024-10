Eddig komolyabb zökkenőktől mentes az átállás a Mersey partján. Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) és a Bajnokok Ligájában is vitézkedő Liverpool FC olyan rajtot produkált Arne Slot irányításával, amelyre több mint 130 éves történelmében mindössze kétszer volt még képes. A holland szakembernek a szakmai kihívások mellett a korábbi menedzser, az együttest kilenc szezonon át irányító Jürgen Klopp „árnyékával” is meg kellett birkóznia az elmúlt hónapokban. Az Egyesült Királyságban élő Bocsák Bencével, a világ vezető futballmagazinjába, a World Soccerbe is publikáló sportújságíróval beszélgettünk a „vörösök” helyzetéről az idény első hatoda után.

Stílusbeli hasonlóságok ugyan bőven akadtak, sokakat így is meglepett a Liverpool bejelentése, mikor hivatalossá vált, a 2015 ősze után búcsúzó Jürgen Klopp helyét Arne Slot veszi át a csapat élén. Ennek lassan már öt hónapja, és azóta is eltelt három, hogy a holland szakember ténylegesen munkába állt Kirkbyben, a 19-szeres angol bajnok edzőközpontjában.

„Sok pozitívum van. Tudom, kicsit furcsa ezt úgy kimondani, hogy az Old Traffordon magabiztos 3–0-ra, a San Siróban pedig 3–1-re nyertek, azaz túl vannak egy Manchester United és egy AC Milan elleni idegenbeli meccsen, de úgy érzem, hogy igazán még nem tesztelték őket. Még nem volt tényleg kemény ellenfele Arne Slot csapatának ebben az idényben” – fogalmazott az Egyesült Királyságban élő magyar újságíró, Bocsák Bence az Indexnek adott interjúban. Tény: az előző évadban elért helyezések alapján a Liverpool ellenfeleinek átlaga volt a legrosszabb, vagyis bizonyos szempontból a Mersey-parti gárdának volt a legkönnyebb sorsolása Premier League első hét fordulójában.

„Arra leszek kíváncsi, és szerintem a Liverpool-drukkerek többségét is ez érdekli a legjobban, hogy a Manchester City vagy az Arsenal ellen hogyan teljesítenek majd a pályán. Ilyen szempontból a Chelsea elleni hétvégi rangadó is vízválasztó lehet: a londoniak sokat fejlődtek az előző szezonhoz képest. Komolyabb erőfelmérőnek tűnik az ellenük megvívott bajnoki, mint a Manchester Uniteddal megvívott volt. A Bajnokok Ligájában a Bayer Leverkusen és a Real Madrid elleni párharc lehet még hasonlóan fontos teszt, hol is tart a Slot-féle csapat, mennyire működtek a holland szakember változtatásai.”

A World Soccer magazin munkatársa által említett rangadót vasárnap 17 óra 30 perces kezdettel rendezik az Anfield Roadon. A „vörösök” ráadásul igencsak erőltetett menetbe kapcsolnak, 20 nap alatt hét tétmérkőzést vívva. Október 23-án jön az RB Leipzig elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-meccs, majd Londonban az Arsenal elleni PL-csörte, három napon belül két Brighton elleni összecsapás – egy a Ligakupában, egy a bajnokságban. November 5-én már a német bajnok Leverkusen vár Slotékra, hogy az ugyancsak BL-induló Aston Villa elleni bajnoki rangadó zárja a sort november 9-én.

A The Analyst minap megjelent elemzésében a Liverpool jó rajtjával kapcsolatban azt is kiemeli, hogy a csapat az első hét fordulóban 2,00-s xG-értéket átlagolt. Azaz meccsenként a helyzetei alapján ennyi gólra szolgált rá. Ilyen jó mutatóval egyetlen Klopp-szezont, a 2021–2022-es kiírást leszámítva egyszer sem bírt a csapat. Eközben a védekezés is nagyot javult. Jelenleg 0,74-es xGA értéken állnak Virgil van Dijkék – az ellenfeleik által kidolgozott helyzetekből várható 90 percenkénti gólszám –, aminél jobb szezonátlaga egyszer sem volt a Liverpoolnak 2015 és 2024 között. Míg a 2023–2024-es kiírásban meccsenként majd másfélszer magasabb xG-t engedtek a riválisaiknak (1,22). Apró szépséghiba, hogy a lehengerlő számok mögött minimális minta áll, ezen a ponton elhamarkodott lenne messzemenő következtetéseket levonni.

Magyar segítség a történelem legjobb klubhimnuszához Az Egyesült Királyságban élő sportújságíró többek között a magyar nyelven is megjelent YNWA – a Liverpool FC himnuszának története című kötete bemutatójára látogatott haza október elején. A könyvvel kapcsolatban elmesélte, óriási hatással volt rá, amikor megtudta, a világ legjobb klubhimnuszai közé sorolt dal magyar gyökerekkel bír. S szerette volna, ha minél több emberhez eljut ez a történet. „Az eredete kicsit kanyargós, de a kiindulópont Magyarország volt. A Pál utcai fiúkat is jegyző, így további bemutatást aligha igénylő Molnár Ferenc 1909-ben írt színdarabja, a Liliom az. Ebből született Richard Rodgers és Oscar Hammerstein feldolgozásában a Carousel című Broadway-musical, s utóbbiban csendült fel először a You'll Never Walk Alone. Emiatt tartottam fontosnak, hogy magyarul is megjelenjen a könyv, mert ez a klubhimnusz sosem született volna meg magyarok nélkül.”

Bocsák hasonlóan látja a helyzetet.

„Korai fajsúlyos kijelentést tenni. Elég csak az előző szezonra gondolni, mikor az Ange Postecoglou által átvett Tottenham október végén még veretlenül vezette a bajnokságot, aztán a végén a Bajnokok Ligája-indulás sem jött össze a csapatnak. Azt gondoltuk akkor is, hogy itt van végre egy erős Spurs, milyen jól indul a Harry Kane utáni korszak, erre nincs két hete, hogy az Európa-ligában a Ferencváros ellen játszottak. Korai lenne a bajnoki arany fő esélyesei közé sorolni a csapatot, még akkor is, ha Liverpoolban például nagyot futott a hír, hogy a Crystal Palace elleni sikerrel Arne Slot lett a klub történetének legsikeresebb edzője az első tíz tétmeccses mérleg alapján” – tette hozzá, emlékeztetve a tényre, hogy ha a Pool mind a négy versenysorozatában állva marad a végjátékig, még ötvennél is több tétmeccse lehet a 2024–2025-ös idényben.

Itt érdemes megjegyezni, a klub történelmében korábban az is csak kétszer fordult elő, hogy a szezon első tíz tétmeccséből kilencet megnyerjen: 1961–1962-ben és 1990–1991-ben. 1991-ben így is lemaradt az aranyról az Arsenal mögött, míg 1962-ben ugyan bajnok lett, ám a másodosztályban vitézkedett...

A sportújságíró Slot kinevezésekor több olyan labdarúgóval is beszélgetett, aki korábban játszott a holland szakember irányítása alatt. Az interjúk tanulságait megvonva már júliusban arról beszélt, hogy Szoboszlai Dominik az edzőváltás nagy nyertesei közé tartozhat majd. A magyar válogatott csapatkapitánya egyértelműen élvezi Slot bizalmát, ráadásul a Klopp-érához képest jóval kötetlenebb szerepkörben is futballozhat. Ennek is köszönhető, hogy kilenc tétmeccsel a lábában egy gólnál és három gólpassznál jár az idényben, ami biztató rajtnak tekinthető.

„Még lehet jobb is. Nem jutott el még csapaton belül arra a szintre, mint amit a Lipcsében, a Bundesligában el tudott érni. Még fiatal, 23 éves, lassan 24. De a Premier League-szintjén csomó ideje van arra, hogy eljusson arra a topszintre, amit egy kiemelkedő tízes képvisel Angliában. Az alapképességei azonban vitathatatlanul megvannak ehhez. Az idei céljai ambiciózusok, de nem lehetetlenek: egy interjúban ugyanis arról beszélt, összesen 25 kanadai pontot, gólt és gólpasszt vár magától az idényben. Ha ez összejön, komoly fejlődés bizonyítéka lenne. Kilenc meccs után a négy kanadai pont jó alap ehhez.”

Bocsák úgy tapasztalta, a holland szakember sokkal higgadtabb elődjénél, ez a nyugodtabb hozzáállás pedig a játékosokra is átragadt.

„Jobban hisz meccs közben is a tervben, nem rohangál annyit, kevésbé heves, és így kapkodásnak is kevesebb jelét mutatja. Szoboszlai mondta nem is olyan rég, hogy Slothoz képest Klopp olyan volt, mint egy tizenkettedik játékos, a vonal mentén föl-alá járt, izgult mindenen. A holland mester ilyen szempontból sokkal nyugodtabb.”

A jó rajt azonban nem azt jelenti, hogy egyáltalán ne érné kritika a 46 éves trénert Liverpoolban.

„Klopp valamivel bátrabban nyúlt a fiatalokhoz. Ő sem rotált sokat a kezdőcsapatán, de érezhetően több lehetőséget adott a saját neveléseknek, mint az első időszakban Slot tette. Ha valamit fel-felrónak neki, akkor az a fiatalokhoz való hozzáállása. De ha nagyon őszinték vagyunk, a Feyenoordnál sem volt ez rá jellemzőbb, amelynek részben a klubfilozófiájához is tartozik a fiatalok felfedezése és kinevelése.”

Bocsák kifejtette, a Liverpool vezetőinek következő lépésben egy új középcsatár szerződtetésén érdemes a leginkább dolgozni. Ezen a poszton tudja elképzelni a legnagyobb javulást egy új érkező segítségével.

„Itt azért lehet még egy jelentős előrelépési lehetőség a csapatépítésben. Ha hosszú távon is az Arsenal és a City kihívója akar lenni a klub – és itt a két csapatot sem tenném feltétlenül egy szintre, a City még mindig előrébb jár –, akkor egy igazi, hidegvérű kilences még hiányzik. Ha megnézzük Slot múltját, minden klubjában volt egy gólvágó centere, aki 25–30 gólt is képes szerezni egy idényben. Liverpoolban jelenleg nem látom azt a csatárt, aki középről ennyi találatot jegyezhetne. A haladóstatisztikák alapján azt gondolom, erre a pozícióra tökéletes igazolás lehetne a Sportingban futballozó Gyökeres Viktor.”

A Transfermarkt adatai szerint magyar állampolgársággal is rendelkező, igaz, születési helyének megfelelően a svéd labdarúgó-válogatottat választó Gyökeres már bizonyított Angliában. Megfordult a Brightonnál, majd kölcsönben a Swansea Citynél is, mielőtt a másodosztályú Coventry Cityben 116 tétmérkőzésen 43-szor lett volna eredményes. Múlt nyáron 24 millió euró ellenében igazolt a portugál sztárcsapatba: a Sportingban azóta 61-szer lépett pályára, 55 gólt szerzett és 18 asszisztot is kiosztott. A jelenlegi kiírásban több találata van, mint mérkőzése (12/11), nem csoda, hogy lehetséges vételárát már több mint 100 millió euróra taksálják.

A liverpool.com szerzőjével Mohamed Szalah lehetséges jövőjéről is beszélgettünk. A klub örökranglistáján 217 találatával jelenleg ötödik helyen álló egyiptomi szerződése utolsó évében jár. Ha minden így marad, jövő nyáron szabadon igazolható játékosként távozhat az Anfieldről. A sportújságíró szerint azonban egyáltalán nem biztos, hogy valóban búcsút is int Liverpoolnak.

„Szerintem ez még nem egy eldöntött kérdés. Szalah szavai Angliában inkább hatottak úgy, nem akar kapkodni, nem akarja, hogy az esetleges szerződéshosszabbításról szóló hírek elvonják a fókuszt a játékról. A visszajelzések alapján a klub és ő is nyitott lehet a közös folytatásra, de nem helyeznek a felek akkora nyomást egymásra, mint történt az a legutóbbi hosszabbítás előtt.”

Hasonló cipőben jár a minap a Real Madriddal összeboronált Trent Alexander-Arnold és az állítólag a PSG által csábított Virgil van Dijk is. Bocsák azonban úgy véli, lehetetlen, hogy a klub újjáalakult menedzsmentje – nyár óta a Bournemouthtól elcsábított Richard Hughes a sportigazgató – hagyná, hogy három ennyire fontos játékos is csak úgy elhagyja az Anfieldet jövő nyáron. Sajtóhírek szerint zajlanak is az egyeztetések mindhárom futballista és a klub képviselői között, az azonban a jövő zenéje, hogy ezek milyen eredményt hoznak.

Premier League, 8. forduló

Október 20., vasárnap, 17.30: Liverpool–Chelsea

(Borítókép: Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője. Fotó: Julian Finney / Getty Images Hungary)