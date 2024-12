Eusébio volt a sorban az első a portugál labdarúgók közül, aki nemzetközi sztárkategóriába emelkedett a sportágban – sőt talán azon kívül is –, majd jött a Luís Figo nevével fémjelzett aranygeneráció, amely azonban csak korosztályos szinten ért el kiugró sikert, a felnőttek között már aranyérem nélkül maradt. Következett már a legújabb korban Cristiano Ronaldo, aki aztán már kontinensbajnoki győzelemre (2016) vezette honfitársait, miközben övék lett a Nemzetek Ligája első kiírásának trófeája is (2019). Éppen ezért áll meglepetten az ősszel Lisszabonba és Portóba érkezett turista, akit utcai óriásposztereken reklámarcként nem valamelyik helyi portugál „köszönt”, hanem egy algériai származású francia, valamint bosnyák–horvát felmenőkkel bíró svéd. Persze, mindkettő a nemzetközi labdarúgóvilág klasszisa. Volt.

Zinédine Zidane és Zlatan Ibrahimovic portugál vonatkozásában közös amúgy, hogy egyikük sem állt soha valamelyik helyi nagy klub, a Benfica, a Porto vagy a Sporting alkalmazásában, így csupán ellenfélként találkozhattak a helyi nagy csapatokkal vagy éppen a válogatottal.

Zidane portréja egy férfiparfüm reklámján látható úton és útfélen, de leginkább tömegközlekedési eszközök, metró és villamos megállójában, társként többször is közvetlen Ibrahimovic mellett, aki közben egy befektetési és pénzügyi technológiai vállalat kampányához csatlakozott húzónévként. Mindkét cég abszolút nemzetközi, Zidanét Berlinben alapították 1906-ban, Ibrahimovicét Lengyelországban 2004-ben. Így persze a reklámkampányaik is országhatárokon átnyúlnak, számos országban találkozni lehet velük. Ehhez a szinthez mérten kell találni és foglalkoztatni reklámarcot.

Az XTB Ibrahimovic előtt is alkalmazott már ismert sportolókat, a spanyolok világbajnok és Európa-bajnok labdarúgóját, a Real Madrid egykori kapusát, Iker Casillast, valamint a népszerű ír MMA-harcos Conor McGregort. Ibrahimovic mellett szólt – amint arról a Finance Magnate exkluzív cikkében beszámolt –, hogy a közelmúltban visszavonult generáció egyik legkarizmatikusabb alakja, aki nem mellékesen több mint 120 millió követővel rendelkezik a közösségi médiában. A cég képviselőjeként a svéd futballista a világ különböző régióiban, összesen 14 országban jelenik meg különböző felületeken, a kampány idén ősszel indult Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Romániában és Portugáliában. Az arcával újságokban, egyéb hirdetési felületeken, különböző online termékekben és a televízióban is találkozni lehet.

Zinédine Zidane és a Montblanc Legend-termékek kapcsolata 2022 szeptembere óta tart, a francia idén nyártól tért vissza kampányukhoz, és lett a piacra dobott Legend Blue arca.

De hol vannak mindeközben a sportág portugál klasszisai?

Eusébio az 1960-as években volt szupersztár, 1965-ben kiérdemelte az Aranylabdát, de a 2014-ben elhunyt klasszissal, aki képességeit tekintve messze megelőzte a korát, már aligha lehetne terméket és szolgáltatást reklámozni a kontinensen – még akkor is, ha a világ legnépszerűbb sportágában a mai napig rendre feltűnik az arca, nevét és eredményeit gyakran megidézik.

Az ő szintjét nemzetközi mércével sokáig nem is tudták megközelíteni a honfitársak, Luís Figóéktól viszont sokat vártak. Az 1989 és 2009 között aktív támadó korosztálya 1989-ben U16-os (ma már U17-es) Eb-t nyert, illetve egymást követő két U20-as (1989, 1991) világbajnokságon végzett elsőként. A korosztály többségének kiszállóját a 2004-es Eb-döntő jelentette hazai pályán.

Figo mellett a csapatból Ricardo Carvalho, Rui Costa, Nuno Gomes, Jorge Costa, Abel Xavier, Paolo Sousa, Fernando Couto, Vítor Baía, Joao Pinto emelkedett ki akkor, de a sportági csillogás határain túl ők azért nem jutottak. Nem úgy, mint a Sporting után a Barcelonához került, majd onnan már galaktikusként a Real Madridhoz igazolt, 2000-ben aranylabdás, zárásként az Internazionalét négy idényen át szolgált Figo. Az ő nevével és arcával valószínű Európában bárhol lehetne hirdetni – Magyarországon ásványvíz reklámarcaként tűnt fel –, hiába vonult vissza 15 évvel ezelőtt, ott maradt a sportági vérkeringésben, igaz, nem a közvetlen tűzvonalban, csak annak közelében.

Zidane bár három évvel korábban lelépett ugyan a színről, viszont edzőként visszatért, és a Real Madriddal óriási sikereket könyvelt el. Csak a Bajnokok Ligájában négy trófeához járult hozzá szakértelmével, egyszer a stáb tagjaként (2014), háromszor pedig már annak vezetőjeként (2016, 2017, 2018). Ibrahimovic 1999-től 2023-ig riogatta a védőket és a kapusokat, a profi futballal tavaly hagyott fel, majd maradt utolsó klubjának, az AC Milannak a kötelekében mint a tulajdonosi kör tanácsadója.

A portugál vonalra visszatérve. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo még aktív ugyan, bár ő reklámszinten évek óta külön kasztot képvisel még úgy is, hogy lassan két éve a szaúdi ligában látjuk futballozni, ami a nagy igyekezet és koncentráció ellenére még másfél év elteltével is távol esik a világ (futball)zajától. A neveket és értéket tekintve Bernardo Silva, Rúben Dias, Bruno Fernandes és Rafael Leao ütheti még meg hirdetési szempontból a szintet. Az ő foglalkoztatásukat meg az nehezíti, hogy klubok alkalmazottjai, így a hasonló kampányhoz a Manchester Citynek, a Manchester Unitednek és az AC Milannak is lenne vélhetően szava. Márpedig ebben az esetben az a bizonyos matek már egészen máshogy fest ahhoz képest, ha csak direktben egy személlyel kell megállapodni.

És a futballistaként mért érték, az nem feltétlen ugyanaz, mint amikor európai vagy az egész világra kiterjedő reklámhoz keresik a megfelelő célszemélyt. Oda nagyon sok trófea, rangadó, gól, gólpassz, egyéni elismerés kell, no és az egyéniség, a pályán kívül is külön brandet jelentő arc és név sem árt. Sőt, egyenesen használ.

Azt azonban írjuk Cristiano Ronaldo javára, hogy a nagyvárosok frekventált helyein láthatóan jó forgalmat bonyolító, a portugál labdarúgást fókuszba helyező, mezekkel, labdákkal, sálakkal, egyéb kiegészítőkkel alaposan megtöltött hivatalos sportboltokban, amelyek elsősorban a válogatottra, másodsorban a nemzetközileg is ismert portugál klubokra fókuszálnak, már „ő” fogadja az érkezőket, szigorú pózban, mint egy mindent szemmel tartó biztonsági ember.

(Ajánlókép: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images)