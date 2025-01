A Manchester City–Real Madrid-csúcsrangadó a nyolcaddöntőbe jutásért a BL-ben

A ligaszakasz utolsó körében még az utolsó másodpercekben is kérdéses volt a nyolc fix nyolcaddöntős csapat kiléte, ahogyan a 16 playoffkörös gárda is csak az utolsó percekben vált hivatalossá, így elérte célját az UEFA, itt tényleg a végletekig kiélezett volt a csata.

A Liverpool nyerte meg az alapszakaszt, megelőzve a Barcelonát, a harmadik helyre az Arsenal futott be, és egy harmadik angol is készülhet erre a szakaszra, a nyolcadik helyre befutó Aston Villa. Az olasz Inter, a spanyol Atlético Madrid, a német Bayer Leverkusen és a francia Lille is fixen a 16 között van már – így ezek a csapatok kicsit nyugodtabban várhatták a pénteki sorsolást.

A nagy kérdés az volt, hogy a csupán a 22. helyen bejutó Manchester City a Real Madridot vagy a Bayern Münchent kapja – a rendező németek lélegezhettek végül fel, ők a skót Celticet „nyerték meg”.

Lesz francia párharc a 16 közé jutásért, a Brest és a PSG egymás ellen csatázik, az olaszok és a hollandok viszont lefelezték egymást, Juventus–PSV-, Feyenoord–Milan-csaták alakultak ki.

Az első mérkőzéseket február 11–12-én rendezik meg, a visszavágókat egy héttel később, a nyolcaddöntő sorsolására február 21-én kerül sor.

Melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligája 2024–2025-ös kiírását? Arsenal

Barcelona

Bayern München

Inter

Liverpool

Manchester City

PSG

Real Madrid

más

Bajnokok Ligája, kieséses szakasz, playoffkör

FC Bruges (belga, 24.) – Atalanta (olasz, 9.)

Sporting CP (portugál, 23.) – Dortmund (német, 10.)

Manchester City (angol, 22.) – Real Madrid (spanyol, 11.)

Celtic (skót, 21.) – Bayern München (német, 12.)

Juventus (olasz, 20.) – PSV (holland, 14.)

Feyenoord (holland, 19.) – Milan (olasz, 13.)

Brest (francia, 18.) – Paris Saint-Germain (francia, 15.)

Monaco (francia, 17.) – Benfica (portugál, 16.)

A nyolcaddöntő párosítása – ágrajz szerint

Brest (francia)/Paris Saint-Germain (francia) – Liverpool (angol)/FC Barcelona (spanyol)

FC Bruges (belga)/Atalanta (olasz) – Lille (francia)/Aston Villa (angol)

Manchester City (angol)/Real Madrid (spanyol) – Atlético Madrid (spanyol)/Bayer Leverkusen (német)

Juventus (olasz)/PSV (holland) – Arsenal (angol)/Internazionale (olasz)

Feyenoord (holland)/AC Milan (olasz) – Internazionale (olasz)/Arsenal (angol)

Celtic (skót)/Bayern München (német) – Bayer Leverkusen (német)/Atlético Madrid (spanyol)

Sporting CP (portugál)/Borussia Dortmund (német) – Aston Villa (angol)/Lille (francia)

AS Monaco (francia)/Benfica (portugál) – FC Barcelona (spanyol)/Liverpool (angol)

Az alapszakasz végeredménye 1. Liverpool 8 7 – 1 17–5 21 2. FC Barcelona 8 6 1 1 28–13 19 3. Arsenal 8 6 1 1 16–3 19 4. Internazionale 8 6 1 1 11–1 19 5. Atlético Madrid 8 6 – 2 20–12 18 6. Bayer Leverkusen 8 5 1 2 15–7 16 7. Lille 8 5 1 2 17–10 16 8. Aston Villa 8 5 1 2 13–6 16 9. Atalanta 8 4 3 1 20–6 15 10. Borussia Dortmund 8 5 – 3 22–12 15 11. Real Madrid 8 5 – 3 20–12 15 12. Bayern München 8 5 – 3 20–12 15 13. AC Milan 8 5 – 3 14–11 15 14. PSV Eindhoven 8 4 2 2 16–12 14 15. Paris Saint–Germain 8 4 1 3 14–9 13 16. Benfica 8 4 1 3 16–12 13 17. AS Monaco 8 4 1 3 13–13 13 18. Brest 8 4 1 3 10–11 13 19. Feyenoord 8 4 1 3 18–21 13 20. Juventus 8 3 3 2 9–7 12 21. Celtic Glasgow 8 3 3 2 13–14 12 22. Manchester City 8 3 2 3 18–14 11 23. Sporting Lisboa 8 3 2 3 13–12 11 24. Club Brugge 8 3 2 3 7–11 11 25. Dinamo Zagreb 8 3 2 3 12–19 11 26. VfB Stuttgart 8 3 1 4 13–17 10 27. Sahtar Donyeck 8 2 1 5 8–16 7 28. Bologna 8 1 3 4 4– 9 6 29. Crvena zvezda 8 2 – 6 13–22 6 30. Sturm Graz 8 2 – 6 5–14 6 31. Sparta Praha 8 1 1 6 7–21 4 32. RB Leipzig 8 1 – 7 8–15 3 33. Girona 8 1 – 7 5–13 3 34. Red Bull Salzburg 8 1 – 7 5–27 3 35. Slovan Bratislava 8 – – 8 7–27 0 36. Young Boys 8 – – 8 3–24 0

Az első nyolc helyezett automatikusan bejutott a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek a playoffkörbe jutottak.

(Borítókép: Federico Titone / Anadolu Agency) (Photo by Federico Titone / Anadolu via Getty Images)