Új favorit a BL-ben, Szoboszlaiék a 2. helyen, a City az első négyben sincs

Kedden elkezdődik a labdarúgó-Bajnokok Ligája 2024–2025-ös ligaszakaszának második fele, így az eddig eltelt négy forduló alakulását is figyelembe véve újra összeállítottuk az elit erősorrendjét.

Ahhoz képest, hogy az első forduló előtt még az volt a kérdés, hogy képes lehet-e bárki beleszólni a legutóbbi három kiírást megnyerő Real Madrid, Manchester City duó dolgába, most alaposan visszaestek az idény előtti favoritok!

24. (–) Celtic (skót) 45 pont

A keret értéke: 124,43 millió euró

A 36-os mezőnyből 31 csapatra érkezett legalább egy voks, kapott pontot a Young Boys (2), az RB Salzburg (3), az FC Bruges (8), a Dinamo Zagreb (14), a Bologna (18), a Girona (21) és a Feyenoord (33) is, de a továbbjutó 24 közé ők nem fértek fel.

Rögvest egy új szereplő erősorrendünkben, a skót együttes a Slovan Bratislava 5–1-es kiütésével nyitott, hogy aztán még simább meccsen kapjon ki Dortmundban (7–1). Két kör után aligha rangsoroltuk volna túl magasra, viszont az előző két meccsén az Atalanta otthonában (0–0) és az RB Leipzig ellen (3–1) négy pontot szerezve egészen a 15. helyig kúsztak a tabellán.

A felkészülési időszakban a Manchester Cityt és a Chelsea-t is legyőző skót együttes otthon parádésan teljesít, 11 győzelem mellett csak az Aberdeen elleni 2–2 rontja az összképet, miközben a Ligakupában 14–3-as gólkülönbséggel nyerte három meccsét, és készülhet a Rangers elleni fináléra.

A menetelésben nagy szerepe van az idénybeli 19 tétmérkőzéséből 11-szer kapott gól nélkül záró Kasper Schmeichelnek, valamint a 18 fellépésen 11-11 góllal és gólpassznál járó Nicolas Kühnnek.

23. (21.) PSV Eindhoven (holland) 46 pont

A keret értéke: 338,35 millió euró

A holland bajnokságot 12 győzelemmel és egy (Ajaxtól elszenvedett) vereséggel, 45–9-es gólkülönbséggel vezető eindhoveniek sorsolása eddig finoman szólva sem volt könnyű, a Juventus otthonában 3–1-re kapott ki a PSV, s Sporting CP ellen és a PSG otthonában viszont egyaránt 1–1-re végzett, a Gironát pedig 4–0-val intézte el.

A Celticet erősorrendünkben egy ponttal előző gárdánál nem elég egy futballistára figyelni, négy futballistának is legalább 10 kanadai pontja van, és hatan állnak legalább nyolccal.

22. (–) Brest (francia) 68 pont

A keret értéke: 120,9 millió euró

A 24-es mezőny legalacsonyabb értékű kerete található a franciák BL-újoncánál, és ha a bajnoki szereplést nézzük, a 12 forduló alatt felmutatott négy győzelem, egy döntetlen és hét vereség alapján joggal vetődhetne fel, hogy mit keres egyáltalán ilyen magasan.

A BL-ben viszont egyelőre remekül áll a Brest, a Sturm Grazot (2–1), az RB Salzburgot (4–0) és a Sparta Prahát (2–1) is legyőzte – utóbbi kettőt ráadásul idegenben –, a Leverkusentől pedig otthon lopott pontot (1–1). Azért a neheze itt csak most jön, lesz még meccs a Barcelona, a PSV, a Sahtar és a Real Madrid ellen, szóval nehéz elképzelni, hogy a veretlenség sokáig tart.

21. (23.) Lille (francia) 74 pont

A keret értéke: 263,7 millió euró

Jön rögvest a következő francia csapat, a Ligue 1-ben 6–4–2-vel a negyedik helyen álló Lille augusztus 28. és szeptember 17. között zsinórban négy meccsét veszítette el, azóta viszont 11 meccs óta veretlen, a BL-ben pedig legyőzte a Real Madridot (1–0) és az Atlético Madridot (3–1), valamint ikszelt a Juventusszal (1–1).

Az együttes legnagyobb értéke kétségkívül Jonathan David, a 24 éves kanadai csatár már 13 gólnál jár az idényben.

20. (18.) Stuttgart (német) 78 pont

A keret értéke: 313,73 millió euró

A Bundesliga ezüstérmét remek hajrával megkaparintó gárda az új idényben egyelőre nem remekel, 11 fordulót követően 4–4–3-as mérleggel csak a kilencedik helyen áll.

A BL-ben a Realtól és az Atalantától is kikapott, a Sparta Prahával pedig csak ikszelt, így a Juventus elleni idegenbeli bravúr „tartja meccsben” a hétgólos Deniz Undavot sérülés miatt elveszítő gárdát.

19. (15.) Benfica (portugál) 105 pont

A keret értéke: 335,5 millió euró

A kétszeres BEK-győztes (további öt alkalommal döntős) lisszaboniak az első fordulóban elszenvedett meglepő vereség után nyolc győzelmet (közte a Porto elleni 4–1-gyel) és egy döntetlent értek el, ezzel együtt is „csak” a harmadik helyen állnak a bajnokságban.

A BL-ben a rajt remek volt, a Crvena zvezda idegenbeli legyőzése után az Atlético Madridot 4–0-val ütötték ki, viszont a Feyenoord és a Bayern München ellen pont nélkül maradtak Ángel Di Maríáék.

18. (14.) RB Leipzig (német) 129 pont

A keret értéke: 517,9 millió euró

Zuhanórepülésben a két magyar futballistát is foglalkoztató lipcsei gárda is, persze ez az elmúlt heteket figyelembe véve ez aligha meglepő. A Bundesligát hat győzelemmel és két döntetlennel indító Gulácsi Péterék a legutóbbi három fordulóban csupán egy pontot szereztek, ezzel visszacsúsztak a harmadik helyre.

Ez persze még mindig istenes ahhoz képest, hogy a BL-ben az Atlético Madrid, a Juventus, a Liverpool és a Celtic is megverte az együttest, amelyre vár még az Inter, az Aston Villa és a Sporting CP is – nem egy könnyű menetrend. Ami a pozitívumokat illeti, Willi Orbán kifejezetten gólveszélyesen játszik, a hétvégén már idénybeli harmadik Bundesliga-találatát jegyezte.

17. (22.) Monaco (francia) 151 pont

A keret értéke: 358,2 millió euró

Kapaszkodik viszont a hercegségbeli együttes. A Ligue 1 második helyén álló Monaco a BL-ben legyőzte a meccs nagy részében emberhátrányban játszó Barcelonát, majd a zágrábi 2–2 után a Crvena zvezdát 5–1-re kiütötte, mielőtt Bolognában nyert, így 10 ponttal fordult a ligaszakasz második felére.

Az igazi buli viszont csak most indul be, a Benfica után az Arsenal, az Aston Villa és az Inter lesz a 20 évvel ezelőtti finalista ellenfele a hajrában.

16. (16.) Atalanta (olasz) 260 pont

A keret értéke: 447,6 millió euró

Ugrunk egy nagyobbat az erősorrendben, innentől viszont nagyon szoros lesz a mezőny. Az Európa-liga győztese nem indította erősen az idényét, a Real Madrid elleni Szuperkupa-vereséget persze nem kell magyarázni, a bajnokságban viszont hat fordulót követően 2–1–3-mal csak a 12. volt a csapat. A bergamóiak viszont ezt követően finoman szólva is belelendültek, mind a hét bajnokijukat megnyerték, amivel már csak egy pont a hátrány az éllovas Napolival szemben!

A BL-ben Atalanta-meccsen még nem volt hazai gólszerzés, az Arsenal és a Celtic 0–0-ra végzett Olaszországban, a Sahtar Doneck (3–0) és a Stuttgart (2–0) vendégeként pedig egyaránt nyert Németországban.

Az idény előtt igazolt Mateo Retegui eddig remek fogásnak tűnik, 13 bajnokin 12 gól és három gólpassz a mérlege – más kérdés, hogy a BL-ben egyelőre üres a statisztikai lapja.

15. (17.) Aston Villa (angol) 262 pont

A keret értéke: 615,45 millió euró

Az 1982-es győztes az Atalantával ellentétes utat jár be, az idény első 13 tétmeccsén 9–3–1 volt a mérleg, a legutóbbi hat fellépésen viszont 0–2–4 – ráadásul az FC Bruges vendégeként egészen banális hiba miatt maradt alul a kilenc ponttal azért még így is jól álló együttes.

14. (10.) Atlético Madrid (spanyol) 267 pont

A keret értéke: 511,15 millió euró

A háromszoros döntős „matracosok” kisebb meglepetésre simán kikaptak a Benficától (0–4) és a Lille-től (1–3) is, hogy ezt az RB Leipzig és a PSG elleni sikerekkel foglalják körbe, így a nagynevű hatpontosok mezőnyét bővítik.

A Manchester Citytől megkaparintott Julián Álvarez kezdi felvenni a fonalat, hét góljával vezeti a házi rangsort.

13. (8.) Paris Saint-Germain (francia) 270 pont

A keret értéke: 892,5 millió euró

Három ponttal előzi a spanyol csapatot a 2020-as finalista, amely a hazai remeklését (10 győzelem, 2 döntetlen 36–10-es gólkülönbség) a nemzetközi porondon csak a Girona elleni nyitányon (1–0) tudta hozni.

Azóta az Arsenal és az Atlético Madrid is legyőzte, a PSV ellen pedig csak iksz lett, így ha csak négy fordulóig tartott volna az alapszakasz, 25. helyezettként pont lemaradt volna a folytatásról. Az idény üde színfoltjai közé mindenképpen kívánkozik a 10 gólnál és két gólpassznál járó Bradley Barcola, a másik szélen pedig Ousmane Dembélé (5+7) is 12 kanadai pontot termelt eddig.

12. (12.) Dortmund (német) 275 pont

A keret értéke: 474,9 millió euró

Újabb öt pontot előrébb lépve találjuk a legutóbbi kiírás döntősét. Túlzás lenne a fekete-sárgákat a kiegyensúlyozottság mintaképének tekinteni, hacsak nem azt értjük ez alatt, hogy szeptembertől kezdve minden hazai bajnokiját megnyerte, közte pedig felváltva minden vendégmeccsét elbukta. A Bayern Münchennel szembeni hátrány így már tíz pont, viszont a többiek formája annyira ingadozó, hogy így is csak négy pontra van a második Frankfurt.

A BL-ben az FC Bruges (3–0) és a Celtic (7–1) elleni gálák után a Real Madrid otthonában kétgólos előnyről futott nagy zakóba (2–5), a Sturm Graz elleni kozmetikázással azért így is a nyolcaddöntőt érő top 8-ban a gárda.

11. (13.) Milan (olasz) 299 pont

A keret értéke: 562 millió euró

Ugrunk egyet a pontszámokban, hogy a következő három csapat között összesen két egység legyen a differencia. A hétszeres BEK/BL-győztes nem indította fényesen az idényt, a Liverpool elleni hazai 1–3 során Szoboszlai Dominik is eredményes volt, majd a Bayer Leverkusen 1–0-ra verte az olaszokat.

A legutóbbi két felvonáson viszont előbb az FC Bruges-t verték 3–1-re, majd Madridban a Real ellen lett ugyanez az eredmény, ami mindenképpen biztató a folytatást megelőzően.

10. (11.) Juventus (olasz) 300 pont

A keret értéke: 594,2 millió euró

A piros-feketék a hétvégén a bajnokságban a Juventust fogadták, a gól nélküli döntetlennel pedig a riválisoktól jócskán leszakadva állnak, míg a „zebrák” 13 veretlen meccsel együtt is csak a hatodikak.

A BL-ben fordított a helyzet, a PSV és az RB Leipzig legyőzése után a Stuttgart, Lille kettős ellen csak egy pont jött össze, így 11. a csapat.

9. (19.) Sporting CP (portugál) 301 pont

A keret értéke: 443,5 millió euró

Az idény egyik kellemes meglepetése pedig eddig kúszott a rangsorunkban. A portugál bajnokságban címvédő Sporting az új kiírásban 11 meccsen 11 győzelmet aratott 39–5-ös gólkülönbséggel, a kupában kettő, a Ligakupában egy párharcot megnyerve áll még.

Már önmagában ez sem kis teljesítmény, de ehhez hozzávehetjük, hogy a BL-ben is remekel a lisszaboni gárda, amely a Lille és a Sturm Graz 2–0-s legyőzése között 1–1-re végzett Eindhovenben, majd az idény talán legnagyobb eredményeként 4–1-re(!) kiütötte a tavalyi győztes Manchester Cityt.

Gyökeres Viktor az évadban 19 tétmeccsen 24 gólt és négy gólpasszt jegyzett – ugyanakkor kérdéses, hogy a válogatottszünet alatt a Manchester Unitedhez távozó Rúben Amorim nélkül mire lesz képes a Sporting a továbbiakban.

8. (9.) Bayer Leverkusen (német) 342 pont

A keret értéke: 634,25 millió euró

Az Európa-liga-döntős gárda a senki földjén áll a nyolcadik helyen. Xabi Alonso együttese az előző idény rengeteg nagyon kedvezően alakuló végjátékával szemben a mostani kiírásban rendre rosszul jön ki a hajrákból, az RB Leipzig ellen kétgólos előnyről kapott ki végül, a Kiel ellen iksz lett 2–0-ról, a Werder Bremen a 90. percben egyenlített 2–2-re, a Bochum pedig a 89. percben 1–1-re. A legutóbbi meccsen 0–2-ről viszont 5–2-re nyert a címvédő, és már csak egy pontra van a dobogós lipcseiektől.

A BL-ben a remek kezdést (a Feyenoord ellen 4–0, a Milan ellen 1–0) viszont a Brest elleni botlás (1–1), majd a Liverpooltól elszenvedett 0–4 követte.

7. (7.) Internazionale (olasz) 478 pont

A keret értéke: 677,3 millió euró

Óriási ugrás után érkezik a legelőkelőbben rangsorolt olasz gárda. A milánói derbi veresége óta hat győzelmet aratott a Juventus (4–4) és a Napoli (1–1) elleni döntetlen mellett így a borzasztóan szoros bajnokság (a 29 pontos Napolit négy 28 pontos követi) harmadik helyére kapaszkodott.

A bajnokság 31–14-es gólkülönbségével ellentétben a BL-ben a védekezés a gárda fő profilja, az Atalanta mellett a mezőny másik együttese, amely minden meccsén lehúzta a rolót. A Manchester City otthonában játszott 0–0 után a Crvena zvezda (4–0), a Young Boys (1–0) és az Arsenal (1–0) ellen is nyert a háromszoros győztes.

6. (5.) Arsenal (angol) 529 pont

A keret értéke: 1,17 milliárd euró

A Nottingham Forest ellen a hétvégén megszakadt az „ágyúsok” negatív szériája, a Newcastle és az Inter otthonában elszenvedett 1–0-s vereség után a Chelsea ellen 1–1 jött, mielőtt hazai pályán 3–0-ra győztek már Bukayo Sakáék.

A PL-ben negyedik helyen álló londoniak angol szélsője 13 (5+8) kanadai ponttal vezeti a házi rangsort, de érdemes figyelni a már hétszer eredményes Kai Havertzre, és a 17 éves kora ellenére már négy találatnál járó Ethan Nwanerire is.

5. (2.) Manchester City (angol) 613 pont

A keret értéke: 1,26 milliárd euró

Van még lista, ahol a 2023-as győztes volt az első, négy második hely mellett pedig két harmadik is érkezett, ezzel az Arsenalt magabiztosan utasította maga mögé a listánkon.

Nagyjából ennyi pozitívum van a csapat háza táján mostanában, a manchesterieket ugyanis az elmúlt egy hónapban csak az nem verte meg, akivel nem játszott: október 26. után a Tottenham, a Bournemouth és a Brighton 2–1-re győzött a City ellen, a Sporting 4–1-re, a hétvégén a Tottenham pedig a Ligakupa-siker után a bajnokságban szabályosan felnégyelte az aranylabdás Rodri hiányában félkarú óriásnak látszó ellenfelét.

Amibe mégis lehet kapaszkodni: a londoniak elleni hétvégi ütközeten igazából a City óriási fölényben volt a játék képe alapján, de mind a 23 helyzet kimaradt, a Spurs pedig kíméletlenül kontrázott. Kevin De Bruyne beállása új lendületet adott a gárdának, nem kérdés, hogy a sérülésből lábadozó belga karmester irányításával előrébb lépnek majd Erling Haalandék.

4. (4.) Bayern München (német) 637 pont

A keret értéke: 939,7 millió euró

Megtörik végre Harry Kane átka?! Nagyon úgy fest, hogy immár semmi sem akadályozhatja meg abban, hogy végre felnőttkarrierje során először trófeát nyerjen, a Bayern ugyanis 11 forduló után már hat ponttal vezeti a Bundesligát, 36–7-es gólkülönbséggel és lehengerlő játékkal.

Az angol válogatott gólrekordere az új idényben sem lazsál, 17 tétmeccsen 20 gól és 9 gólpassz a mérlege – ő sokat tehet azért, hogy a BL-ben az Aston Villától és a Barcelonától is kikapó gárda elkezdjen felfelé lépdelni.

3. (1.) Real Madrid (spanyol) 685 pont

A keret értéke: 1,36 milliárd euró

A világ legértékesebb keretével bíró, rangsorunkban négy elsőséget is begyűjtő királyi gárdánál azért korántsem fenékig tejfel minden, a védelemben gyakorlatilag már bárki kezdhet, aki fizikailag pályára lépésre alkalmas állapotban van – no, belőlük mondjuk nincs sok, így a középpályásoknak is vissza kell menni gyakran egy sort.

Ehhez ha hozzávesszük, hogy elöl Rodrygo után Vinícius Júnior is kidőlt, akkor azért elmondható, hogy volt már kellemesebb helyzetben is a Lille-től és a Milantól is kikapó együttes, amely jelenleg csak a 18. helyen áll, épp a Bayern München mögött.

2. (6.) Liverpool (angol) 711 pont

A keret értéke: 931 millió euró

Szoboszlai Dominikék idénye eddig maga a csoda, ez pedig óriási ugrást is jelentett erősorrendünkben. Arne Slot együttese a Nottingham Forest elleni hazai 0–1-et leszámítva egy Arsenal otthonában játszott 2–2-t tud még felmutatni negatív eredményként, máskülönben minden tétmeccsét megnyerte!

Ezzel a Milant, a Bolognát, az RB Leipziget és a Leverkusent is megverő „vörösök” a BL egyedüli hibátlanjai – egyszersmind éllovasai –, emellett a világ legerősebb bajnokságában 12 kör után nyolc ponttal verik a Manchester City vezette komplett mezőnyt.

A magyar válogatott csapatkapitánya is kezd egyre jobb formába lendülni, a játékával eddig sem volt sok gond, de a németek elleni NL-meccsen, valamint a Southampton elleni bajnokin már a gólszerzők közé is feliratkozhatott. Remek szériáját szerdán a Real Madrid ellen építheti tovább...

1. (3.) Barcelona (spanyol) 776 pont

A keret értéke: 946 millió euró

A „vörösök” öt elsősége így sem a legtöbb, a katalánok ugyanis hat ranglistán végeztek elsőként, ráadásul mindenhol a top 5-be kerültek, így végül az élen is zártak.

A Barcelona Hansi Flick érkezése óta valósággal termeli a gólokat, a 18 tétmeccs alatt már 57-szer köszönt be az együttes, amely a legutóbbi két botlása ellenére még mindig vezeti a La Ligát, bár a tendencia azért figyelmeztető lehet.

A Monaco elleni emberhátrányos vereséget három gálával feledtették a gránátvörös-kékek, a Young Boys, Bayern München, Crvena zvezda hármas összesen 14 gólt kapott!

Az idényben nehéz szavakat találni a 18 fellépésen 20 gólnál és két előkészítésnél járó Robert Lewandowski teljesítménye mellett Raphinha megtáltosodására is, a brazil szélső 23 kanadai ponttal (13+10) még a lengyelt is előzi!

Bajnokok Ligája 2024–2025, ligaszakasz, 5. forduló

18.45: Slovan Bratislava (szlovák)–Milan (olasz) ( Tv: Sport1)

Slovan Bratislava (szlovák)–Milan (olasz) ( Sport1) 18.45: Sparta Praha (cseh)–Atlético Madrid (spanyol) ( Tv: Sport2)

Sparta Praha (cseh)–Atlético Madrid (spanyol) ( Sport2) 21.00: Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia)

Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00: Barcelona (spanyol)–Brest (francia) ( Tv: Sport1)

Barcelona (spanyol)–Brest (francia) ( Sport1) 21.00: Internazionale (olasz)–RB Leipzig (német) ( Tv: Sport2)

Internazionale (olasz)–RB Leipzig (német) ( Sport2) 21.00: Leverkusen (német)–RB Salzburg (osztrák)

Leverkusen (német)–RB Salzburg (osztrák) 21.00: Manchester City (angol)–Feyenoord (holland)

Manchester City (angol)–Feyenoord (holland) 21.00: Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol)

Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) 21.00: Young Boys (svájci)–Atalanta (olasz)

szerdán

18.45: Crvena zvezda (szerb)–VfB Stuttgart (német) ( Tv: Sport2)

Crvena zvezda (szerb)–VfB Stuttgart (német) ( Sport2) 18.45: Sturm Graz (osztrák)–Girona (spanyol)

Sturm Graz (osztrák)–Girona (spanyol) 21.00: Aston Villa (angol)–Juventus (olasz) ( Tv: Sport2)

Aston Villa (angol)–Juventus (olasz) ( Sport2) 21.00: Bologna (olasz)–Lille (francia)

Bologna (olasz)–Lille (francia) 21.00: Celtic (skót)–FC Bruges (belga)

Celtic (skót)–FC Bruges (belga) 21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Dortmund (német) ( Tv: Sport1)

Dinamo Zagreb (horvát)–Dortmund (német) ( Sport1) 21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az Indexen!

21.00: Monaco (francia)–Benfica (portugál)

Monaco (francia)–Benfica (portugál) 21.00: PSV (holland)–Sahtar Doneck (ukrán)

