Már összeszedni is nehéz, mennyire pocsék volt a Manchester City novembere

Robert Lewandowski a harmadik százados a BL-ben

A Barcelona lengyel gólvágója a Brest elleni rangadón megszerezte a 100., majd a 101. találatát is a Bajnokok Ligájában, ezzel az elitsorozat történetében ő lett a harmadik százados, korábban erre csak Cristiano Ronaldo (140) és Lionel Messi (129) volt képes.

A BEK/BL góllövőlistájának élmezőnye

140 – Cristiano Ronaldo (Manchester United: 21, Real Madrid: 105, Juventus: 14) 129 – Lionel Messi (Barcelona: 120, PSG: 9) 101 – Robert Lewandowski (Dortmund: 17, Bayern München: 69, Barcelona: 15) 90 – Karim Benzema (Lyon: 12, Real Madrid 78) 71 – Raúl (Real Madrid: 66, Schalke: 5) 56 – Ruud van Nistelrooy (PSV: 8, Manchester United: 35, Real Madrid: 13) 54 – Thomas Müller (Bayern München) 50 – Thierry Henry (Monaco: 7, Arsenal: 35, Barcelona: 8)

A mostani kiírásban már hétszer volt eredményes, rajta kívül senkinek nincs ötnél több gólja.

A Barcelona a Monacótól 80 percen át emberhátrányban elszenvedett vereség óta a Young Boyst (5–0), a Bayern Münchent (4–1), a Crvena zvezdát (5–2) és a Brestet (3–0) is kiütötte, ezzel a sorozat történetében az ötödik csapat lett, amely négy egymást követő meccsén legalább három góllal győzött.

Florian Wirtz beérte Lionel Messit

A német futball üdvöskéje két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a Salzburg 5–0-s kiütéséből. A 21 éves középpályás ezzel már 17 találatnál jár a nemzetközi kupákban, amivel beérte Lionel Messit a 22. születésnap előtt szerzett találatokat tekintve. Náluk csak Erling Haaland (23), Kylian Mbappé (21) és Cristiano Ronaldo (20) kezdett jobban.

Megvillant a De Bruyne-utód – ötször is!

Charles De Ketelaerét a belga futball nagy ígéreteként kaparintotta meg 2022 nyarán 36,5 millió euróért a Milan, de az új Kevin De Bruynének várt középpályás nem tudta beváltani az ígéreteket. El is került előbb kölcsönbe, majd idény nyáron végleg az Atalantához, ahol tavaly nyár óta már 18 gól és 20 gólpassz a mérlege.

Ez már önmagában sem rossz, de a Young Boys otthonában olyat tett, mint korábban nagyon kevesen: öt kanadai pontig jutott egy meccsen (két góllal és három gólpasszal).

Egészen döbbenetes gödörben a Manchester City

Lassan már összegyűjteni is nehéz, mennyire mélyen van a 2023-as BL-győztes. A gárda öt vereséget követően ugyan ezúttal nem kapott ki, a BL-történetében így is az első csapat lett, amely az utolsó negyedórát háromgólos előnnyel kezdte, mégsem tud győzni. A Feyenoord keddi feltámadása Pep Guardiola edzői karrierjének a 942. mérkőzése volt, és az első, amelyen a katalán tréner együttese nem tudott győzni – háromgólos előnye ellenére.

De menjünk tovább a rémálommal felérő november statisztikáira!

Ez az első hónap, amikor Guardiola nyeretlenül zárt a Cityvel.

Az első hónap 2015 januárja óta, amikor egy meccsen egy veresége volt.

Az első hónap, amikor egynél több összecsapása volt, mégis nyeretlen maradt.

61 év óta az első időszak, amikor a City egymást követő hat meccsen is legalább két gólt kap.

A legutóbbi öt meccsen a City több gólt kapott (15), mint az előtte lévő három hónapban összesen (13).

Több vereség jött össze novemberben (öt meccsen négy), mint az előtte lévő három hónapban (13 fellépésen egy).

Az első csapat lett a City, amely nem tud háromgólos előnyt megtartani a BL-ben a 75. perc után.

Először kapott ki Guardiola három egymást követő PL-meccsen.

És először kapott ki a katalán tréner hazai bajnokin 4–0-ra.

Hogy valami pozitívat is találjunk, Erling Haaland megszerezte 49. és 50. nemzetközi kupagólját, ehhez pedig csupán 51 mérkőzésre volt szükség, amivel természetesen rekordernek számít.

A Bayern München viszont remekel

A német rekordbajnok egymást követő 33. hazai BL-csoportmeccsén maradt veretlen, tette mindezt két döntetlen mellett immár a 31. sikerével. Korábban csak a Barcelona (2009–2020) tudott 33-as hazai veretlenségi szériát építeni a BL-csoportkörben.

A bajorok védekezése is egy erődre hasonlít, a legutóbbi hét meccsüket egyaránt kapott gól nélkül nyerték meg, 2011 szeptembere óta nem látott sorozatot építve. Jupp Heynckes irányításával anno 10 ilyen találkozóig jutott a gárda.

Rég látott góleső

A keddi kilenc mérkőzés 40 találata minden idők másik legnagyobb termése egy adott BL-napon, csak az 1997. október 1-jei 44 gól előzi meg. Igaz, akkor ehhez 12 meccsre volt szükség. Az arányokat tekintve így sem első ugyanakkor, hiszen 2014. október 21-én nyolc találkozón ugyancsak 40 gól esett.

Bajnokok Ligája 2024–2025, ligaszakasz, 5. forduló

Slovan Bratislava (szlovák) – Milan (olasz): 2–3 (1–1)

(1–1) Sparta Praha (cseh) – Atlético Madrid (spanyol): 0–6 (0–2)

(0–2) Bayern München (német) – Paris Saint-Germain (francia): 1–0 (1–0)

(1–0) Barcelona (spanyol) – Brest (francia): 3–0 (1–0)

(1–0) Internazionale (olasz) – RB Leipzig (német): 1–0 (1–0)

(1–0) Leverkusen (német) – RB Salzburg (osztrák): 5–0 (3–0)

(3–0) Manchester City (angol) – Feyenoord (holland): 3–3 (1–0)

(1–0) Sporting CP (portugál) – Arsenal (angol): 1–5 (0–3)

(0–3) Young Boys (svájci) – Atalanta (olasz): 1–6 (1–4)

szerdán

18.45: Crvena zvezda (szerb) – VfB Stuttgart (német) (tv: Sport2)

Crvena zvezda (szerb) – VfB Stuttgart (német) (tv: Sport2) 18.45: Sturm Graz (osztrák) – Girona (spanyol)

Sturm Graz (osztrák) – Girona (spanyol) 21.00: Aston Villa (angol) – Juventus (olasz) (tv: Sport2)

Aston Villa (angol) – Juventus (olasz) (tv: Sport2) 21.00: Bologna (olasz) – Lille (francia)

Bologna (olasz) – Lille (francia) 21.00: Celtic (skót) – FC Bruges (belga)

Celtic (skót) – FC Bruges (belga) 21.00: Dinamo Zagreb (horvát) – Dortmund (német) (tv: Sport1)

Dinamo Zagreb (horvát) – Dortmund (német) (tv: Sport1) 21.00: Liverpool (angol) – Real Madrid (spanyol) – élőben az Indexen!

21.00: Monaco (francia) – Benfica (portugál)

Monaco (francia) – Benfica (portugál) 21.00: PSV (holland) – Sahtar Doneck (ukrán)

