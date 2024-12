„Valószínűleg senki sem számított arra, még ő sem és mi sem, hogy ilyen jól kezd majd nálunk – nyilatkozta a Tottenham elleni rangadót követően Szoboszlai Dominik a Liverpool eddigi szezonjáról, és a nyáron kinevezett Arne Slot vezetőedző várakozásokat felülmúló eredményeiről. – Hisz a csapatban, és az egész csapatunk hisz őbenne. Kell ehhez az egész keret is, bizonyítottuk, mindegy, hogy épp ki játszik, a legjobb teljesítményt nyújtjuk, legyen szó a Bajnokok Ligájáról, a kupasorozatokról, vagy épp a Premier League-ről. Ezért állunk most a bajnokság élén, és ezért vezetjük a BL ligaszakaszát is."

A vörösök a Londonban elért 6–3-as sikernek köszönhetően négypontos előnnyel várhatják a folytatást, és a kultikus, Boxing Day-i fordulóban a Leicester City elleni hazai bajnokijuk kezdőrúgását. Mindez messze túlmutat a szezon előtt a csapattal szemben megfogalmazott elvárásokon, noha azt is érdemes megjegyezni, a bajnokság több mint fele még mindig hátravan.

A magyar labdarúgó-válogatott 24 esztendős csapatkapitánya az első félidő hosszabbításában, Mohamed Szalah átadásából talált a kapuba, és akadt több nagy lehetősége is. A második félidőben Szalah találatát készítette elő, ráadásul a mérkőzésen két további Liverpool-gólban is alaposan benne volt: az első játékrészben Alexis Mac Allister fejese előtt ő bólintotta középre a labdát, ami azonban megpattant az egyik védőn, így a Premier League hivatalos honlapján nem került be az asszisztok közé, miként az a lövése sem, amiből aztán a kipattanó Szalah első gólját érte. Nem véletlen, hogy a meccs utáni interjúja is azzal indult, a műsorvezetőnő megjegyezte, meglehet, élete eddigi legjobb PL-meccsén van túl.

„Mindig próbálom kihozni magamból a maximumot, más kérdés, hogy ez nem mindig sikerül – reagált a bókra a Stadium Astro mikrofonjával a kezében. – Örülök, ha kívülről úgy tűnt, a mai az egyik, ha nem a legjobb teljesítményem volt a Premier League-ben. Csak azt remélem, hogy a csapat segítségére tudok lenni mindig."

„Egészen örült élmény egy 6–3-as végeredményt hozó mérkőzésen játszani. Ez egy olyan meccs volt, amit igazán élvezhettek a drukkerek is, rengeteg gól, élmény a stadionban és a televízió előtt is. Amikor négygólos előnyben voltunk, picit azt érezhettünk, mára megvolt a meló, végeztünk, de aztán ma is látnunk kellett, a lefújásig sosincs vége egy meccsnek. Kétszer is visszajöttek, de mindkétszer jól reagáltuk le a helyzetet, és megérdemelten szereztük meg a három pontot.”

Noha a Tottenham szempontjából öngyilkosnak bizonyult, elismeréssel beszélt a londoni rivális játékfelfogásáról. „Lefelé jövet pont ezt mondtam Alinak (Alisson Becker), ezerszer jobb egy ilyen csapat ellen játszani, mint amelyik visszahúzódik a kapuja elé. Rengeteg terület van a védők mögött, nekünk pedig megvannak a minőségi játékosaink, akik megfelelő időzítés mellett temérdek helyzetet dolgozhatnak ki. Elég a gólomra vagy a másik nagy helyzetemre gondolni, szinte az összes kontránkra.”

Ezt követően a Szalah-val való játékkapcsolatára tértek ki.

„Tele a csapatunk nagyszerű játékosokkal, akikkel álomszerű együtt futballozni. Remélem, hogy együtt tudjuk tartani ezt a keretet, amilyen sokáig csak lehetséges. Azt kívánom, hogy még több gólpasszt adhassak neki, és persze ő is nekem. Nagyon jól megértjük egymást, noha azt is tudni kell, hogy Mo mindig kiabálja a neved, ha nálad a labda (hogy passzolj neki – a szerk.), még akkor is, ha nem épp megjátszható. Meccsről meccsre elvégzi azt, ami az ő dolga, gólokat szerez, gólpasszokat jegyez. De nem csak ennyiben merül ki a szerepe és a segítsége. A pályán kívül is számíthatunk rá. Igazán boldogok kell legyünk, hogy itt van nekünk!” – bókolt ezúttal ő az egyiptominak, aki január 1-jétől szabadon tárgyalhat kérőivel, ha csak meg nem tud állapodni a Liverpool vezetőségével a 2025 nyarán lejáró szerződése meghosszabbításáról. Szoboszlai szavait akár karácsonyi kívánságként is felfoghatnák a tárgyalófelek...

Visszatérve a mérkőzéshez, nem túlzás, hogy a magyar játékos teljesítményétől az angol szakírók is elájultak, több lapnál is megválasztották a meccs legjobbjának, máshol pedig csak a dupla duplázó Szalah tudta megelőzni.

A vasárnapi volt Szoboszlai harmadik gólja a 2024–2025-ös klubidényben. Az elsőt az AC Milan elleni Bajnokok Ligája-meccsen, a másodikat néhány hete, a Southampton elleni idegenbeli bajnokin lőtte.

Szoboszlai Dominik találatát ide kattintva nézheti meg!

LABDARÚGÁS,

ANGOL PREMIER LEAGUE, 17. FORDULÓ

Tottenham–Liverpool 3–6 (Maddison 41., Kulusevski 72., Solanke 83., ill.Díaz 23., 85. Mac Allister 36., Szoboszlai 45+1., Szalah 54., 61.)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah közös gólöröme a Tottenham elleni mérkőzésen. Fotó: Alex Pantling / Getty Images Hungary)