A tavalyi szezon egyik meglepetéscsapata nagy verést kapott a BL-ben

A Girona viszonylag jól kezdett Hollandiában, de aztán a 16. percben – egy igen érdekes játékszituáció után – hátrányba került. A gól előtt Malik Tillman hatalmas bedobást hajtott végre, és úgy tűnt, hogy a bal lába bent volt a pályán. A szabály pedig kimondja, hogy a labda elengedésének pillanatában a dobó játékos mindkét lábának egy részével érintenie kell vagy az oldalvonalat, vagy a játéktéren kívül a talajt.

A VAR nem vizsgálta az esetet, feltételezhető, hogy ez sem a partjelzőnek, sem a játékvezetőnek, sem az ellenfél játékosainak nem tűnt fel. Az is lehet persze, hogy Tillman bal sarka éppen hozzáért az oldalvonalhoz.

Tillman aztán egy gólt is lőtt, bár abban benne volt Paulo Gazzaniga kapus, aki nem zárta jól a szöget a rövid saroknál. Ő volt az, aki a PSG ellen is nagyot hibázott, ami egy pontjába került csapatának. A Girona magyar játékosa, Yaakobishvili Antal ezúttal nem került be a meccskeretbe, a kispadra sem ülhetett le.

A második félidő elején mind a két csapat eltalálta a kapufát, majd az 55. percben Arnau Martinez összeszedte a második sárga lapját, így emberhátrányba kerültek a vendégek. Onnantól egykapuzást láthattak a nézők, tulajdonképpen mindenki arra várt, hogy minél hamarabb vége legyen a meccsnek, annyira egyértelmű volt, kié lesz a három pont.

Az álláson Johan Bakayoko módosított a 83. percben, 17 méterről leadott átlövése után a bal alsó sarokban zúdult a labda. Aztán Ladislav Krejci a 89. percben összehozott egy öngólt, szegény embert még az ág is húzza… A holland csapat első győzelmét szerezte az alapszakaszban, míg a Girona a harmadik vereségét szenvedte el.

A másik kora esti találkozón jól kezdett a Slovan, a szlovák csapat az ötödik percben egy szépen végigvitt kontra végén előnybe került. A vendégek azonban nem ijedtek meg, öt minutummal később kiegyenlítettek, majd lőttek további három gólt, így megszerezték második győzelmüket is a sorozat mostani alapszakaszában.

A négy Dinamo-gólból kettő Sandro Kulenovic érdeme.

A Slovan négy kör után nulla ponttal áll a 36 csapatot számláló tabella utolsó helyén, a gólkülönbsége -13, óriási meglepetés lenne, ha megérné a tavaszt a legrangosabb sorozatban.

Labdarúgás

Bajnokok Ligája

Alapszakasz

4. forduló

PSV Eindhoven (holland)–Girona (spanyol) 4–0

Kiállítva: A. Martinez (55., Girona)

Slovan Bratislava (szlovák)–Dinamo Zagreb (horvát) 1–4

Később:

21.00: Real Madrid (spanyol)–Milan (olasz)

21.00: Liverpool (angol)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: Sporting CP (portugál)–Manchester City (angol)

21.00: Lille (francia)–Juventus (olasz)

21.00: Celtic (skót)–RB Leipzig (német)

21.00: Bologna (olasz)–Monaco (francia)