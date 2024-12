A Liverpool a magyar válogatott csapatkapitányával a soraiban eredményes heteken van túl, ennek köszönhetően pedig nemcsak a Premier League-ben, hanem a BL-ben is listavezető, így pedig a papírforma szerint Gironából is viszonylag könnyedén viheti el a három pontot.

Arne Slot tanítványai az Everton elleni városi rangadóval készülhettek volna fel a katalóniai kirándulásra, de a szombat kora délutánra kiírt bajnoki meccset a rossz időjárási körülmények miatt elhalasztották. Szoboszlaiéknak így bőven volt idejük rápihenni a keddi mérkőzésre, és talán a 24 éves magyar középpályás is nagyobb eséllyel léphet majd pályára kezdőként Gironában, mint ha a hétvégén bajnoki találkozón szerepelt volna.

Különleges, amit az elmúlt másfél évben elért a Girona. Hasonló történet kicsit, mint a Leicester City volt Angliában – mondta sajtótájékoztatója elején a keddi ellenfélről Arne Slot, a Liverpool FC vezetőedzője. – Azt gondolom, a csapat most is hasonlóan erős, mint az előző szezonban volt, még akkor is, ha kevésbé szerencsés, kevésbé eredményes. Holnap igazi topmeccset fogunk játszani ellenük.