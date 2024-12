Még 40 millió fontért sem engedik a Liverpoolhoz a magyar válogatott futballistát

A minap a Football Insider arról számolt be, hogy a magyar labdarúgó-válogatott bal oldali mindenesét a BL-ben és a PL-ben is listavezető Liverpool 40 millió font feletti összegért kaparinthatja meg, kiemelve, hogy a Chelsea is harcolt a szerződtetéséért – nem beszélve a Manchester United újra és újra felbukkanó érdeklődéséről.

Nem véletlenül nagy a kereslet a 21-szeres válogatott futballista iránt, Kerkez a biztató első idénye után a mostani kiírásban mind a 15 bajnokin kezdett, 1281 játékpercénél pedig csupán a belső hátvéd Ilja Zabarnij (1350) tud többet felmutatni, miközben a Manchester City legyőzéséből két gólpasszal, a Wolverhampton felülmúlásából pedig első angliai góljával vette ki a részét.

A Győr után a Milannál és az AZ Alkmaar utánpótlásában nevelkedő játékos a hollandok felnőttcsapatában a 2022–2023-as idényben robbant be a köztudatba, 52(!) meccsen öt góllal és hét gólpasszal járult hozzá csapata szerepléséhez, egyértelmű volt, hogy nem lehet sokáig megtartani.

Tavaly nyáron végül mintegy 15 millió fontért (nagyjából 18 millió euróért) kaparintotta meg a Bournemouth, amelyhez 2028 nyaráig kötelezte el magát.

Az elmúlt hetek, hónapok teljesítménye után sorra jönnek a vele kapcsolatos átigazolási pletykák, egyre konkrétabb ajánlatokat emlegetve, de most a Football Insider arról számolt be, hogy

a PL-ben remekül, a nyolcadik helyen álló Bournemouth a januári átigazolási időszakban semmiképpen sem engedi nagy értékét, mivel szeretné egyben tartani az együttest, hogy minél jobb helyen zárjon az idény végén.

Sőt, az együttes még nyáron is kész harcolni azért, hogy a Chelsea, a Liverpool és a Manchester United helyett náluk folytassa a még mindig csupán 21 éves Kerkez – bár egy hasonlóan erős időszak után nehéz elképzelni, hogy a topklubokat elrettentse a kért átigazolási összeg.

Addig egyelőre legfeljebb a magyar válogatottban játszhat együtt az éllovast erősítő Szoboszlai Dominikkal.

