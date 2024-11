Már a brit közmédia, azaz a BBC is arról ír, a Bournemouth magyar válogatott balhátvédje, Kerkez Milos jövő nyáron Liverpoolba szerződhet.

Korábban a TalkSport információra hivatkozva mi is beszámoltunk a hírről, mely szerint szinte biztosra veszik Nagy-Britanniában, hogy jövő nyártól két magyar futballistája is lesz a Liverpool felnőttcsapatának. A honlap úgy tudja, Arne Slot, a Vörösök menedzsere gondoskodni akar a 30 éves, és formájában visszaesett Andy Robertson pótlásáról, vagy legalábbis riválist szerződtetne a skótnak a balhátvéd posztjára: az első számú kiszemelt pedig Kerkez Milos.

Kerkez még csak tavaly szerződött az AZ Alkmaartól a Bournemouth-hoz, de az első teljes szezonját követően sorra boronálják össze az angol élvonal, azaz a Premier League topcsapataival. Most pedig már a mértékadónak tartott BBC is azt írja, hogy a „Vörösök” jövő nyáron szerződtetnék a 20 éves (november 7-én tölti be a 21-et), 21-szeres magyar válogatott balhátvédet.

Kerkezt már vitte volna a Manchester United, de a „Vörös Ördögök” állítólag sokallták a 40 millió fontot, amennyit kértek volna a játékosért.

Arne Slot, a Liverpool menedzsere állítólag aggódik a skót válogatott Andy Robertson formahanyatlása miatt, a közelmúltban, az Arsenal elleni 2–2 alkalmával Bukayo Saka kis túlzással bohócot csinált a balhátvédből. Slot gondoskodni akar Robertson esetleges pótlásáról. Kerkezre úgy tekint a szakvezető, mint aki hosszú távú megoldást jelenthet a Premier League tabelláján jelenleg a második helyen álló klubnak.

Az Anfieldindex.com egyébként már szeptember 20-án írt a Liverpool érdeklődéséről Kerkez iránt, akit a legígéretesebb fiatal balbekknek tartanak a PL-ben. Most pedig a Teamtalk.com tételesen össze is hasonlította Kerkez és Robertson idei mutatóit, és egyértelműen honfitársunk jött ki jobban az összevetésből.

Főbb statisztikák Kerkez Robertson Mérkőzés 9 9 Jó beadások 6 9 Szerelések 13 9 Tisztázások 19 6 Labdaszerzések 10 3 Megnyert párharcok 32 14

A Teamtalk.com korábban azt sem mulasztotta el megemlíteni, hogy Szoboszlai Dominik személyében honfitársa is van Kerkeznek Liverpoolban, aki lobbizik a fiatal játékos szerződtetése mellett.

Érdekes adalék, hogy míg Kerkez szombaton két gólpasszal vette ki a részét a Bournemouth címvédő Manchester City elleni sikeréből (2–1), addig Robertson a kispadról nézte végig, amint a Liverpool ugyanilyen végeredményt ér el a Brighton elleni bajnokin, és ezzel újra átveszi a vezetést a Premier League tabelláján.