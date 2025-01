Óriási bajban a Barcelona: ingyen bukhatja el Európa-bajnok sztárját

A katalán sztárcsapat évek óta óriási anyagi gondokkal küzd, ehhez képest a nyáron Olmót 55 millió euróért szerződtették az RB Leipzigtől, Víctort pedig 2,7 millióért a Gironától.

Az Európa-bajnoki aranyéremből három góllal és két gólpasszal oroszlánrészt vállaló 26 éves Olmo első fél éve nem volt zökkenőktől mentes Barcelonában, kisebb sérülések miatt 15 tétmeccsen 813 játékperc jutott számára, bár ezt is elég volt neki hat gólhoz.

Könnyen lehet, hogy újabb lehetőséget nem kaphat – és ez nem a saját hibája lesz.

A La Liga az idény előtt megadta a regisztrációs engedélyt a két érkezőnek, de csupán szilveszterig, a Barcelonának az idény második fele előtt biztosítania kellett volna az anyagi körülményeket ahhoz, hogy ezt a folytatásban is megkapja.

Ezt a határidőig ugyanakkor nem sikerült megtennie, így jelen állás szerint Olmóék nem játszhatnak január elsejétől a Barcelonában!

A klubnál az év utolsó napjaiban azon ügyködtek, hogy értékesítsék a Camp Nou VIP-helyeit, amiből 100 millió euró érkezhet egy katari alaptól, ami megoldaná az anyagi gondokat, és a játékosok szerepeltetését.

A La Liga szilveszter esti elutasítására reagálva a Barcelona új licencet kért a futballistáknak, de egyelőre ezt sem kapta meg.

A legnagyobb probléma a gránátvörös-kékek számára, hogy ha ez helyben marad, akkor aktiválható lesz Dani Olmo szerződésének egy kilépési záradéka:

a 26 éves középpályás a regisztráció elutasítása után nem csupán szabadon távozhat 2030-ig érvényes szerződéséből, hanem a hátralévő 48 millió eurót még ki is kell neki fizetnie a klubnak!

A katalán Sport szerint a „keselyűk” már sorban is állnak, a Premier League-ből a Manchester City, az Arsenal és a Chelsea is szívesen lecsapna Olmóra, a korábbi spanyol kapitány Luis Enrique a PSG-hez csábítaná, de a Bayern München és az Atlético Madrid is figyeli a helyzetet.

Amiben bízhatnak a drukkerek, az az, hogy a középpályás a hírek szerint nem szeretné elhagyni a süllyedő hajót, sőt ő maga az Instagram-oldalán a klubszínekbe öltöztetett szívecskékkel jelezte, hogyan várja a 2025-ös évét.

Dani Olmo confirms his desire to continue at Barça with social media post.



“It's 2025 time pic.twitter.com/E5yWDAdSgj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2024

(Borítókép: Joe Prior / Visionhaus via Getty Images)