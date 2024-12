„Különleges, amit az elmúlt másfél évben elért a Girona. Hasonló történet kicsit, mint a Leicester City volt Angliában – mondta sajtótájékoztatója elején a keddi ellenfélről Arne Slot, a Liverpool FC vezetőedzője. – Azt gondolom, a csapat most is hasonlóan erős, mint az előző szezonban volt, még akkor is, ha kevésbé szerencsés, kevésbé eredményes. Igazi topmeccset fogunk játszani holnap ellenük.”

Szóba került Luis Díaz és Cody Gakpo küzdelme a kezdőbe kerülésért, Slot pedig kiemelte, továbbra is elégedett azzal, ahogyan játékosai a rotációt kezelik. Az említett párosban pedig az az igazán jó, hogy rugalmasak a pályán betöltött pozíciójukat illetően, ahogyan az többször is megtörtént már, Díaz például simán lehet kilences vagy hamis kilences.

Továbbra is hangsúlyozta, bár remekül néz ki, hogy jelenleg a Bajnokok Ligája-ligaszakaszt és a Premier League tabelláját is vezetik, a szezont csak a legvégén lehet értékelni. A jó eredmények természetesen segítenek az önbizalmukon, de közben kihívást és nyomást is jelenthetnek, hiszen mindenki elvárja, hogy hasonlóan jól futballozzanak hétről hétre, minden meccsen.

„Természetesen megvan a jelentősége, ha kihagyhatjuk a következő kört a BL-ben, de még így is kaphatunk egy nagyon kemény sorsolást. Szóval egy szezont tényleg a legvégén érdemes értékelni.”

A Girona elleni mérkőzésre elutazhatott a vörösök keretével Alisson Becker kapus is, aki több mint két hónapja nem léphetett pályára. Slot kitért a válasz elől, vajon a brazil védeni is fog-e, azt azonban hangsúlyozta, bevethető állapotban van. Ezúttal is kiemelte, cserekapusa, Caoimhín Kelleher eddig is remekül megoldotta a posztot, szerencsésnek tartja magát, hogy a Liverpool keretében két ennyire kiváló képességekkel megáldott kapussal dolgozhat együtt.

Ha megnézzük, hogyan teljesítettek a helyettesei, nem lesz könnyű dolga, hogy még jobban csinálja. Kapusposzton határozottan ugyanerre a teljesítményre számítunk, és Alisson felépülésével talán egy kicsit még jobbra is. Kicsit olyan ez, mint a bal oldali szélsőinké.

– dicsérte Kellehert, valamint az Alisson helyére például a Crystal Palace ellen beszállt Vítezslav Jarost. Hozzátéve, hogy biztos abban, hogy a brazil kapus képes lesz olyan formába lendülni, mint amilyenben a sérülése volt, és amivel éveken át meghatározó tagja volt a Liverpool kezdőjének.

Ha már a kapusok szóba kerültek, az is elhangzott, a Slot-csapat holnap új klubrekordot állíthat fel a nemzetközi kupaporondon azzal, ha sorozatban az ötödik találkozóját is kapott gól nélkül hozza le.

Szoboszlaiék a szombaton Nagy-Britannia dél-nyugati részét letaroló Darragh-vihar miatt alaposan rápihenhettek a találkozóra, az Everton elleni derbijüket biztonsági okokból ugyanis elhalasztották.

Az emberek biztonsága érdekében ezt a döntést kellett meghozni. Rendkívüli meccs lett volna, de ez volt a helyes lépés. Összességében jó formában vagyunk, mindenki fit, kipihent, főleg így. Nincs is szükség különösebb rotációra a legutóbb lejátszott bajnokinkhoz képest

– mondta a halasztással és annak várható hatásaival kapcsolatban.

Arról is beszéltették, a Premier League szempontjából is lenne-e jelentősége annak, ha a Liverpool a legjobb nyolc között egyenes ágon jutna a BL-kiírás nyolcaddöntőjébe, így két találkozóval kevesebbet játszhatna az eleve sűrű versenynaptárban. Slot azt felelte, 85 százalék esélyt lát arra, hogy a Liverpool mellett közvetlen bajnoki riválisai, az Arsenal és a Manchester City is bekerül majd az első nyolcba a ligaszakaszban, így velük szemben nem is feltétlenül jelent majd előnyt a dolog. Ugyanakkor természetesen szeretnének mihamarabb biztos helyet maguknak a nyolcaddöntőben, mert egy ennyire hosszú szezonban minden alkalom jól jön, amikor picit nagyobb hangsúlyt tudnak a játékosok pihentetésére és regenerációjára fordítani.

Úgy számolunk, ehhez még legalább egy győzelemre szükségünk lesz. A holnap esti meccs pedig az első lehetőségünk ennek a győzelemnek a megszerzésére.

Itt érdemes megjegyezni azt is, az Everton elleni rangadó halasztása miatt nem is annyira biztos, hogy februárban többet pihenhetnek a liverpooli játékosok, mint bajnoki riválisaik. Sajtóhírek szerint épp a február 11-12, vagy 18-19-ei hétközi játéknapok lehetnének azok, amikor pótolják a Merseyside-i derbit, ha a Poolnak nem kell playoffot játszania a BL-ben.

A Liverpool öt meccs után hibátlan teljesítménnyel élen áll a Bajnokok Ligája 36 csapatos ligaszakaszában, míg a Girona mindössze három ponttal a 30., kiesést jelentő helyen tanyázik.

A találkozót felvezető sajtótájékoztatón ezúttal a Liverpool középső középpályását, Ryan Gravenberch-ket lehetett még kérdezni, akit többek között az eltiltás miatt a meccset kihagyó Alexis Mac Allister hiányáról is kérdeztek. A játékos szerint azonban nem jelent majd lehetetlen feladatot az argentin világbajnok pótlása, Curtis Jonesszal, Szoboszlaival korábban is játszottak hárman együtt a pálya tengelyében, s mások is akadnak a keretben, akik segíthetnek Mac Allister hiányában.

Mac Allister hiányában Slot minimális rotációt ígérő szavai ellenére is valószínű forgatókönyv, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya ismét kezdő lesz a vörösöknél – szemben a Newcastle United elleni, múlt szerdai bajnokival.

A kedd este – magyar idő szerint – 18.45-kor kezdődő összecsapáson akár a hazaiak keretében is lehet egy magyar: Yaakobishvili Antal a múlt héten végre lejátszotta szezonbeli első tétmeccsét a katalánok első csapatával. A találkozó alakulását percről percre frissülő szöveges közvetítésünkkel követheti nyomon az Indexen!

LABDARÚGÁS, BAJNOKOK LIGÁJA

LIGASZAKASZ, 6. FORDULÓ

18.45: Girona (spanyol)–Liverpool (angol) – élőben az Indexen!