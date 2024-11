Tárgyal a Liverpool a magyar válogatott védő szerződtetéséről

Már az Index is beszámolt arról, hogy a Liverpool, valamint a Manchester United is érdeklődik a magyar válogatott játékosa iránt. Az Anfield Watch pénteki cikkjében újfent arról számolt be, hogy a magyar nemzeti tizenegy kapitányát, Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató angol klub tárgyal Kerkez Milos átigazolásáról. A portál megjegyezte, a Bournemouth engedélyezte, hogy a felek felvegyék a kapcsolatot. Az m4sport.hu Angliából származó információi szerint a hír igaz, valóban egyeztetnek a felek.

A lap korábbi cikke szerint Arne Slot vezetőedző a jelenleginél nagyobb harcot szeretne csapaton belül a bal oldali védő posztjáért, amiért jelenleg a skót válogatott csapatkapitánya, Andrew Robertson és a görög válogatott Kosztasz Cimikasz küzd. Utóbbi azonban kiegészítőembernek számít 2020-as érkezése óta.

Hozzátették: Egyértelmű, hogy a magyar játékos jelenleg a klub elsőszámú kiszemeltje a posztra. Az, hogy ilyen korán lépést hoz a Liverpool azt sugallja, hogy készek gyorsan lezárni ezt az üzletet.

Piaci értékét a footballtransfers.com 15,5 millió euróra, a Transfermarkt 20 millióra taksálja, ami ugyan nem egy alacsony szám, de egy topklub számára igazából nem jelenthet kihívást.

Kerkez Milos az elmúlt időszakban fantasztikusan szerepelt a Premier League-ben, november másodikán a Manchester City elleni 2–1-re megnyert összecsapáson két gólpasszt is jegyzett. Az október-novemberi válogatott mérkőzéseket azonban kisebb sérülés miatt kihagyta.