Bajban a Bajnokok Ligája „legmagyarabb” csapata, egyre messzebb a biztos továbbjutás

Már három fordulót játszottak le a Bajnokok Ligája ligaszakaszában Európa élcsapatai, a tabellára tekintve pedig a legnagyobb meglepetés talán a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig nulla pontja a három meccs után. Azonban az elmúlt években a rivaldafényből kevesebbet kapott csapatok is okoztak meglepetéseket: az Aston Villa, a Brest és a Monaco is olyan magasságokban van, amit nem sokan hittek volna a szezon kezdete előtt.