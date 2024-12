Sajtóhírek szerint távozik az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpooltól a csapat egyik kulcsembere, Trent Alexander-Arnold. Az angol játékos már azt is közölte a vezetőséggel, hogy a Real Madridban szeretné folytatni a pályafutását.

Kezdenek eldőlni az első dominók a Szoboszlai Dominikot is soraiban tudó Liverpoolnál. Az angol együttes három alapemberének, Trent Alexander-Arnoldnak, Virgil van Dijknak és Mohamed Szalahnak is csupán fél év van hátra a szerződéséből, az elmúlt pár hónapban pedig számos találgatást lehetett olvasni arról, hogy maradnak-e, vagy távoznak a csapat oszlopos tagjai – írja a spanyol Marca. Péntek délután Arne Slot vezetőedző is ködösen válaszolt az újságírók hosszabbítással kapcsolatos kérdéseire.

A spanyol lap szerint az egyik játékosnál már tudni is lehet a választ: Trent Alexander-Arnold nem hosszabbítja meg a szerződését hatszoros Bajnokok Ligája-győztes klubjánál, és a spanyolReal Madridba készülődik.

A Liverpool aktívan tárgyalt az angol válogatott védővel, azonban nem sikerült megegyezésre jutnia a feleknek.

Ezek után komoly dilemma előtt áll a Premier League éllovasa, hiszen ha nem teszi pénzzé januárban az angolt, akkor nyáron ingyen távozik majd a csapattól. De ugyanez a kérdés vetődik fel Van Dijk és Szalah esetében is.

Az mindenesetre biztos, hogy a madridi klub középpályásának, Jude Bellinghamnek nagy szerepe lehet Alexander-Arnold esetleges megszerzésében, hiszen két játékos kiváló kapcsolatot ápol egymással.

A Liverpool legközelebb a West Ham United otthonába látogat majd, miután 3–1-re legyőzte a Leicester Cityt az angol bajnokság ikonikus Boxing Day-fordulójában.

