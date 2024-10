Szombat este újra érkezik a műsor, ami mindig odaragasztja a tévé elé az embereket

A Barcelona idén májusban jelentette be, hogy Hansi Flick váltja Xavit az előző idényben bajnoki ezüstérmes, a Bajnokok Ligájában negyeddöntős FC Barcelona labdarúgócsapatának vezetőedzői posztján. Az 59 éves szakember korábban már bizonyította, hogy kiváló edző, a Bayern Münchennel két német bajnoki címet (2020, 2021) és egy Bajnokok Ligája-trófeát (2020) nyert.

Azt azonban talán senki nem gondolta volna, hogy ilyen gyorsan ütőképes csapatot épít a rendelkezésére álló keretből. Lewandowski bombaformában kezdte az idényt, 10 bajnokin 12 gólt szerzett, a BL-ben ehhez további három gólt tett hozzá három meccsen (a Bayern kapuját is bevette, de tiszteletből látványosan mellőzte a gólörömöt). Ilyen ütemben legutóbb a klub legendája, Lionel Messi halmozta a találatokat még a 2019–2020-as szezon elején.

A lengyel támadó a 2023–2024-es szezonban 35 bajnokin 19 gólt jegyzett, és nyár elején állítólag felvetődött, hogy megfelelő ajánlat esetén elengedik őt a katalánok. A hírek szerint José Mourinho szerette volna őt átcsábítani a török Fenerbahcéhoz, illetve a Los Angeles Galaxy is szóba jött pletykaszinten mint lehetséges kérő, de Lewandowski hallani sem akart a klubváltásról.

A szóbeszédnek a brazil tinédzser, Vitor Roque adott alapot, hosszú távon vele szeretnék pótolni a klasszis gólvágót. A 19 éves támadó azonban nem tudta beverekedni magát a kezdőcsapatba, így lepasszolták őt a Betisnek – egyelőre csak kölcsönbe. Lewandowski tehát nyugodtan készülhetett az új idényre, és Flick irányítása mellett valósággal megtáltosodott.

Rendkívül jó a munkakapcsolatunk, olykor nem is mondunk egymásnak semmit, mégis tudom, mit kell tennem, és mit vár el tőlem az edző. Flick rendszerében több labda jut el hozzám a kapu közelében, így többször van lehetőségem gólt lőni. De a csapattársaim is szintet léptek az érkezésével, most mindannyian jobban nézünk ki a pályán