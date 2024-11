A Manchester United leendő edzője szebb búcsút el sem tudott volna képzelni a City kiütésénél

A kedd este szenzációját a portugál alakulat szolgáltatta, amely hiába került már a 4. percben hátrányba a Manchester Cityvel szemben, a folytatásban 4–1-re kiütötte a tavalyi BL-győztes angol bajnoki címvédőt, a sorozat egyik legnagyobb favoritját. A Sporting sikeréből a magyar származású svéd Gyökeres Viktor három góllal vette ki a részét.

A 39 éves portugál szakember a közelgő válogatottszünetben a City városi riválisának, a Manchester Unitednek a vezetését veszi át. Szerinte a játék képét nézve megérdemelt volt győzelmük.

Nem is tudtam volna elképzelni ennél szebb búcsút. Nagyon boldog vagyok, és még nagyszerűbb lesz, ha vasárnap nyerünk a Braga ellen is, de nem is kérhettem volna ennél jobb befejezést