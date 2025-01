Ryan Gravenberch és Federico Chiesa csapaton belüli szerepe mellett a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának, Szoboszlai Dominiknak az egyedisége is szóba került a Liverpool keddi Bajnokok Ligája-mérkőzését felvezető sajtótájékoztatón. A Mersey-partiak vezetőedzője, Arne Slot az ellenfél, azaz a LOSC Lille méltatása mellett arról is beszélt, mi jelenti szerinte a legnagyobb veszélyt csapatára a jelenlegi helyzetben.

Egyedülálló siker kapujában a Liverpool és így az együttes magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik is. A Mersey-parti alakulat a Bajnokok Ligájában mind a hat eddigi mérkőzését megnyerte, és már csak két találkozó választja el attól, hogy ne csak egyenes ágon jusson a nyolcaddöntőbe, hanem a mezőnyben egyedüliként százszázalékos teljesítménnyel is a neve mellett.

Az angol bajnoki listavezető ugyanakkor nem veheti félvállról keddi ellenfelét, a BL ligaszakaszának 7. fordulójában az Anfield Roadra látogató Lille OSC-t. Arne Slot vezetőedző a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóján kiemelte, veszélyes lenne abba a hitbe ringatniuk magukat, hogy ők a világ legjobb csapata, csak azért, mert a szezon kétharmadához közeledve jól állnak a Premier League-ben és az első számú európai kupasorozatban is.

„Köszönöm, ha valaki így vélekedik, de számomra még kicsit korai hasonló kijelentéseket tenni. A bajnokságban is komoly meccsek várnak ránk, és a BL-ben is nehéz jelenleg tippelni a végső esélyeket illetően az új lebonyolításnak, a ligaszakasznak köszönhetően” – fogalmazott a holland szakember.

Hozzátette, nagyszerű dolog lenne a ligaszakasz élén zárni a Bajnokok Ligája aktuális kiírásában, de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az idény végi döntőben vannak, vagy a sorozat legnagyobb esélyesei. A keddi ellenféllel kapcsolatban kifejtette, ősszel még meglepőnek tűnhetett, amikor a Lille megtréfálta az Atlético Madridot, vagy épp a Real Madridot, de a francia csapat az elmúlt hónapokban bizonyította egyáltalán nem csak kifutott eredményekről volt szó. Félig viccesen azért azt is megjegyezte, a továbbjutásért hajtó riválisnak nincs könnyű sorsolása, hiszen most a Liverpool, az utolsó fordulóban pedig korábbi csapata, a szintén nagyon erős Feyenoord vár majd rá.

A Lille jelenleg a ligaszakasz tabellájának nyolcadik helyén áll, és akkor is reális esélye van a legjobb 24 között zárni, ha már egyetlen pontot sem szerez. Ha viszont meglepné ezúttal a Liverpoolt is, úgy nagyot léphetne a közvetlen nyolcaddöntős szereplés felé – úgy pedig két mérkőzéssel kevesebbet kellene játszania a döntő felé vezető úton. A franciáknál ebben főszerepet vállalhat az Arsenallal is összeboronált kanadai válogatott támadó, Jonathan David, aki hat találatával a góllövőlista második helyén áll.

Nem könnyű megmondani, milyen meccs vár ránk. Abból tudok kiindulni, milyen stílusban játszott a Lille az elmúlt hetekben. Ez alapján egy nyílt párharcot várok, a PSG és a Marseille ellen is próbáltak presszingelni, magasan letámadni, így azt gondolom, ellenünk sem fognak váltani. De hasonló harcmodorra számítottam a legutóbbi három-négy ellenfelünktől is, és aztán volt, aki inkább másik taktikát választott és mélyebbre húzódott.

Slot hozzátette, bár a Lille remek formában van és a vendégek számára lehet fontosabb a három pont, egy percig sem gondolkodnak más célban, mint a győzelem.

A hiányzókkal kapcsolatban kifejtette, Joe Gomez egy-két héten belül rendelkezésére állhat, Diogo Jota körül ugyan vannak kérdőjelek, de a portugál támadó sem fog hónapokat kihagyni.

Az esetleges rotációval kapcsolatban szóba került, hogy a remek őszt futó Ryan Gravenberch kapta az elmúlt hetekben-hónapokban talán a legkevesebb pihenőt. Slotot arról kérdezték, honfitársa számíthat-e most arra, hogy kimarad a kezdőből. Ki az, aki egyáltalán helyettesítheti szükség esetén? Slot a válaszát kicsit elmosva a csapaton belül egyensúly fontosságáról beszélt, és arról, hogy többen is szóba jöhetnek, ha Gravenberch pihentetéséről van szó, ugyanakkor pont olyan profilú játékos, mint ő nem áll a rendelkezésére. Ez viszont nem gond, ahogyan a holland, „úgy Szoboszlai Dominik, Alexis MacAllister vagy Endo Vataru is különleges a maga módján." Hasonló a helyzet, mint Cody Gakpo és Luis Díaz esetében, az alapposzt megegyezik, de eltérő profil jellemzi a két futballistát, mondta a percek menedzselésével kapcsolatos kérdésre adott válaszában.

Arról is beszélt, a támadószekcióban is kellemes gondjai kezdenek lenni, hiszen négy top formát mutató játékosa is van (itt alighanem Mohamed Szalah-ra, a hétvégi, Brentford elleni bajnoki hősének bizonyult Darwin Núnezre gondolt még Díaz és Gakpo mellett), Jota is rendben lesz rövid időn belül, hatodikként pedig ott van Federico Chiesa, akit fokozatosan próbálnak felépíteni.

Chiesa helyzetéről beszélve kitért arra is, részben saját hibájának tartja, hogy nem sikerült eddig jobban beépíteni a nyáron a Juventustól elcsábított, sérülések hátráltatta szélsőt. A holland szakvezető szavaiból mindenesetre azt lehetett kivenni, ha a meccs a Liverpool szempontjából jól alakul, akkor az olasz szélső is kaphat majd játékidőt Mohamed Szalah helyén – hasonlóan, ahogy a Brentford ellen történt a hétvégén.

A Slot után érkező Ibrahima Konaté elárulta, decemberi sérülése még nem a múlté teljesen, szokott fájdalmat érezni, de nem gondolja nagy dolognak azt, ha fájdalomcsillapítót kell bevennie annak érdekében, hogy segíteni tudja a csapatát – például a holnapi meccsen is.

A Liverpool és a Lille összecsapása magyar idő szerint 21 órakor kezdődik majd az Anfielden.

LABDARÚGÁS, BAJNOKOK LIGÁJA

Ligaszakasz, 7. forduló, keddi mérkőzések

Atalanta (olasz) – Sturm Graz (osztrák) 18.45

AS Monaco (francia) – Aston Villa (angol) 18.45

Slovan Bratislava (szlovák) – VfB Stuttgart (német) 21.00

Club Brugge (belga) – Juventus (olasz) 21.00

Atlético Madrid (spanyol) – Bayer Leverkusen (német) 21.00

Benfica (portugál) – FC Barcelona (spanyol) 21.00

Liverpool (angol) – Lille (francia) 21.00

Bologna (olasz) – Borussia Dortmund (német) 21.00

Crvena zvezda (szerb) – PSV Eindhoven (holland) 21.00

(Borítókép: Arne Slot a Liverpool január 20-ai edzésén, a Lille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést megelőzően. Fotó: Getty Images Hungary)