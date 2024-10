Kiderült, mennyire súlyos Gulácsi Péter sérülése

Az 58-szoros válogatott kapusnak 510 perc után megszakadt a kapott gól nélküli sorozata a Bundesligában, de így is megdöntötte a korábbi rekordját, ami 500 perc volt a 2018–2019-es szezonból.

Gulácsi aztán meg is sérült a Freiburg ellen, a második félidőben már nem ő védte a lipcseiek kapuját, a helyére a nyáron szerződtetett Maarten Vandevoordt állt be – a belga futballista neve a magyar szurkolóknak is ismerős lehet, hiszen az előző nemzetközi kupaidényben a Genk kapusaként két meccsen is védett a Fradi ellen.

A térdében érzett valamit

– mondta a találkozó után a magyar hálóőrről Rouven Schröder sportigazgató. Gulácsi 2022 októberében térdszalagszakadást szenvedett, amely után tavaly szeptemberben tért vissza.

A vasárnapi vizsgálatok aztán megerősítették, nincs nagy baj, ám Gulácsinak elővigyázatosságból a St. Pauli elleni keddi kupameccset ki kell hagynia, írta meg a Nemzeti Sport a Bild nyomán. Az RB Leipzig még nem közölt információt a kapus egészségi állapotáról, teszi hozzá az NS.

Az RB Leipzig a Celtic vendége lesz a Bajnokok Ligája új rendszerű alapszakaszának negyedik fordulójában. Azt a mérkőzést november 5-én játsszák, magyar idő szerint 21:00 órakor lesz a kezdőrúgás.

A német csapat az első három mérkőzését kivétel nélkül mind elveszítette, de nem volt könnyű a sorsolása, először az Atlético Madriddal, majd a Juventusszal találkozott, legutóbb pedig a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpoolt fogadta.