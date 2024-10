Ahogyan az előző szezonban tette, úgy most is kész elvégezni a piszkos munkát a csapata érdekében – a többi között erről beszélt Szoboszlai Dominik, a Liverpool FC középpályása, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya német és brit újságírók előtt. A játékos szerda este korábbi klubja, az RB Leipzig ellen léphet pályára a Bajnokok Ligája ligaszakaszának harmadik fordulójában. A mérkőzés 21 órakor kezdődik majd.

„Ami a formámat illeti: nem, nem vagyok elégedett. Mindig lehet jobban játszani, jegyezhettem volna több gólt, adhatnék több gólpasszt, ahogyan az edzőm is mondta korábban. Én végzem a piszkos munkát a csapatban, de ez is teljesen rendben van. Ha nem lesz több gólom, de közben a tabella élén vagyunk, legyen” – kezdte a korábbi csapata elleni mérkőzést felvezető sajtótájékoztatót Szoboszlai Dominik.

Az RB Leipzig és a Liverpool FC szerda este 21 órától mérkőzik meg egymással a nyáron átalakult Bajnokok Ligája alapszakaszában. A két csapat a harmadik fordulóban Németországban randevúzik, méghozzá úgy, hogy a Willi Orbánt és Gulácsi Pétert is soraiban tudó lipcseiek még pontot sem tudtak szerezni, ellenben az angolok két meccs után hibátlan teljesítménnyel, két győzelemmel állnak.

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát a májusban kinevezett holland vezetőedző, Arne Slot irányítása mellett megváltozott szerepköréről is kérdezték, Szoboszlai azonban azt hangsúlyozta, olyan nagyon-nagy különbséget nem érez a Jürgen Klopp fémjelezte érához képest.

Egy kicsit magasabban játszhatok, mint az előző szezonban tettem, örülök, hogy picit támadóbb szerepem van. De minden más szempontból nagyon hasonló a helyzetem, mint volt. Bármire kész vagyok a csapat érdekében, ha gólok és gólpasszok helyett a piszkos munkából jut nagyobb szelet, nem érdekel. Számomra a legfontosabb, még egyszer hangsúlyozom, a csapat sikere, nem pedig az, hogy én lőjem a góljainkat.

Természetesen kérdezték arról is a 23 esztendős labdarúgót, milyen érzések motoszkálnak benne a korábbi együttese ellen készülve.

„Nem tudtam igazán elbúcsúzni a drukkerektől a klubváltásomkor, viszonylag gyorsan történt akkor minden, így örülök, hogy újra találkozhatok velük, ahogyan a régi barátaimmal és az edzői stáb ismerős tagjaival is jó lesz összefutni. Alig várom, hogy a pályán legyünk. (...) Hálás vagyok azért, amit Lipcsében kaptam. Tehetségként igazoltam ide, majd érett férfiként álltam tovább. Rengeteget tanultam a futballról, ahogyan rengeteget tanulok még most is, a Premier League-ben. Jürgen és Arne irányítása alatt is nap mint nap így volt eddig. Ez az, amit kihívásként keresek, és amit az edzőimben is kerestem mindig. Gyorsan eltelt ez a másfél év, mióta távoztam Lipcséből, nem volt mindig egyszerű, de összességében csak pozitívumai voltak.”

A sajtótájékoztató német nyelvű részében korábbi edzője, Jürgen Klopp és a Leipzig közös jövőjéről is faggatták. Ugyan a német menedzser nem a lipcsei kispadra írt alá, így is komoly ráhatása lesz majd a csapat életére, mint a Red Bull-csoport futballstratégiai vezetőjeként.

„Kicsit más feladat lesz, mint az edzői munkakör volt, rengeteg dologra kell majd figyelnie, de örülök, hogy visszatér a futball világába. Egy olyan név, mint ő, rengeteget adhat bármelyik klubnak. Egy pillanatig sem aggódom érte, jó, hogy marad a labdarúgás vérkeringésében” – mondta diplomatikusan.

A szerda estével kapcsolatban kifejtette, komoly kihívásra számít. Nyilván nem tudja megjósolni, milyen felállásban, pontosan mely játékosokkal áll majd fel a Lipcse, de a keret minősége adott ahhoz, hogy nagy csatára késztesse a Liverpoolt is. Ahogyan azt a hét elején a Leipzig hivatalos honlapjának adott interjúban is kifejtette, volt együttese sokkal több energiát mozgósított és sokkal jobban is játszott annál az első két meccsen, mint hogy megérdemelt lenne, hogy pont nélkül szerénykedik a vertmezőnyben.

Szerinte a reális erőviszonyokat sokkal inkább leírja a Leipzig Bundesliga-szereplése. A bikások történelmük legjobb rajtján vannak túl a német élvonalban, hét forduló után öt győzelemmel és két döntetlennel, vereség nélkül, pusztán rosszabb gólkülönbségük miatt állnak a második helyen a Bayern München mögött. A Leipzig erősségeivel kapcsolatban külön kiemelte, hogy a Gulácsi szervezte védelem már hat mérkőzést is lehozott kapott gól nélkül.

Őszintén hiszem, hogy képesek lehetnek megnyerni a Bundesligát. A csapat minőségéről mindent elmond, hogy korábban a Német Kupát és a Szuperkupát is meg tudták nyerni. Nagyon szurkolok a csapatnak, hogy azt az egy nagy trófeát, ami még hiányzik a gyűjteményből, mihamarabb megszerezzék. Azt mondom, miért ne lehetne ez a mostani a Leipzig éve?

– tekintett előre.

Végül arról kérdezték a magyart, a Liverpool hány trófeát lehet képes megszerezni az idényben, felidézve, hogy múlt nyáron még arról beszélt, a Klopp-féle csapat képes lehet minden lehetséges sorozatban élen végezni, amelyben csak elindul.

„Az ilyen kérdésekre nem szeretnék válaszolni az előző szezon tapasztalatai után: legutóbb nem annyira jött be. Angliában rögvest ott van két kupasorozat, ott a Premier League, amelyben a Bajnokok Ligájához hasonlóan a világ legjobb csapataival küzdünk. Tudjuk, hogy rengeteg sikerben lehet részünk, de ehhez meccsről meccsre kell haladjunk. Nagy lehetőségek állnak előttünk, meglátjuk, mit sikerül kihoznunk magunkból” – mondta búcsúzásul.

Szoboszlai anno 91 tétmérkőzésen viselte a Leipzig szerelését, ezeken 20 gól mellett 22 gólpassz fűződött a nevéhez. Mint az interjúban említette is, a csapattal kétszer nyert Német Kupát. A Bajnokok Ligájában tizenkét meccsen – két gólpassz mellett – háromszor volt eredményes a bikások színeiben.

A Liverpool 70 millió eurót fizetett ki a magyar középpályás játékjogáért 2023 nyarán.

A magyar válogatott csapatkapitányával a mérkőzés apropóján korábban a lipcsei klubhonlap is közölt egy interjút – utóbbi összefoglalója itt olvasható!

Labdarúgás

Bajnokok Ligája, ligaszakasz, 3. forduló

A szerdai program

18.45: Atalanta (olasz)–Celtic (skót)

Atalanta (olasz)–Celtic (skót) 18.45: Brest (francia)–Bayer Leverkusen (német)

Brest (francia)–Bayer Leverkusen (német) 21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Lille (francia)

Atlético Madrid (spanyol)–Lille (francia) 21.00: Benfica (portugál)–Feyenoord (holland)

Benfica (portugál)–Feyenoord (holland) 21.00: FC Barcelona (spanyol)–Bayern München (német)

FC Barcelona (spanyol)–Bayern München (német) 21.00: Manchester City (angol)–Sparta Praha (cseh)

Manchester City (angol)–Sparta Praha (cseh) 21.00: RB Leipzig (német)–Liverpool (angol)

RB Leipzig (német)–Liverpool (angol) 21.00: Salzburg (osztrák)–Dinamo Zagreb (horvát)

Salzburg (osztrák)–Dinamo Zagreb (horvát) 21.00: Young Boys (svájci)–Internazionale (olasz)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik a Leipzig–Liverpool-összecsapást felvezető sajtótájékoztatón. Fotó: Andrew Powell / Getty Images Hungary)