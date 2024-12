Hatból hat meccset nyert a Liverpool a BL-ben, elsőként jutott tovább a nyolcaddöntőbe

Több esélye volt arra a Gironának, hogy gólt szerezzen a Liverpool ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakaszának 6. fordulójában, de végül érintetlen maradt az angol csapat hálója. A spanyolé viszont nem, Mohamed Szalah büntetőből szerzett góljával a Liverpool 1–0-ra nyert Spanyolországban, ezzel első csapatként biztosította be továbbjutását az elitsorozatban.

Nem volt kisebb a tét a remek formában futballozó – hétvégét kényszerpihenőn töltő – Liverpool számára a Girona elleni idegenbeli meccs, mint a nyolcaddöntős szereplés bebiztosítása. A rendkívül sűrű naptár miatt így közel sem volt mindegy, hogy két meccsel többet, vagy kevesebbet kell majd játszania Arne Slot csapatának ahhoz, hogy bejusson a legjobb 16 közé. Ehhez „csak” annyi kellett, hogy legyőzze otthonától távol a Gironát.

A Liverpool kezdője némileg felforgatott volt, visszatért a csapatba Alisson kapus és a védelem jobb szélére Trent Alexander-Arnold, míg a középpályán Ryan Gravenberch és Curtis Jones mellett Szoboszlai Dominik kapott lehetőséget. A meccs első lehetősége a vendégeké volt, Robertson jobb oldali szögletére érkezett a kapu tövében Gomez, de Gazzaniga kapus reflexmozdulattal kikapta a léc alá tartó labdát. Néhány pillanattal később újra az argentin kapust tornáztatták, most Núnez próbálkozott kissé balról, de Gazzanigán ez a lövés sem jutott túl.

A BL-debütáns Girona gyakorlatilag első alkalommal hozta fel a labdát ellenfele térfelén, és ha már ott járt, veszélyes lehetőséget alakított ki. A bal szélen futott a támadás, onnan jött a centerezés, Blind luftot rúgott, a második hullámban érkező Francés viszont lőtt, Alisson a földről felpattanva védett nagyon. Bizonytalan volt a liverpooli védelem, jött az újabb hazai helyzet: Gil lépett ki remek ütemben a leshatárról, és megpróbálta hét méterre a kaputól átemelni a kilépő Alissont, de a brazil kapus hárított. Remek iramban teltek a percek.

Fotó: Getty Images

Sőt, közelítve az első félidő 20. percéhez, újra szükség volt Alissonra, mivel Gutiérezz 10 méterről, éles szögből érkező lövése veszélyes volt, de gól nem született belőle. A Liverpool kapusa beleöklözött a labdába, a kipattanót Gil vágta csúnyán kapu fölé. De annyi bizonyos volt, hogy ébresztőt fújtak az angol sztárcsapatnak. Nem kellett több a Liverpoolnak, a játékrész hátralévő részében mezőnyfölényben volt, Núneznek pedig – Szalah remek kiugratása után – újabb lehetősége adódott, de ziccerben pont oda lőtte a labdát, ahol a kapus állt. Mondhatni, rossz döntést hozott. Az első félidő hajrájában még Alisonnak is dolga akadt, látványos vetődéssel tolta szögletre Asprilla 16 méterről, középről érkező lövését. Ez egyben azt jelentette, hogy 45 perc játék után gól nélküli döntetlennel fordultak a felek.

Amint visszatértek a csapatok a pályára, rögtön kialakult lehetőség a Girona előtt: alig telt el 30 másodperc, Danjuma lőtt balról, nyolc méterről, de Alisson térdre ereszkedett védett. Danjuma pedig ezt követően is tarthatatlan volt, a hazaiak támadója Gomez és Szoboszlai között tartotta meg parádésan a labdát, kapura tört, de ziccerben rendkívül rosszul, szerencsétlenül célzott, így a lövés bőven elkerülte a célterületet. Az 58. percben már Gazzanigának is dolga akadt, a kapu előtti kavarodás után Robertson elé került a labda, aki éles szögből lőtt volna a jobb alsó sarokba, de helyén volt az argentin. Igen ám, de az ezt megelőző szituációban, a büntetőterületen belül felrúgták Luis Díazt, a játékvezető utólagosan visszanézte a történteket, és a tizenegyespontra mutatott.

A büntetőrúgáshoz Mohamed Szalah állt oda, az egyiptomi hatalmas erővel, védhetetlenül rúgott a kapu bal oldalába, a jobbra vetődő Gazzaniga mellett, 0–1. A Girona pedig borzasztóan sajnálhatja kihagyott helyzeteit.

Fotó: Getty Images

A rendes játékidő hátralévő részében a Liverpool magabiztosan tartotta előnyét, úgy tűnt, a Girona játékosainak kedvét szegte a bekapott gól, de persze azt is hozzá kell, hogy hazai részről immár elmaradtak az egyéni extra teljesítmények. A 83. percben veszélyes helyről, kissé jobbról jó 20 méterről kapott szabadrúgást a Liverpoolt, a labda mögé Alexander-Arnold és Szoboszlai állt, végül az angol védő csavarta el a labdát, el is találta a kaput, de Gazzaniga szögletre tolta azt. Újabb veszélyes lehetőséget nem jegyezhettünk fel, amely egyben annyit jelentett, a Liverpool 1–0-ra megnyerte a meccset, százszázalékos a sorozatban, és első csapatként biztosította be továbbjutását a nyolcaddöntőbe.

Az angol sztárcsapat ezzel zsinórban ötödik nemzetközi kupameccsén nem kapott gólt, amellyel klubrekordot állított be.

A Girona továbbra is kilátástalan helyzetben a BL-ben, hat meccséből egyet nyert, és ötöt bukott a csapat.

Az esti program legnagyobb „dobása” a sorozatban eddig veretlen, remekül futballozó Atalanta összecsapása a címvédő Real Madriddal, méghozzá Bergamóban. Annyi bizonyos, hogy a spanyol sztárcsapatnak égető szüksége van a pontokra, mivel jelenleg csak a 24. helyezett a ligaszakasz tabelláján.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

KEDD

Dinamo Zagreb (horvát) – Celtic (skócia) 0–0

Girona (spanyol) – Liverpool (angol) 0 –1 (0–0)

21.00: RB Leipzig (német) – Aston Villa (angol) (t v: Sport1)

v: 21.00: Bayer Leverkusen (német) – Internazionale (olasz) (t v: Sport2)

v: 21.00: Atalanta (olasz) – Real Madrid (spanyol) ( RTL+)

RTL+) 21.00: FC Bruges (belga) – Sporting CP (portugál) (RTL+)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán) – Bayern München (német), Gelsenkirchen (RTL+)

21.00: RB Salzburg (osztrák) – Paris Saint-Germain (francia) (RTL+)

21.00: Brest (francia) – PSV Eindhoven (holland) (RTL+)

(Borítókép: Getty Images)