Igaznak bizonyultak a váratlan hírek, tényleg Rodri kapta az Aranylabdát

Hónapok óta tényként beszéltek róla a sport világában, hogy a Real Madrid és a brazil válogatott klasszisa, Vinícius Júnior kapja az idei Aranylabdát – amely döntés abszolút érthetőnek tűnt, mivel a 24 éves támadó Bajnokok Ligáját és spanyol bajnokságot nyert a legutóbbi szezonban.

Sőt, a Marca szeptember végén odáig ment a témában, hogy címlapon hozta a hírt, miszerint eldőlt, Viníciusé az Aranylabda. A nívós díj történetének talán legnagyobb meglepetéseként viszont nem a brazil támadó, hanem Rodri, a Manchester City védekező középpályása kapta azt. Ezzel 1960 után nyerte el újra spanyol játékos az Aranylabdát. Akkor a spanyol Luis Suárez bizonyult a legjobbnak, aki nem összetévesztendő az uruguayi futballistával.

A hétfő esti gálán végül nem jelent meg a Bajnokok Ligája- és LaLiga-címvédő Real Madrid egyetlen képviselője sem, mivel hétfő délután kiszivárgott a hír, hogy mégsem a brazil támadó kapja az elismerést. A spanyol klub állítása szerint nem sértődöttségből nem utazott el Párizsba, hanem azért, mert olyan helyre nem mennek, ahol nem tisztelik a Real Madridot. A madridiak véleménye szerint ha kizárólag az eredményeket nézzük, akkor is a klub kötelékéből kellett volna győztest hirdetni, mivel Dani Carvajal a BL és spanyol bajnoki címen kívül Eb-t nyert a válogatottal.

A gála utolsó akkordjaként jelentették be, hogy Rodri kapta a 2024-es Aranylabdát – aki természetesen megjelent a helyszínen.

A Manchester City labdarúgója kétségtelen, korunk egyik legjobb védekező középpályása, és azt sem lehet vitatni, hogy Pep Guardiola csapata nélküle nem járna már zsinórban negyedik bajnoki címénél a világ legerősebb bajnokságában. Rodri, teljes nevén Rodrigo Hernández Cascante sosem számított a legismertebb labdarúgók közé, holott mindig ott járt a világ elitjében, csak nem termelte a gólokat, nem nyert gólkirályi címeket, és a média szempontjából nincsen érdekes, izgalmas személyisége. Úgymond tette a dolgát évről évre, kihagyhatatlan elem volt klubcsapataiból, és a spanyol válogatottból is, de kevés alkalommal fordult elő, hogy róla beszéltek volna a legtöbben.

A madridi születésű Rodri az Atlético Madrid akadémiáján nevelkedett, profiként viszont első alkalommal az Espanyol mezében, még 2015 decemberében mutatkozott be. Szeretett nevelőklubjához, az Atlético Madridhoz 2018 májusában tért vissza, ahol egy szezon alatt kimagasló teljesítményt nyújtott, egy évvel később 70 millió eurót fizetett érte a Manchester City.

Pep Guardiola csapatában hamar alapemberré vált a spanyol védekező középpályás, számtalan olyan statisztika született, amely azt bizonygatta, Rodri a csapat legértékesebb játékosa, az ő kiválásával pedig lényegesen visszaesne az égszínkékek teljesítménye. A Manchesterben immár hatodik szezonját taposó Rodri győztes gólt szerzett a 2023-as Bajnokok Ligája döntőjében az Internazionale ellen, a sorozatban négy megnyert bajnoki címben kulcsszerepet játszott.

Galéria: Ha most Bajnokok Ligáját nem is, Aranylabdát tudott nyerni Rodri

Galéria: Ha most Bajnokok Ligáját nem is, Aranylabdát tudott nyerni Rodri Fotó: Sarah Meyssonnier / Reuters

A mögöttünk hagyott klubszezon végeztével a spanyol válogatott oszlopos tagjaként megnyerte az Európa-bajnokságot, az angolok elleni döntőben őt választották a legértékesebb játékosnak. A legutóbbi idényben minden sorozatot figyelembe véve 12 gólt szerzett és 14 gólpasszt osztott ki a Manchester City mezében, amely statisztikai adatok nem kiugróak, de a mögöttes, stabil teljesítmény elegendő volt ahhoz, hogy begyűjtse az elismerést. A spanyol védekező középpályás 1990 után az első a posztján, aki Aranylabdát nyert. Legutóbb védekező középpályásként Lothar Matthaus érdemelte ki az elismerést.

A pályafutása csúcsán járó, a Transfermarkt adatai szerint 130 millió euróra taksált Rodri karrierje legjelentősebb egyéni díját zsebelte be, és folytathatja rehabilitációját keresztszalag-szakadásból, amely sérülést szeptemberben szenvedett el.

Nagyon sok mindent kell ma megköszönnöm sok mindenkinek. Először is a France Footballnak és az UEFA-nak az elismerésért. Köszönöm mindenkinek, aki szavazott rám, a családomnak, a menyasszonyomnak, akivel immár nyolc éve vagyunk együtt, és nélküle ez az út nem lett volna ugyanolyan. Segített benne, hogy szerelemből játsszam a focit, és jó úton maradjak. Köszönöm az ügynökömnek is, aki megmondta, hogy egy nap itt lehetek, és átvehetem ezt a díjat. A társaimnak is külön köszönöm, a Manchester Citynél és a spanyol válogatottnál, mivel nélkülük ezt nem érhettem volna el. Ma sokan írtam nekem, hogy a futball nyert