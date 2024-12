Lezárultak a meghallgatások az utóbbi évek legnagyobb sportperében

A klub korábban hevesen tagadta a vádakat, és azt állította, hogy „megcáfolhatatlan bizonyítékokkal” rendelkezik álláspontja alátámasztására, illetve „várja, hogy az ügyet egyszer és mindenkorra lezárják”.

Az ügyben szeptember 16-án kezdőtek a meghallgatások, a jogi procedúra első szakasza a záróbeszédek meghallgatásával zárult, írja a The Sun a Daily Mail nyomán. Első körben a Premier League és a klub is hosszas jogi képviseletet nyújtott be, a háromtagú független bizottság most megvizsgálja az összes bizonyítékot, mielőtt kihirdeti a világszerte várt ítéletet.

De erre nem mostanában kerül sor, legalábbis a bizonyítékok puszta nagyságrendje erre enged következtetni. Akár hónapokba is telhet, mire a City megtudja a sorsát.

Eredetileg 115 vádpontot tartalmazott a vádirat, de aztán egy adminisztrációs ügyet követően ez a szám 130-ra emelkedett, írja a The Sun.

Korábban arról lehetett hallani, hogy extrém esetben akár ki is zárhatják a csapatot az angol élvonalból, és a City riválisai szerint „kevés lenne”, ha a klub megúszná pontlevonással, amennyiben bűnösnek találják a vádpontokban.

A gyanú szerint a csapat 2009 óta folyamatosan trükközött a játékosok és a stábtagok, így például a menedzser Pep Guardiola bevallott fizetésével, így próbálták elrejteni kiadásaik egy részét, miközben a másik oldalon továbbra is fennáll a vád, hogy olyan, a tulajdonos által végrehajtott tőkeinjekciókat is piaci bevételként könyveltek el, amelyeket az angol és a nemzetközi gazdasági regulák sem tettek volna lehetővé.

Az Európai Labdarúgó-szövetség néhány évvel ezelőtt egyszer már elmarasztalta a Cityt a pénzügyi szabályokkal történő trükközés miatt, azonban hiába szabtak ki Pep Guardioláékra két idényre szóló eltiltást, a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) végül hatályon kívül helyezte az UEFA által kiszabott büntetést.