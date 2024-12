A Girona ellen is megszokott játékát nyújtotta Szoboszlai Dominik: rengeteget futott, robotolt, de a támadó harmadban lehetett volna határozottabb is. A Liverpool mérlege száz százalékos eddig a Bajnokok Ligája idei kiírásában, és hogy ez így van, abban Szoboszlai gigantikus mezőnymunkájának is komoly szerepe van.

Hat meccsből hat győzelem, ennél jobb nem is lehetne a Liverpool mérlege a BL-ben. Más kérdés, hogy ehhez 62:38-as labdabirtoklási arány mellett közepes játék is elegendő volt az angoloknak.

És Szoboszlai Dominiknek is, ahogy azt az angol lapok 6-os és 7-es osztályzatai is jól mutatják. Egyik-másik orgánum reklamálja a gólt honfitársunktól, és lássuk be, ebben azért van is valami.

90min.com: 7,1. Csendesen befolyásolta a mérkőzés menetét. Összekötötte a középpályát a támadósorral.

Thisisanfield.com: 7. Viszonylag stresszmentes este Szoboszlainak, aki ismét megmutatta kimeríthetetlen energiatartalékait, főleg a mérkőzés vége felé, amikor úgy futkározott, mintha csak akkor kezdődött volna a meccs. Az az ember benyomása, hogy néhány gólra volna szüksége a magyarnak, hogy megjöjjön az önbizalma. De már jó úton halad.

Givemesport.com: 6. Viszonylag láthatatlan az első félidőben, de feljavult a másodikban.

Fotmob.com: 7,1.

Skysports.com: 6.

Dailysports.net: 6.

Eplindex.com: 7,1

Anfieldindex.com: 7. A magyar válogatott csapatkapitánya energikusan kezdte a meccset, de mivel a terület és a tempó nem volt neki elegendő, ezért inkább csak robotolt, de nem tudott komolyabb hatást gyakorolni a mérkőzésre.

Liverpool.com: 6. Csak a szokásos a magyartól: rengeteg futás, magas intenzitás, de többre lenne szükség a támadó harmadban. Nem játszott rosszul, de több van benne.