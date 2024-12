Nemcsak Szoboszlai Dominiknak, Mohamed Szalah-nak is fantasztikusan sikerült az ünnepek előtti utolsó meccs, az egyiptomi két gólt lőtt és két gólpasszt is kiosztott a Tottenham otthonában 6–3-ra megnyert rangadón. Remeklésének köszönhetően a rutinos szélső a Premier League 1992 óta íródó történelmében elsőként ért el kétszámjegyű találatot és asszisztot is a szezon első felében – így nem csoda, hogy ismét felerősödtek a maradásáért szorító hangok.

Nincs.

Ezzel az egyszavas mondattal lombozta le Szalah vasárnap este azokat a drukkereket, akik abban reménykedtek, rövidesen be is jelenthetik az Anfielden a szerződéshosszabbítását. A kérdés úgy hangzott, akad-e bármi bejelenteni valója, történt-e az elmúlt időszakban előrelépés közte és a klub között zajló egyeztetési folyamatban...

Ám nemcsak az egyiptomi jövője miatt aggódhatnak a Mersey-parti vörösök. A csapat saját nevelésű szélső védője, Trent Alexander-Arnold, valamint csapatkapitánya, Virgil van Dijk is hasonló cipőben jár. Azaz 2025 nyarán lejár a jelenlegi kontraktusa, így pedig, a Bosman-szabályból kifolyólag január 1-jétől szabadon tárgyalhat bármely kérőjével.

Szalah-val kapcsolatban az elmúlt időszakban legtöbbször a Paris Saint-Germain érdeklődéséről lehetett hallani, Van Dijk esetében szintén. Alexander-Arnoldot a Real Madriddal boronálták össze, és valljuk meg, a spanyol rekordbajnok az elmúlt években remek érzékkel csapott le a szerződésük utolsó évébe lépett futballistákra, klasszisok egész sorát gyűjtve az öltözőjébe minimális befektetés – azért nem nulla, mert Kylian Mbappé sztorijából is kiindulva vélhetően így is tekintélyes aláírási pénz – mellett.

Nem túlzás kijelenteni, a jelenleg a Premier League élén álló, hat forduló után a Bajnokok Ligája ligaszakaszában ugyancsak első, ráadásul egyetlen veretlen csapatánál katasztrófával érne fel ha mind a három kulcsember távozna a 2024–2025-ös szezon végén. Ráadásul úgy, hogy lelépésükből komoly összeget nem lát a klub.

Tele a csapatunk nagyszerű játékosokkal, akikkel álomszerű együtt futballozni – mondta Szoboszlai a Spurs meccs után. – Remélem, hogy együtt tudjuk tartani ezt a keretet, amilyen sokáig csak lehetséges. Azt kívánom, hogy még több gólpasszt adhassak neki, és persze ő is nekem. Nagyon jól megértjük egymást, noha azt is tudni kell, hogy Mo mindig kiabálja a neved, ha nálad a labda (hogy passzolj neki – a szerk.), még akkor is, ha nem épp megjátszható. Meccsről meccsre elvégzi azt, ami az ő dolga, gólokat szerez, gólpasszokat jegyez. De nem csak ennyiben merül ki a szerepe és a segítsége. A pályán kívül is számíthatunk rá. Igazán boldogok kell legyünk, hogy itt van nekünk!” – bókolt ezúttal ő az egyiptominak, aki január 1-jétől szabadon tárgyalhat kérőivel, ha csak meg nem tud állapodni a Liverpool vezetőségével a 2025 nyarán lejáró szerződése meghosszabbításáról. A magyar labdarúgó szavait akár karácsonyi kívánságként is felfoghatnák a tárgyalófelek...

Az óra azonban ketyeg.

A Mersey-parti csapat karácsony második napján a 2016-os bajnok, jelenleg a 17. helyen álló Leicester Cityt (14) fogadja. A drukkerek joggal reménykednek, a mérkőzés után talán érkezik – szempontjukból – egy-két jó hír az említett futballisták jövőjét illetően.

A Liverpool (39) az Everton elleni elmaradt derbi ellenére is négy ponttal vezeti a tabellát az épp az Everton ellen botló Chelsea (35), és hattal a két döntetlen után a győztes útra visszatérő Arsenal (33) előtt.

EMLÉKEZTETŐÜL

LABDARÚGÁS, ANGOL PREMIER LEAGUE, 17. FORDULÓ

Tottenham–Liverpool 3–6 (Maddison 41., Kulusevski 72., Solanke 83., ill.Díaz 23., 85. Mac Allister 36., Szoboszlai 45+1., Szalah 54., 61.)

(Borítókép: Virgil van Dijk, Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah a Liverpool Kirkbyben található edzőközpontjában. Jelen állás szerint jövő nyártól csak egyikük, a magyar válogatott középpályás lesz a vörösök játékosa... Fotó: Getty Images Hungary)