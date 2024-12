Kylian Mbappé teljes felelősséget vállalt a Real Madrid újabb veresége után

A La Ligában és a Bajnokok Ligájában is címvédő Real Madrid 2–1-re kikapott az Athletic Bilbao otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójából előrehozott mérkőzésén. A lefújás után a büntetőt rontó Kylian Mbappé a közösségi médiában bocsánatot kért a klub szurkolóitól a gyenge teljesítménye miatt.

A világbajnok francia támadó a 14. percben gólt szerzett, de a VAR les miatt nem adta meg a találatot. A büntetőjét pedig a 68. percben Julen Agirrezabala kivédte. Mbappé egy hete, a Liverpool elleni BL-meccsen szintén kihagyott egy tizenegyest.

Mbappé eddig 10 gólt szerzett új klubcsapatában, de az elmúlt napokban sok kritika érte őt a formája miatt. Szerdán a közösségi médiában teljes felelősséget vállalt az eredményért.

„Pocsék eredményt értünk el. Nagyot hibáztam egy olyan mérkőzésen, ahol nüanszokon múlt a győzelem. Teljes felelősséget vállalok ezért a vereségért. Nehéz pillanat ez számomra, de ez a legjobb alkalom arra, hogy változtassak ezen a helyzeten és megmutassam, ki is vagyok valójában” – írta Mbappé.

A Real Madrid vezetőedzője, Carlo Ancelotti elmondta, hogy ezután is Mbappéra, Vinícius Júniorra és Jude Bellinghamre bízza, ki áll a labda mögé a 11-esnél, nem jelöl ki első számú büntetőrúgót a csapaton belül (Vinícius Júnior most sérült, így Mbappé és Bellingham felváltva lőheti a büntetőket).

„Mbappé most nincs jó formában, de időt kell adnunk neki, hogy alkalmazkodjon a játékrendszerünkhöz. Már szerzett tíz gólt, de tudjuk, hogy ennél sokkal jobban is tud játszani, és azon dolgozik, hogy veszélyesebb legyen az ellenfél kapuja előtt” – nyilatkozta Ancelotti, aki a Bilbao második góljánál nagyot hibázó Federico Valverdét is védelmébe védte, mondván, hogy az uruguayi válogatott középpályás egy nagyszerű játékos, a hiba pedig benne van a futballban.

A baszkok már hét forduló óta veretlenek a La Ligában, a fővárosiak másodszor kaptak ki a mostani idényben.

A találkozót azért most rendezték, mert a forduló januári időpontjában a kedden és szerdán érintett csapatok a spanyol Szuperkupa négyes döntőjében szerepelnek majd a szaúdi Dzsiddában, írja az MTI.

A Real Madrid a BL alapszakaszában öt forduló alatt mindössze hat pontot gyűjtött, amivel még éppen rájátszást érő helyen áll. A spanyol csapatra a következő körben sem vár könnyű feladat, hiszen az Atalanta vendégeként igyekszik majd növelni a pontjai számát.