Sajtóhírek szerint több havi fizetéssel tartoznak a játékosok felé, és már a szakágvezető is elismerte: súlyos anyagi gondjai miatt a megszűnés fenyegeti az NB I-es futsalbajnokság élén álló Haladás VSE-t.

A négyszeres bajnok, ötszörös kupagyőztes, mindkét fronton címvédő Haladás VSE NB I-es futsalcsapata annak ellenére teljesített nagyszerűen az őszi szezonban, hogy a játékosok, a szakmai stáb tagjai szeptember 10-én kaptak utoljára fizetést – számolt be a vasi hírportál, azaz a vaol.hu.

„Toronymagasan vezetjük a bajnokságot, kilenc pont az előnyünk a második Kecskemét előtt, csak egyszer kaptunk ki, mi rúgtuk messze a legtöbb gólt, mi kaptuk a legkevesebbet – összegezte Pálmay Tamás, a Haladás VSE futsal szakágvezetője a lapnak adott nyilatkozatban a pályán látottakat. – A kupában mindkét meccsünket fölényesen nyertük meg, ott vagyunk a legjobb nyolc között. A Bajnokok Ligájában is helytálltunk, pedig a főtáblán rendkívül kemény ellenfelekkel csaptunk össze – hogy érzékeltessem a szintet: a csoportunkból a Sporting és a Kairat Almaty is bejutott a BL négyes döntőjébe. Ráadásul öt-hat játékosunk rendre ott van a válogatottban. Ez a csapat taktikailag, fizikálisan, sebességben messze a magyar mezőny előtt jár – valamint csapategységben, akaratban, profizmusban is” – hangsúlyozta a sportvezető, aki ennek ellenére pesszimista a jövőt illetően.

Az anyaegyesület anyagi gondjairól az Indexen is beszámoltunk korábban. A klub 55 millió forintos tartozást halmozott fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) irányába, és ha a következő napokban nem sikerül befizetni ezt az összeget, akkor nemcsak a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában szereplő nagypályás együttes jövője pecsételődik meg, hanem a futsalcsapaté is.

Itt, a klubnál sokan elképedve hallgatjuk a városvezetés terveit, ami a legalapvetőbb szakmaiságot, a minimális hozzáértést is nélkülözi – folytatta Pálmay Tamás. – A városvezetés, ugye, a szombathelyi sportiskolába »menekítené« a HVSE felnőtt- és utánpótlás-sportolóit, edzőit. Én a magam részéről érdeklődtem a Magyar Labdarúgó-szövetségnél: futsalban szezon közben ilyen váltásra nincs lehetőség – és úgy hallom a szakosztályvezető kollégáktól, hogy a többi csapatsportnál is hasonló a helyzet. De amúgy sem tudna egy ekkora létszámot versenyeztetni a sportiskola: a HVSE közel ezer sportolóval rendelkezik.

Pálmay hangsúlyozta, a probléma óriási, messze túlmutat a futsalszakosztály jövőjén, az egész egyesület, a vasi futball tavasszal is éppen csak megmentett 105 éves gigásza került veszélybe.

„December 6-án játszottuk le az idei utolsó tétmeccsünket. Abban maradtunk, hogy akkor gyűlünk majd össze egy megbeszélésre, ha már tudjuk, hogy mit hoz a jövő, ami most egyelőre nagyon bizonytalan. Sokféle forgatókönyv lehetséges. Elképzelhető, hogy az elmúlt években sikert sikerre halmozó csapat megszűnik, a játékosok szétszélednek. Benne van a pakliban, hogy »csökkenetett üzemmódban« fejezzük be a bajnokságot: az itt maradó felnőttjátékosokat az utánpótlásunkból egészítjük ki. Én abban bízom, hogy januárban változatlan felállásban, változatlan célokkal folytatjuk a pontvadászatot – de belátom, most erre van a legkevesebb esély…” – fogalmazott Pálmay Tamás.