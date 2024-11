A Liverpool klasszisa kifakadt a sajtóban: Csalódtam a klubot irányító emberekben

Szalah pazar formában kezdte a 2024–2025-ös szezont, minden versenysorozatot nézve már 12 gólnál tart, most vasárnap két gólt szerzett a Liverpoolban.

A Southampton ellen aratott győzelem után Szalah azonban elismerte, „csalódott” a vezetőségben amiatt, hogy a klub még nem kínálta meg őt egy új kontraktussal.

„Mindjárt itt a december, de még nem kaptam semmilyen ajánlatot a vezetőségtől, hogy maradjak a klubnál, ezért úgy érzem, egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy távozom” – mondta Salah a riportereknek, írja az ESPN.

„Már évek óta a Liverpool játékosa vagyok, nincs még egy olyan klub, mint ez. A szurkolók imádnak engem, én pedig imádom a szurkolóinkat. Most várok, de természetesen csalódott vagyok, hogy még nem kaptam új ajánlatot. Messze még a visszavonulásom napja, most a játékra koncentrálok, a bajnokságot és a Bajnokok Ligáját is szeretném megnyerni. Aztán majd meglátjuk, mit hoznak a következő hetek” – tette hozzá az egyiptomi gólvágó.

A klasszis védő jövője sem dőlt még el

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Liverpoollal Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát, klubvilágbajnokságot, Premier League-et, FA-kupát, Ligakupát és angol Szuperkupát is nyerő Trent Alexander-Arnold jövője is kérdéses a klubnál.

A klubbal öt bajnoki címet és 13 trófeát nyerő Mark Lawrenson szerint a világ egyik legrosszabbul őrzött titka, hogy az angol válogatott védő hagyja kifutni szerződését, hogy a Real Madridhoz igazolhasson.