Jamie Carragher, a Liverpool legendája, aki 737 hivatalos mérkőzésen öltötte magára a Vörösök mezét, és ezzel második az örökranglistán Ian Callaghan mögött, manapság a Sky Sports szakkommentátoraként tevékenykedik, és fejt ki jelentős hatást az angol futballközvéleményre. Éppen ezért nagyon is fontos, hogy mit mondott Szoboszlai Dominik góljáról, amellyel a Southampton elleni vasárnapi mérkőzés 30. percében megszerezte a vezetést a vendégeknek:

Semmit sem akarok levonni a gól értékéből, tényleg fenséges volt, de az a helyzet, hogy a Southampton megint lábon lőtte magát.

Vagyis Carraghernek nagyon is tetszett a magyar válogatott csapatkapitányának a jobb pipába tekert gólja, de az is igaz, hogy ehhez Flynn Downes rossz passza kellett, amit Curtis Jones letámadása csikart ki a Southampton játékosából. És aztán jött a gyengébbik (?) lábbal a jobb felső sarokba csavart gól, amelynél a labda kikerülte Alex McCarthy kezét, úgy vágódott a kapufáról a hálóba.

Mindez a The Empire of the Kop című honlapon olvasható, majd az ezt követő elemzés is:

Szoboszlai minden bizonnyal kitörő örömmel fogadta szezonbeli első bajnoki gólját, amely valamennyi sorozatot figyelembe véve is még csak a második volt. Továbbá 45. fellépésén a Liverpool mezében a negyedik a PL-ben. Tehát elismerve »Szobo« kivételes tehetségét, van még hely a fejlődésre a gólok számát illetően. Szoboszlai a jelek szerint maximálisan kihasználta, hogy visszaszerezte a helyét Arne Slot kezdő tizenegyében, és a gyönyörű befejezés, amellyel mattolta McCarthyt, nagyon is javítja az esélyeit a csapatba kerülésre szerdán a Real Madrid ellen az Anfielden, majd vasárnap, amikor a PL csúcsrangadóján a gyengélkedő Manchester Cityt fogadják nyolc pont előny birtokában.

Erre rímel a Onefootball.com cikke is, amely a következő címmel jelent meg:

Szoboszlai újra csillog a Southampton ellen: Fordulópont ez a meccs a szezonjában?

„Csinos befejezés ballal! Szoboszlai Dominik felvillantotta briliáns tehetségét nem is egyszer, amióta tavaly megérkezett Liverpoolba, de a kapu előtt hiányzott a határozottság, a kiegyensúlyozottság a játékából.”

Ezzel a mondattal kezdődik a honlap kritikája, majd így folytatódik:

A Southampton-meccs előtt a magyar középpályás mindössze egyetlen gólt szerzett az idényben, ami olyan statisztika, amely nem tükrözi a benne rejlő hatalmas potenciált. Azonban a McCarthynak lőtt pompás gólja és a Spouthampton ellen nyújtott remek játéka lehet az a szikra, amely begyújtja a motort, és hatodik fokozatba robbantja »Szobo« szezonját.

Az elemzés szót ejt az önbizalom fontosságáról:

Fáradhatatlan munkamorálja ellenére Szoboszlainak idén ritkán sikerült közvetlen hatást gyakorolnia a mérkőzések alakulására. Hiányoztak a gólok, a gólpasszok. És látszott, hogy ez nyomást gyakorol rá, különösen ebben a helyzetben, amikor olyan riválisai vannak a középpályán, mint Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister vagy Curtis Jones, akik valamennyien a kezdő tizenegybe pályáznak. Mindegyikük nagyszerű futballista, és ők kikényszerítik a maximumot Szoboszlaiból.

A végkövetkeztetés: az ilyen gólok növelik a játékos önbizalmát, amire honfitársunknak égető szüksége van.

Labdarúgás

Premier League

12. forduló

Southampton–Liverpool 2–3 (Armstrong 42., M. Fernandes 56., ill. Szoboszlai 30., Szalah 65., 82. – 11-esből)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik 2024. november 24-én. Fotó: Catherine Ivill / AMA / Getty Images)