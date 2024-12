Mint ismert, a Mersey-parti csapat vasárnap 6–3-ra győzött a londoni rangadón, és bár a magyar válogatott csapatkapitányának neve mellé „csak” egy gól és egy gólpassz került, további három találatban játszott kulcsszerepet.

Nem véletlenül borult le előtte a szigetországi média is a mérkőzést szemmel láthatóan rendkívül élvező középpályás teljesítménye előtt.

A sorból Arne Slot vezetőedző sem maradt ki, akit a találkozót követően arról faggatta a média képviselői, hogy ez volt-e Szoboszlai eddigi legjobb teljesítménye liverpooli futballistaként.

Nem láttam az összes itteni meccsét, mert nekem ez az első évem itt, neki pedig a második. Csak a Manchester United elleni mérkőzésére utalnék, ahol úgy vélem ugyancsak káprázatos volt. Ha gólokat szerzel, az nyilván jobban megmarad, de példának okáért a múlt héten a Fulham elleni a mezőnymunkája ugyancsak pazar volt. Nagyon jó teljesítményt nyújtott ma is, nem hiszem, hogy először, de kétségtelenül az eddigi egyik legjobb meccse volt itt, igen

– mondta Slot Szoboszlaival kapcsolatban.

A holland tréner 60-65 percig igazán élvezte a látottakat, ami nem meglepő, hiszen csapata már 5–1-re is vezetett, ugyanakkor felhívta játékosai figyelmét, hogy ha elkényelmesednek, akkor azt ebben a ligában pillanatok alatt büntetik, és hirtelen szorosabbnak tűnt a helyzet a londoniak két szépítése után, ami miatt nagyon örült, hogy belőtték a hatodikat is, végleg lezárva a kérdéseket.

A liverpooli támadógépezet miatt ugyancsak örömét fejezte ki, nem csupán a hat gól, hanem a további rengeteg helyzet miatt is. Az egyéni kiemeléseknél pedig ugyancsak szóba jött Szoboszlai Dominik.

„Nagyon jó teljesítmény volt, talán a legjobb idegenbeli meccsünk, bár én a Manchester United ellenit [3–0-ra nyert akkor a Pool] is nagyon élveztem. Totális dominancia volt, és rengetegszer átjátszottuk az ellenfelet, úgyhogy összességében remek meccs volt. Ma a hat gólt leszámítva is lőhettünk volna még többet, de ez mindig ilyen, nem mehet be minden helyzeted – még akkor sem, ha a Tottenham ehhez közel járt, hiszen az első három helyzetéből gól lett, és a negyedik sem sokon múlt. Mohamed Szalah és Luis Díaz is kiemelendő a két gólja miatt, ugyanakkor nem lennénk igazságosak Dominik teljesítményét látva, ha nem tennénk meg ezt vele is, mert a támadásban nyújtott remeklése mellett a labda nélküli játéka is rendkívül fontos része volt a játéktervünknek, és ebben is brillírozott” – vélekedett Slot, aki örömét fejezte ki, hogy a karácsonyi ünnepeket az élen tölti az együttese.

A Liverpool (39) az Everton elleni elmaradt derbivel együtt is négy ponttal vezeti a tabellát az épp az Everton ellen botló Chelsea (35), és hattal a két döntetlen után a győztes útra visszatérő Arsenal (33) előtt.

A Mersey-parti csapat karácsony második napján a 2016-os bajnok, jelenleg a 17. helyen álló Leicester Cityt (14) fogadja.

