Szoboszlaiék a Bajnokok Ligája címvédőjét fogadják: Liverpool–Real Madrid

A Liverpool szezonja eddig remekül alakul, azonban a csapat legjobb támadója, Mohamed Szalah ennek ellenére sem teljesen boldog.

Az egyiptomi támadó hétvégén duplázott a Southampton elleni bajnokin (a meccs első gólját Szoboszlai Dominik szerezte), majd a meccs után hangot adott csalódottságának. Ennek oka, hogy még nem kapott hivatalos szerződéshosszabbítási ajánlatot a klubtól, emiatt úgy érzi, egyre nagyobb az esélye annak, hogy nyáron távozik a csapattól.

„Már évek óta a Liverpool játékosa vagyok, nincs még egy olyan klub, mint ez. A szurkolók imádnak engem, én pedig imádom a szurkolóinkat. Most várok, de természetesen csalódott vagyok, hogy még nem kaptam új ajánlatot. Messze még a visszavonulásom napja, most a játékra koncentrálok, a bajnokságot és a Bajnokok Ligáját is szeretném megnyerni. Aztán majd meglátjuk, mit hoznak a következő hetek” – nyilatkozta az egyiptomi gólvágó.

Rajta kívül Trent Alexander-Arnold és Virgil van Dijk jövője is kérdéses a klubnál. A holland védővel persze szinte biztos, hogy hosszabbítanak, az angol bekk azonban a hírek szerint elvágyódik, állítólag pont a Real Madrid az egyik kérője.