Szoboszlai Dominik alighanem élete meccsét játszotta a White Hart Lane-en vasárnap este. Honfitársunk a Liverpool legjobb labdarúgója volt Mohamed Szalah mellett, góllal, gólpasszal és három további gólban való aktív részvétellel. Kellett már a visszavágás a tavaly októberi fájó 2–1-es vereségért a Tottenhamtól, amikor kilenc emberrel fejezte be a meccset a 'Pool, és Matip öngóljával kapott ki a 96. percben.

Az angol lapok áradoznak nem csak a Liverpool, hanem Szoboszlai csodálatos teljesítményéről. A magyar válogatott csapatkapitánya már a tavaly októberi meccsen is a mezőny legjobbja volt, azon a mérkőzésen, amelyen a VAR fennállása legnagyobb hibáját követte el Luis Díaz szabályos góljának érvénytelenítése miatt. Mi most is annak láttuk, ennyi elfogultság legyen megengedhető nekünk.

Két újságnál is Szoboszlai a meccs embere, záporoznak a kilences osztályzatok. Egyértelműen élete egyik, ha nem a legjobb meccse volt ez.

Fotmob.com: 8,8. A harmadik legmagasabb kalkulus Szoboszlaié Mohamed Szalah (9,5) és Luis Díaz (9,1) után.

Caugthoffside.com: 8. Szerzett egy gólt, adott egy gólpasszt, bejátszotta az egész pályát életveszélyes megiramodásokkal és lézerprecizitású passzokkal. Megmutatta, mire képes, amikor jó napja van.

90min.com: 8,7. Itt is csak Szalah és Díaz előzi mmeg.

Liverpool.com: 9. Egyértelműen Szoboszlai a meccs embere, csak ő kapott kilences osztályzatot a honlaptól. Lényegében a játék minden elemében szenzációs volt, miközben labda nélkül is kidolgozta a belét.

Liverpoolecho.co.uk: 9. Szalahhal megosztva a meccs embere a honlapnál, csak ők ketten kaptak 9-es osztályzatot. Ez volt a magyar középpályás legjobb meccse, amióta a Liverpool mezét viseli. Folyton nyomás alatt tartotta az ellenfelet fáradhatatlan és kreatív játékával a 10-es pozícióban. Már a második gólban is benne volt, ő indította és fejezte be a harmadikat, és az utolsó háromhoz is köze volt, az egyiknél ő asszisztált.

Express.co.uk: 9. Diktálta a játék menetét, magabiztos volt a labdával, ő mozgatta a csapatát. Szép volt a gólja, ő adta a passzt Szalah második góljánál. Ez volt talán a legjobb meccse Liverpool-mezben, kár, hogy a második félidőben kihagyott néhány helyzetet.

LABDARÚGÁS, ANGOL PREMIER LEAGUE, 17. FORDULÓ Tottenham–Liverpool 3–6 (Maddison 41., Kulusevski 72., Solanke 83., ill.Díaz 23., 85. Mac Allister 36., Szoboszlai 45+1., Szalah 54., 61.)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik 2024. december 22-én. Fotó: Sebastian Frej / MB Media / Getty Images)