Mint beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik kiváló teljesítménye, gólja, gólpassza és további két, gólpasszal felérő megmozdulása mellett a Liverpool 6–3-ra nyert a Tottenham Hotspur otthonában az angol élvonal vasárnapi játéknapján. Teljesítményével nemcsak a brit szakírók figyelmét keltette fel, hanem a 17. fordulót követően a PL-legenda Alan Shearer által összeállított, a liga hivatalos álomcsapatának számító tizenegybe is bekerült.

A magyar labdarúgó-válogatott 24 esztendős csapatkapitánya az első félidő hosszabbításában, Mohamed Szalah átadásából talált a kapuba, és akadt több nagy lehetősége is. A második félidőben Szalah találatát készítette elő, ráadásul a mérkőzésen két további Liverpool-gólban is alaposan benne volt: az első játékrészben Alexis Mac Allister fejese előtt ő bólintotta középre a labdát, ami azonban megpattant az egyik védőn, így a Premier League hivatalos honlapján nem került be az asszisztok közé, miként az a lövése sem, amiből aztán a kipattanó Szalah első gólját érte.

A forduló csapatában Szoboszlai mellett másik három Liverpool-játékos, Trent Alexander-Arnold, Szalah és Luis Díaz kapott még helyet. Szinte már természetes, hogy a forduló edzője is a vörösöké lett, Arne Slot személyében.

Presenting @alanshearer's Team of the Week for Matchweek 17 🔥 pic.twitter.com/yZNVa1px0d — Premier League (@premierleague) December 23, 2024

Persze Shearer és a szakírók elismerő szavainál is fontosabb, hogy a liverpooli vezetőedző is kiemelte a találkozó után Szoboszlait.

A sorból Arne Slot vezetőedző sem maradt ki, akit a találkozót követően arról faggattak a média képviselői, hogy ez volt-e Szoboszlai eddigi legjobb teljesítménye liverpooli futballistaként.

Nem láttam az összes itteni meccsét, mert nekem ez az első évem itt, neki pedig a második. Csak a Manchester United elleni mérkőzésére utalnék, ahol úgy vélem, ugyancsak káprázatos volt. Ha gólokat szerzel, az nyilván jobban megmarad, de példának okáért a múlt héten a Fulham elleni mezőnymunkája ugyancsak pazar volt. Nagyon jó teljesítményt nyújtott ma is, nem hiszem, hogy először, de kétségtelenül az eddigi egyik legjobb meccse volt itt, igen

– mondta Slot a magyar futballista játékáról.

A középpályás meccs utáni interjúja is azzal indult, a műsorvezetőnő megjegyezte, meglehet, élete eddigi legjobb PL-meccsén van túl.

„Mindig próbálom kihozni magamból a maximumot, más kérdés, hogy ez nem mindig sikerül – reagált a bókra a Stadium Astro mikrofonjával a kezében. – Örülök, ha kívülről úgy tűnt, a mai az egyik, ha nem a legjobb teljesítményem volt a Premier League-ben. Csak azt remélem, hogy a csapat segítségére tudok lenni mindig.”

„Tele a csapatunk nagyszerű játékosokkal, akikkel álomszerű együtt futballozni. Remélem, hogy együtt tudjuk tartani ezt a keretet, amilyen sokáig csak lehetséges – folytatta Szoboszlai. – Azt kívánom, hogy még több gólpasszt adhassak neki, és persze ő is nekem. Nagyon jól megértjük egymást, noha azt is tudni kell, hogy Mo mindig kiabálja a neved, ha nálad a labda (hogy passzolj neki – a szerk.), még akkor is, ha nem épp megjátszható. Meccsről meccsre elvégzi azt, ami az ő dolga, gólokat szerez, gólpasszokat jegyez. De nem csak ennyiben merül ki a szerepe és a segítsége. A pályán kívül is számíthatunk rá. Igazán boldogok kell legyünk, hogy itt van nekünk!” – bókolt ezúttal ő az egyiptominak, aki január 1-jétől szabadon tárgyalhat kérőivel, ha csak meg nem tud állapodni a Liverpool vezetőségével a 2025 nyarán lejáró szerződése meghosszabbításáról. Szoboszlai szavait akár karácsonyi kívánságként is felfoghatnák a tárgyalófelek...

A vasárnapi volt Szoboszlai harmadik gólja a 2024–2025-ös klubidényben. Az elsőt az AC Milan elleni Bajnokok Ligája-meccsen, a másodikat néhány hete, a Southampton elleni idegenbeli bajnokin lőtte.

Szoboszlai Dominik találatát – az ugyancsak magyar válogatott és PL-játékos Kerkez Milos reakciójával – ide kattintva nézheti meg!

A Liverpool (39) az Everton elleni elmaradt derbivel együtt is négy ponttal vezeti a tabellát az épp az Everton ellen botló Chelsea (35), és hattal a két döntetlen után a győztes útra visszatérő Arsenal (33) előtt.

A Mersey-parti csapat karácsony második napján a 2016-os bajnok, jelenleg a 17. helyen álló Leicester Cityt (14) fogadja.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 17. FORDULÓ

Tottenham–Liverpool 3–6 (Maddison 41., Kulusevski 72., Solanke 83., ill.Díaz 23., 85. Mac Allister 36., Szoboszlai 45+1., Szalah 54., 61.)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah gólöröme a Spurs elleni mérkőzésen. Fotó: Sebastian Frej / MB Media / Getty Images Hungary)