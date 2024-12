Nemcsak a Liverpool parádézott vasárnap délután az Anfielden a Manchester City ellen (2–0), hanem Szoboszlai Dominik is: honfitársunk a mezőny egyik legjobbja volt az angol lapok egyöntetű véleménye szerint. Hemzsegnek a 9-es és a 8-as osztályzatok, no meg a dicséretek.

A második helyen álló Arsenallal szemben 9, az ötödik helyre csúszott címvédővel, a Manchester Cityvel szemben 11 pont a Liverpool előnye a vasárnapi szuperrangadó, a 13. forduló után. A 2–0-s győzelemből Szoboszlai Dominik lehengerlő játékkal vette ki a részét, és érdemelte ki az angol média magas osztályzatait. Válogatottunk csapatkapitányát Mohamed Szalahhal és Virgil Van Dijkkal együtt tartották a meccs legjobbjának.

Szoboszlaival Bogdán Ádám, a 21-szeres válogatott kapus, aki maga is volt a Liverpool játékosa, készített villáminterjút a meccs után az Eurosportnak. Először azt firtatta, a bombasztikus kezdés volt-e a haditerv, és a közönség mennyire segítette a csapatot.

Megkérdeztem a társaimat, melyik meccs hangulata lesz jobb, a Real Madrid ellenié vagy a vasárnapi, City elleni meccsé, és azt mondták, nem is kérdés, hogy az utóbbié. Igen, az volt a terv, hogy nekik megyünk, és addig presszingeljük őket, amíg bírjuk. Úgy gondolom, fizikailag jobban bírtuk, mint ők.

Ezután Bogdán arról érdeklődött, Dominik mennyire fáradt el, és vajon nem bánta-e, hogy Szalah nem passzolta le neki a labdát gólhelyzetben.

Voltak lövéseim, igen, a gólhelyzet az nem rajtam múlt, de aztán Szalah megszerezte a saját gólját, 11 ponttal megyünk a City előtt. De az Arsenal és a Chelsea is nyert, rájuk is figyelnünk kell. Fontosak ezek a pontok, de most jön még csak a java.