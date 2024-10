Amikor augusztus végén elkészült az alapszakasz pontos menetrendje, már tudni lehetett, hogy magyar szempontból a legnagyobb dobás a harmadik fordulóban esedékes RB Leipzig–Liverpool összecsapás lesz három válogatottunk játékosunk miatt. A lipcseiek kezdőjében Gulácsi Péter és Willi Orbán, a vendégeknél pedig a régi sikerei helyszínére visszatérő Szoboszlai Dominik kapott lehetőséget.

A Liverpool eddig kettőből kettő meccset nyert a megreformált BL-ben, ellenben a német csapattal, amely nulla ponttal a tabella végén tanyázott. Ez volt egyébként 18 év után az első alkalom, hogy magyar labdarúgó magyar ellen játszott a legrangosabb európai kupasorozatban – akkor Juhász Roland Anderlechtje mérkőzött Tőzsér Dániel AEK Athénjával.

Először Kelleher kapusnak akadt dolga, mivel a negyedik percben Xavi Simons bal oldali beadását Sesko bólintotta kapura 10 méterről, de a Liverpool hálóőrének mozdulnia sem kellett, ölébe pottyant az erőtlen fejes. Néhány perccel később Lukeba vágta fel csúnyán a felezővonalnál Szoboszlait, rögtön villant is a sárga lap.

A 19. percben Kelleher kapus majdnem összehozott egy gólt, rosszul mozdult ki a tizenhatoson kívülre és próbálta fejjel megjátszani a labdát, nem sikerült, Sesko elé került, aki egyből tekert az üres kapu felé, de lövése a bal kapufa mellett végezte. Ezt pedig első kaput eltaláló lövéséből megbüntette a Liverpool, az első fél órához közelítve Cimikasz és Gakpo játszott össze, végül a görög védő ívelte tizenhatoson belülre a labdát, Szalah érkezett rá, aki az ötös sarkáról továbbfejelte a labdát, Núnez pedig a gólvonalról hálóba pöckölte azt, 0–1.

Fotó: Getty Images

A Liverpool gólja előtti pillanatokban egyébként a lipcseiek is betaláltak, Openda a tizenhatos vonaláról lőtt nagy gólt a jobb felső sarokba, de mivel lesen kapta a labdát Xavi Simonstól, érvénytelen volt a találat. Aztán ugye zörgött Gulácsi hálója. És ha már Gulácsi, a magyar kapusnak még be kellett mutatnia a félidő derekán egy hatalmas védést, Gakpo bökött alá a labdának a büntetőterületen belül, Núnez érkezett rá, aki öt méterről fejelt, de Gulácsi hatalmas bravúrral hárított.

Sőt, a magyar kapus továbbra is parádézott, meccsben tartva ezzel csapatát, néhány perccel később Cimikasz jobb oldali szögletére Van Dijk érkezett jó ütemben, a léc alá fejelt volna, de Gulácsi ezt is kipiszkálta onnan. A félidő végén még azért a Leipzig is próbálkozott, Haidara 21 méteres lövése megpattant Mac Allister lábán, így lett veszélyes, de a jobb alsó sarokba tartó lövést Kelleher gond nélkül fogta. Végül a játékrészt Gakpo 10 méterről érkező lövés zárta, amely az oldalhálóban végezte, így a Liverpool 1–0-s előnyével ért véget az első 45 perc.

A második félidő elején majdnem összehozott egy gólt a lipcsei védelem – saját kapuja előtt –, Núnez gyötörte be a labdát büntetőterületen belül, két védő sem tudott tisztázni, Gakpo elé került, aki négy méterről lőtt, de Gulácsi megint nagyot védett, most lábbal.

Fotó: Getty Images

A következő percek azért finoman szólva is eseménytelenül teltek, nem látszódott, hogy a Leipzig hátrányba lenne – pedig abban volt. A 60. percben Mohamed Szalah próbálkozott, az egyiptomi támadó 17 méterről húzott befelé, de lövése bőven kapu felé ment.

20 perccel a vége előtt már Gulácsi sem tudott volna segíteni, de akkor ott volt a kapufa, amit Szoboszlai lekészítése után Mac Allister talált el, 20 méterről érkező lövése a felső lécet súrolva hagyta el a játékteret. Ezt követően azért ébredezett a Leipzig, előbb Sesko kilenc méterről lőtt, de védett Kelleher, majd megint az ír kapus parádézott, Xavi Simons megpattanó lövését tolta ki.

A 83. percben újra rezgett a Liverpool hálója, de ezúttal sem volt érvényes a találat, mivel Openda Henrichs beadására a hosszún leshelyzetben érkezett, és ugyan kapuba passzolta a labdát, mindhiába. A másik oldalon Gulácsinak még egy bravúrt be kellett mutatni, Gakpo tolta meg jó ütemben védője mellett a labdát és lőtt 18 méterről, de próbálkozását hárította a magyar kapus. Mindkét hálóőr egyébként remek teljesítményt nyújtott, több gól nem született, a végeredmény 0–1.

A két csapat közötti hatalmas különbség az, hogy három forduló után a Liverpool hibátlan mérleggel kilenc pontos, a Leipzig viszont még mindig pont nélkül áll a Bajnokok Ligájában.

A játéknap többi mérkőzését, többek között a Barcelona–Bayern München rangadó legfontosabb eseményeit alább elevenítheti fel. A legrangosabb európai kupasorozat alapszakasza két hét múlva folytatódik.

Bajnokok Ligája alapszakasz, 3. forduló, szerda

Atalanta (olasz)–Celtic (skót) 0 –0

Brest (francia)–Bayer Leverkusen (német) 1–1 (1–1)

Manchester City (angol)–Sparta Praha (cseh) 5–0 (1–0)

RB Leipzig (német)–Liverpool (angol) 0 –1 (0–1)

Barcelona (spanyol)–Bayern München (német) 4 –1 (3–1)

Atlético Madrid (spanyol)–Lille (francia) 1 –3 (1–0)

Benfica (portugál)–Feyenoord (holland) 1 –3 (0–2)

Red Bull Salzburg (osztrák)–Dinamo Zagreb (horvát) 0 –2 (0–0)

Young Boys (svájci)–Internazionale (olasz) 0 –1 (0–0)

