Döbbenetes szériának vethet véget a Real Madrid a hét egyik legnagyobb slágermeccsén

Kedden négy mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája 2024–2025-ös szezonja, ezek közül kiemelkedik a Real Madrid mérkőzése, tekintve, hogy a címvédő a 2023-as győztes Manchester City otthonában lép fel. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a hét egyik legjobban várt slágermeccse (a szombati Bayer Leverkusen–Bayern München rangadót, illetve a vasárnapi Juventus–Internazionale ütközetet tudnánk még kiemelni mellette). A spanyol és az angol csapatot egyaránt sérülések sújtják, és egyik sincs kirobbanó formában – utóbbi látványos vesszőfutása már hónapok óta tart –, de a közelmúlt miatt így is óriási érdeklődés övezi a párharcot. A spanyol sztárcsapat közben egy egészen hihetetlen szériának igyekszik véget vetni Angliában.

A Manchester City az elmúlt években a világ egyik legjobb csapata volt (ne feledjük, a Premier League címvédőjéről beszélünk), de a mostani szezonban rengeteg problémával küzd Josep Guardiola legénysége. Ezek közül most két érbevágó változást emelnénk ki csupán: a középpályáról kidőlt Rodri és a belga zseni, Kevin De Bruyne is sokszor maródi volt. Mellettük Rúben Dias, Nathan Aké, Ederson kapus és Jérémy Doku is gyakran volt az orvosi stáb vendége. A Rodri pótlására kinézett Nico González pedig a debütáló meccsén sérült meg 22 percnyi játék után. A csatársorban Erling Haaland azért szállítja a gólokat, a bajnokságban 19 találatnál tart.

A klub a vártnál sokkal gyengébben szerepelt a BL ligaszakaszában, az utolsó, nyolcadik fordulóban konkrétan majdnem búcsúzott a további küzdelemtől, de aztán hátrányból fordítva sikerült 3–1-re legyőznie a Club Brugge együttesét, elkerülve így a teljes szégyent.

A spanyolok nem nyerni járnak az Etihad Stadionba

A PL-ben sem remekel a csapat, legutóbb az Arsenaltól kapott egy ötöst a gárda, 2017 januárja óta ez volt a legsúlyosabb vereségük a manchesterieknek a hazai pontvadászatban (akkor az Everton nyert ellenük 4–0-ra). A védelem sokszor nem áll a helyzet magaslatán, a City ebben az idényben 37 meccsen 54 gólt kapott. Összehasonlításképp az elmúlt szezonban 59 találkozón kapitulált ugyanennyiszer. Az FA-kupában is szenvedett a csapat szombaton, a harmadosztályú Leyton Orient nem járt messze a csodától.

A Citynek hazai pályán jól megy a spanyol csapatok ellen a BL-ben, legutóbb a Barcelona tudott nyerni az Etihad Stadionban európai kupameccsen, a katalánok Luis Suárez duplájával nyertek Manchesterben 2015 februárjában, amikor még erősen mások voltak az erőviszonyok, azóta viszont kilenc meccsen hét győzelem és két döntetlen a mérlege az angoloknak a La Ligából érkező riválisokkal szemben.

Ennél is elképesztőbb statisztika, hogy a kék mezesek európai kupameccsen 35 mérkőzés óta veretlenek Manchesterben (30 győzelem, 5 döntetlen ebben az időszakban a mérlegük), legutóbb a francia Olympique Lyon tudott nyerni az Etihadban BL-összecsapáson, még 2019 szeptemberében.

Viszont az imént felsorolt rossz előjelek ellenére sem számít favoritnak a Real Madrid ebben a párharcban, ugyanis a címvédő sincs túl jó formában. A madridiak vezetik ugyan a spanyol bajnokságot, de csak egy pont az előnyük a fővárosi rivális Atlético előtt, amellyel szombaton 1–1-es döntetlent játszottak. Előtte az Espanyoltól kaptak ki a madridiak, ami után Florentino Pérez klubelnök látványosan „beleállt” a spanyol bírókba.

Ráadásul nagyban nehezíti Carlo Ancelotti vezetőedző életét, hogy a védelemben sok a hiányzó, sérülés miatt David Alaba, Dani Carvajal, Éder Militao, Antonio Rüdiger és szélsőből faragott jobbhátvéd Lucas Vázquez sem lesz bevethető Manchesterben, utóbbi helyett a 19 éves Chema Andrés utazott el a felnőtt csapattal Angliába.

Nagy kérdés, hogy fest majd a Real hátsó alakzata kedd este. A bal oldalon Fran García kezdhet (ellenkező esetben Ferland Mendy megy fel a pályára), az egyik belső védő szinte biztosan a 21 éves Raúl Asencio lesz, és nagy valószínűséggel a középpályás Aurélien Tchouaméni húzódik hátrébb egy sorral.

Ancelotti a hétvégi, madridi derbin is rájuk bízta a védelem irányítását, és elégedett volt a Tchouaméni, Asencio kettőssel, szóval meglepő lenne, ha megbontaná a duót. Az már izgalmasabb kérdés, ki lesz a jobbhátvéd, a spanyol COPE rádióadó úgy értesült, hogy a szintén középpályás Federico Valverde néz majd farkasszemet az ellenfél balszélsőjével.

A Real támadótriója jelentheti a különbséget

A védekezésben tehát várhatóak hibák, amit a támadószekció tűzereje ellensúlyozhat. Kylian Mbappé az utóbbi időben nagyon jól futballozik, a világbajnok francia támadó a legutóbbi nyolc meccsén kilenc gólt szerzett, minden sorozatot nézve már 23 találatnál tart a realos debütáló szezonjában.

Melyik csapat nyeri meg a Bajnokok Ligája 2024–2025-ös kiírását? Arsenal

Barcelona

Bayern München

Inter

Liverpool

Manchester City

PSG

Real Madrid

más

Mellette ott van Rodrygo, aki szintén elkapta a fonalat, a brazil támadó legutóbbi 14 meccsén 10 gólt lőtt. Rá különösen érdemes lesz figyelni, mert a City ellen kimondottan jól megy neki a játék. És persze Vinícius Júniort is ki kell emelni, aki bármikor villanhat. Őt biztosan kifütyülik majd, hiszen a klub utasítására a csapattársaival egyetemben nem vett részt az Aranylabda-gálán, miután kiszivárgott, hogy a City ásza, Rodri kapja az egyéni elismerést.

Még egy névre felhívnánk a figyelmet: a 2004-es születésű Gonzalo García ismét bekerült a Real Madrid aktuális meccskeretébe. A tehetséges támadó a tartalékcsapat (RM Castilla) egyik kulcsjátékosa, aki a minap megdöntötte a spanyol harmadosztályú bajnokság kettes csoportjának egy szezonban szerzett legtöbb gól rekordját 21 találattal.

García (aki már a felnőtt csapatban is megszerezte az első gólját a spanyol Király-kupában) 22 bajnokin lapátolta össze ezt a 21 gólt, 15 meccsel a bajnokság vége előtt. A 20 éves játékos nemrég kilenc nap leforgása alatt hét gólt szerzett három meccsen, január 31-én az Algeciras elleni bajnoki négy gólt írtak be a Marca által csak „mini Haaland”-ként becézett játékos neve mellé. Szóval akár őt is bevetheti Ancelotti, az már kiderült róla, hogy nagyon érzi a kaput.

A sárga lapoknak is fontos jelentősége lehet

A két csapat rendkívül jól ismeri egymást, tekintve, hogy 2020 óta majdnem minden idényben összefutottak egymással a BL egyenes kieséses szakaszában: 2020-ban a nyolcaddöntőt kettős győzelemmel a City, 2022-ben az elődöntőt a Real, 2023-ban szintén az elődöntőt a City, tavaly pedig a negyeddöntőt – tizenegyespárbajban – a Real vette sikerrel.

Guardiola egyébként eddig 25-ször találta szembe magát a Real Madriddal edzői pályafutása alatt, ezekből 13-at megnyert a csapataival, a maradék tizenkettőből hatot elveszített hat iksz mellett.

A legfájóbb emléke a 2013–2014-es szezonból származik, amikor a Real 5–0-s összesítéssel verte ki a a Bayernt a BL elődöntőjében, érdekesség, hogy az ellenfél edzője akkor is Ancelotti volt. A két tréner pályaíve több helyen kapcsolódik egymáshoz, 2016-ban az olasz tréner váltotta Guardiolát a bajor sztárcsapat kispadján.

Az sem mindegy, hogy kedden hányszor kotorja elő a zsebéből a sárga lapot Clément Turpin francia játékvezető. A sárga lapokat ugyanis nem törölték el az ligaszakasz végén, a keményebb belépők, vagy taktika szabálytalanságok alapjaiban határozhatják meg a madridi visszavágó képét. Az alábbi játékosok nem léphetnének pályára a párharc második meccsén a Realból, ha az Etihadban kapnának egy újabb sárga lapot:

Jude Bellingham

Eduardo Camavinga

Aurelien Tchouaméni

Luka Modric

Endrick

Ez aztán további nehezítheti Ancelotti amúgy sem könnyű dolgát a csapatösszeállítást illetően, különösen ami a védelmet, vagy ahhoz kapcsolódóan a védekezést illeti.

Várható kezdőcsapatok:

Manchester City: Stefan Ortega – Matheus Nunes, Manuel Akanji, John Stones, Josko Gvardiol – Ilkay Gundogan, Mateo Kovacic – Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Savinho – Erling Haaland.

Real Madrid: Thibaut Courtois – Federico Valverde, Raúl Asencio, Aurélien Tchouaméni, Fran García – Luka Modric, Dani Ceballos, Jude Bellingham – Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Rodrygo.

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért

Első mérkőzések

Keddi játéknap:

18.45: Brest (francia)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol)

21.00: Juventus (olasz)–PSV (holland) (Tv: Sport1)

21.00: Sporting CP (portugál)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport2)

Szerdai játéknap: