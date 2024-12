A rotáció nagy úr. Arne Slot pedig az elmúlt hónapokban bizonyítja, az elődje, Jürgen Klopp által kedvelt, sokszor heves, érzelmes megközelítésnél sokkal többre tartja a patikamérlegen adagolt játékperceket, és sokkal, de sokkal inkább hisz a matekban.

A matek pedig most úgy hozta, a magyar labdarúgó-válogatott kapitánya, Szoboszlai Dominik csak a kispadon foglalt helyet a házigazdánál a Leicester City elleni bajnokin – így kérdésessé vált, összejön-e az 50. PL-meccs már karácsonykor. Tegyük hozzá, előzetesen az első és a tizenhetedik helyen álló csapat párharca abszolúte olyan találkozónak ígérkezett, amin belefér néhány kulcsember pihentetése. (Szoboszlai mellett a Tottenham ellen vasárnap este duplázó Luis Díaz is így járt.)

Nem így lett. Noha a kifejezetten ködös körülmények közt rendezett meccs első helyzetét a Liverpool alakította ki – mely a szünetig kétszer is eltalálta a kapufát –, az előnyt a vendégcsapat szerezte meg. Méghozzá igen korán, Jordan Ayew jobb alsóban kikötő lövésével már a 6. percben (0–1)...

Ugyan sérülések miatt a Leicester kapujában csupán a harmadik számú kapus, a néhány napja még a tartalékcsapatban védő Jakub Stolarczyk állt, jó darabig nem derült ki, lámpalázas-e a 24 éves lengyel. A Pool jelentős mezőnyfölénye és kilenc gólszerzési kísérlete ellenére is csak egyszer találta el a célfelületet 45 perc alatt. Akkor védett. Másik két alkalommal pedig – mint említettem – a kapufa segítette ki. A hosszabbítás előtti másodpercekben épp Szalah 14 méterről, jobbról eleresztett tekerése jelenthette volna a slusszpoént, de a keresztléc nem segített be az egyiptominak.

Elfogultság nélkül állíthatjuk, érett szünetben a csere, mert feltűnően hiányzott a hazai középpályáról egy olyan futballista, aki egyfelől diktálja a tempót, másfelől felvállalja a támadóharmadban azokat a rizikós passzokat, amelyekből Mac Allistertől és Jonestól váratlanul keveset kaptunk. A támadásokba belépő Alexander-Arnold pedig egyszerűen nem tudott eleget kiosztani helyettük. A ráadás pillanatai azonban átírták a szünetre várt forgatókönyvet: a 45+2. percben Gakpo a tizenhatos bal csücskének előteréből eleresztett átlövése ugyanis csak-csak utat talált a vendégkapuba. Stolarczyk reménytelenül vetődött csupán (1–1).

Szünetben így nem jött csere. Nem úgy szünet után az újabb liverpooli gól. A tizenhatos jobb oldalánál Szalah által kiosztott kulcspasszból Mac Allister centerezett laposan, a középen érkező Jones szinte átesett a labdán, de a hálóba tessékelte azt. Érdekesség, hogy a találat után hosszasan nézegették, hogy az egyiptomi lesen volt-e az átadás előtt, ugyanis középen Van Dijk szinte egy az egyben kitakarta az utolsó Leicester-védőt, de aztán csak találtak elég kameraállást ahhoz, hogy döntést tudjanak hozni (2–1).

Az utolsó 20 percnek akár kétgólos fórból is nekivághatott volna a Slot együttese, ám Gakpo második találatát Núnez leshelyzete – ezt is jó darabig nézegették, miután Szalahnál végül nem ítéltek lest ugyanennél az akciónál – miatt nem adták meg.

Szoboszlai a hajrára szállt be (Diogo Jotával együtt), majd alig két perccel a beállása után sárga lapot érő szabálytalanságot hozott össze Gravenberch eladott labdája után bevállalva a taktikai faultot a felezővonal előtt. Mivel ez volt az ötödik sárgája az idényben, a West Ham United elleni évzárón is pihenni fog: eltiltás miatt legfeljebb a lelátóról szoríthat majd a társakért. Az 50. PL-meccse ilyen szempontból nem alakult a legjobban...

Az már a meccs előtt biztos volt – köszönhetően a Chelsea hajrágólokkal elszenvedett vereségének –, hogy a Liverpool a forduló nagy nyertese lehet, ha csak teljes vakvágányra nem fut a kiesőjelölt ellen. Végül, ha a vártnál nehezebb találkozó is kerekedett belőle, csak behúzta a három pontot, így élt a Fulham bravúrgyőzelme által kínált eséllyel.

A 82. percben Szalah zárta le a meccs érdemi részét, Gakpo szélre kitett, nagyívű labdáját kissé éles szögből továbbította a jobb alsó sarokba (3–1).

A Liverpool a legutóbbi hét Boxing Day-meccsét kivétel nélkül megnyerte. Már ezzel is rekorder volt az angol profi ligák (az első négy osztály) csapatai közt. A nyolcadikkal még tovább írta parádés sorozatát.

Nem mellékesen biztosította, hogy ne csak a karácsonyt, a szilvesztert is a tabella élén tölthesse majd. A naptári évből ugyanis már csak maximum két meccse van hátra minden riválisnak, miközben a Liverpool előnye a közvetlen üldöző, már említett Chelsea-vel szemben (is) hét pontra nőtt.

Az első világháború ihlette a tradíciót

A brit labdarúgásban a Boxing Day-forduló a legenda szerint azért vált hagyománnyá, mert az első világháború idején, 1914-ben angol és német katonák Belgiumban letették fegyvereiket, és barátságos focimeccset játszottak egymással. A mai napig nem tudták hitelt érdemlően bizonyítani, hogy valóban így történt-e, ennek ellenére az angol labdarúgó-szövetség (FA) tíz esztendővel ezelőtt ünnepélyes emlékmérkőzést rendezett a századik évforduló alkalmából – idézte fel a Magyar Távirati Iroda a csütörtöki játéknap előtt.

A bajnoki meccseken eredetileg helyi riválisok találkoztak ezen a napon, hogy a csapatoknak és a szurkolóknak ne kelljen sokat utazniuk az ünnepen.

Az elmúlt két évtizedben a Premier League számos külföldi játékosa fejezte ki nemtetszését a tradíció kapcsán, hiszen számukra szokatlan, hogy nem tölthetik a karácsonyt családi körben. Többen azért is javasolták a téli szünet bevezetését, hogy a fáradt futballisták frissebbek legyenek a szezon második felére.

A hagyomány azonban megingathatatlannak tűnik, mert a Boxing Day-meccsek igazi ünnepet jelentenek a szurkolóknak. Amikor nyáron megtörténik a sorsolás, a rajongók arra kíváncsiak, kedvenceik kivel játszanak december 26-án, mert gyakran ez az egyetlen alkalom az évadban, amikor az egész család együtt mehet a stadionba – emelte ki az MTI.

Anyagi szempontból is rendkívül kedvező a karácsonyi forduló, hiszen ilyenkor a világ szinte összes bajnokságában szünet van, ezért a sportág kedvelői közül még többen nézik a mérkőzések televíziós közvetítését.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 18. FORDULÓ

A Boxing Day programja

Liverpool–Leicester City 3–1 (Gakpo 45+2., Jones 49., Szalah 82. ill. J. Ayew 6.)

korábban

Manchester City–Everton 1–1 (Silva 14., ill. Ndiaye 36.)

(Silva 14., ill. Ndiaye 36.) Bournemouth–Crystal Palace 0–0

Chelsea–Fulham 1–2 (Palmer 16., ill. Wilson 82., Rodrigo Muníz 90+5.)

(Palmer 16., ill. Wilson 82., Rodrigo Muníz 90+5.) Newcastle United–Aston Villa 3–0 (Gordon 2., Isak 59., Joelinton 90+1.)

(Gordon 2., Isak 59., Joelinton 90+1.) Nottingham Forest–Tottenham 1–0 (Elanga 28.)

(Elanga 28.) Southampton–West Ham United 0–1 (Bowen 59.)

(Bowen 59.) Wolverhampton–Manchester United 2–0 (Cunha 58., Hvang Hi Csan 90+8.)

27-én, pénteken rendezik

20.30: Brighton–Brentford

21.15: Arsenal–Ipswich Town

(Borítókép: Mohamed Szalah gólt érő lövése a meccs 82. percéből. Fotó: Getty Images Hungary)