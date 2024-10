Nem fogadta el Vinícius Júnior a spanyol labdarúgó-élvonalban (La Liga) szereplő Real Madrid hosszabbítási ajánlatát, amivel már a nyár elején megkeresték a brazil játékos ügynökét. A hírek szerint a szélső inkább kivárna, amit meg is tehet, mivel jelenlegi szerződése 2027-ig él aktuális klubjánál.

Ismét Vinícius Júniorról szólhatnak a hírek. Kiderült, hogy a 2024-es Aranylabda-szavazáson második helyen végző brazil támadót már hónapok óta új szerződéssel ostromolja jelenlegi klubja, a Real Madrid, ám ő inkább a kivárásra játszik.

A spanyol Relevo szerint az első megkeresés a „királyi gárdától” már nyáron megtörtént, nem sokkal azután, hogy a spanyol csapatnak 15. alkalommal is sikerült megnyernie a legrangosabb európai kupasorozatot, azaz a Bajnokok Ligáját. A vezetőség a klub egyik legfontosabb építőköveként tekintene rá a következő években is, és ezt egy, a jelenleginél kedvezőbb szerződéssel is bizonyítaná. Az újság azt írja, emellett állítólag az sem szerették volna, ha Kylian Mbappé nyári érkezése – és hatalmas fizetése – miatt a játékos azt hinné, hogy ezentúl csak másodhegedűs szerep jut majd neki.

A szélső azonban eddig nem kért csapata megkereséséből, inkább kivár, és EGY KÉSŐBBI PILLANATBAN DÖNTENE a jövőjéről. Jelenleg 2027-ig rendelkezik élő szerződéssel, ÍGY IDEJE VÉGSŐ SORON BŐVEN AKAD.

Eddig semmi sem indokolta, hogy Vinícius távozzon a spanyol rekordbajnok csapattól, de nem szabad elfelejteni az Arab-félszigetről érkező érdeklődést sem. A szaúdiak korábbi híresztelések szerint egymilliárd eurós fizetést is hajlandóak lennének kifizetni neki öt évre elosztva, emellett pedig a helyi bajnokság első számú arcává is tennék.

A kérdés az, hogy a brazil hogy érzi magát Madridban majd a közeljövőben. Mindenesetre a Dortmund elleni emlékezetes mesterhármasa után azt nyilatkozta, hogy örökké a Realban szeretne maradni, ami mindenképpen jó előjel lehet a csapat szurkolóinak.

(Ajánlókép: Europa Press Sports, Getty Images)