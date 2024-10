Autóbalesetben megsérült a Bayer Leverkusen támadója, Victor Boniface – számolt be a Bild. A Frankfurt ellen hétvégén tizenegyest hibázó, majd győztes gólt szerző csatár a reptérre tartott, amikor egy kamionnal ütközött. A történteket követően a közösségi oldalán jelentkezett be, a felvételeken az alaposan összetört autó mellett a saját, vérző karja is látható.