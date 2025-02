Az előző idényben finalista Borussia Dortmund nyolcaddöntőbe jutott a labdarúgó Bajnokok Ligájában, mivel házigazdaként gól nélküli döntetlent játszott a portugál Sportinggal az egyenes kieséses szakasz első fordulójának szerdai visszavágóján – írta a Magyar Távirati Iroda.

A párharc első mérkőzését Lisszabonban 3–0-ra megnyerte a Borussia.

A visszavágón a német csapat két gólt is szerezhetett volna, de az 59. percben Serhou Guirassy büntetőjét Rui Silva vetődve védte, a 73. percben pedig Emre Can találatát les miatt nem adta meg a játékvezető.

Noha a Dortmund egyértelműen közelebb járt a győzelemhez, és látva a Sporting visszafogott teljesítményét rá is szolgált volna, a meccs bűzlött a spórolástól. Ha kellene negatív reklám az Európai és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség által túlzsúfolt versenynaptárnak, ezt a találkozót nyugodtan felhasználhatják majd hozzá.

Az ezer sebből vérző portugálok még annál is tartalékosabb kezdőt küldtek pályára, mint amire számítani lehetett, és bár a BVB is rotált, a németeknél sokkal inkább a futásmennyiségen és intenzitáson látszott meg, mennyire érdektelen is nekik, hogy az idegenben megszerzett háromgólos fórhoz sikerül-e még hozzátenni odahaza is, vagy épp csökken kicsit a különbség – ha a továbbjutás így is, úgy is összejön.

Mint köztudott, a Bajnokok Ligája átalakításával már a csoportkört váltó ligaszakasz is plusz két meccset jelentett a részt vevő együtteseknek, ám azok a csapatok, amelyek nem tudtak a legjobb nyolc közé kerülni, újabb két meccsre kényszerültek a nyolcaddöntő elé bevezetett play-off körrel.

S akkor nyáron még mindezt sikerül megfejelni a felduzzasztott klubvilágbajnoksággal.

(MTI / Index)

LABDARÚGÁS

Bajnokok Ligája, play-off kör, visszavágók

Dortmund (német) – Sporting CP (portugál) 0–0

Továbbjutott: a Dortmund, 3–0-s összesítéssel.

Később rendezik

21.00: PSG (francia) – Brest (francia)

Az első mérkőzésen: 3–0

21.00: PSV (holland) – Juventus (olasz)

Az első mérkőzésen: 1–2

21.00: Real Madrid (spanyol) – Manchester City (angol)

Az első mérkőzésen: 3–2

Kedden rendezték

Milan (olasz) – Feyenoord (holland) 1–1 (S. Giménez 1., ill. Carranza 73.)

Továbbjutott: a Feyenoord, 2–1-es összesítéssel.

Atalanta (olasz) – FC Bruges (belga) 1–3 (Lookman 46., ill. Talbi 3., 27., Jutgla 45+3.)

Továbbjutott: az FC Bruges, 5–2-es összessítéssel

Bayern München (német) – Celtic (skót) 1–1 (Davies 90+4., ill. Kühn 63.)

Továbbjutott: a Bayern München, 3–2-es összesítéssel

Benfica (portugál) – Monaco (francia) 3–3 (Aktürkoglu 22., Pavlidisz 76. – 11-esből, Kökcü 84., ill. Minamino 32., Ben Segir 51., Ilenikhena 81.)

Továbbjutott: a Benfica 4–3-as összesítéssel