A két madridi csapat mindkét egymás elleni meccse 1–1-re végződött a La Liga mostani szezonjában, jelenleg az Atlético a második, a Real a harmadik helyen áll a tabellán két pont különbséggel – írta beharangozójában a Magyar Távirati Iroda.

A keddi találkozó házigazdája, a Real már túl van egy párharcon a kieséses szakaszban, a rájátszásban a Manchester Cityt búcsúztatta. Ez növelheti az általában amúgy sem kicsi önbizalmat a királyi gárda háza táján, Carlo Ancelotti vezetőedző azonban mindenkit óva int a túlzott elbizakodottságtól:

Ugyanolyan nehéz lesz az Atléti ellen játszani, mint mindig. Szórakoztató és kiegyensúlyozott párharcra számítok

– fogalmazott.

A történelem a Real mellett szól, a felek eddig ugyanis tíz mérkőzést játszottak az európai porondon, s az Atlético két döntetlen mellett mindössze háromszor tudott nyerni – 2014-ben és 2016-ban a döntőben találkozott a két csapat, s mindkétszer a Blancók diadalmaskodtak. A bajnoki forma azonban egészen mást vetít előre…

Az alapszakaszban az Atlético Madrid a francia bajnok Paris Saint-Germaint és a német bajnok Bayer Leverkusent is legyőzte, s Diego Simeone vezetőedző úgy véli, ezúttal sincs mitől tartaniuk.

Amikor edzőnek állsz, az a célod, hogy a legerősebb ellenfelekkel szállhass szembe, és minden versenyben nyerni akarsz

– fogalmazta meg ars poeticáját az MTI által idézett szakember.

Dortmundban is nagy csata várható

A tavaly döntős Borussia Dortmund is kedden kezdi a nyolcaddöntőt, ellenfele a Lille lesz. A párharc egyik kulcsfigurája a francia–guineai Serhou Guirassy lehet, aki tíz találatával vezeti a BL góllövőlistáját, a 2015–2016-os szezonban pedig éppen a francia csapatban mutatkozott be az élvonalban. A BVB új trénerének, Nico Kovacnak sem ismeretlen a Ligue 1 légköre, a 2020–2021-es idényben ugyanis, amikor a Lille bajnok lett, az AS Monaco vezetőedzője volt.

„Tisztában vagyok azzal, mire képesek, a BL-ben már több topklubot legyőztek” – mondta az alapszakaszt a hetedik helyen záró riválissal kapcsolatban a horvát szakember, arra utalva, hogy a francia gárda a Real Madrid, az Atlético Madrid és a Feyenoord ellen is nyert.

Bruno Génésio, a keddi vendégcsapat trénere jól ismeri Guirassy képességeit, korábban a Rennes-nél ugyanis edzője volt a guineai válogatott csatárnak. Ezzel együtt a saját támadójában, az eddig hatgólos Jonathan Davidben is nagyon bízik.

„Jonathan esetében nem csak a gólokról van szó – mondta. – Elég ritka egy olyan csatár, aki annyit fut és olyan nagylelkű, mint ő.”

Kedden két angol csapat is pályára lép, az Arsenal a PSV Eindhoven, az Aston Villa pedig a Club Brugge otthonában. Az „ágyúsoknak” több sérültjük is van a támadószekcióban – Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Martinelli és Gabriel Jesus –, így döntő lehet, hogyan teljesítenek védekezésben.

„A sorozat ezen szakaszában már minden csapat nagyon jó. De amikor eljön az idő, készen fogunk állni” – idézte az európai szövetség honlapja a vezetőedzőt, Mikel Artetát.

Az Arsenal és a PSV 11. alkalommal találkozik a nemzetközi színtéren, négy döntetlen mellett a londoniak eddig négyszer győztek.

A Brugge és az Aston Villa már az alapszakaszban is összecsapott egymással, akkor a belgák nyertek 1–0-ra, s ezzel megszakították az angol riválisok elleni, 14 meccses nyeretlenségi sorozatukat. Unai Emery, a vendégek trénere szerint tanultak abból a vereségből, és ezúttal győzni mennek a Jan Breydel Stadionba.

„1–0-ra kikaptunk ott, ez sok információval szolgál – mondta a spanyol mester. – Megmutatja, hogyan kell küzdenünk, felkészülnünk és tisztelnünk az ellenfelet.”

A keddi mérkőzések visszavágóit jövő szerdán rendezik – jegyezte meg az MTI.

LABDARÚGÁS

BAJNOKOK LIGÁJA, NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK, KEDDI PROGRAM

Club Brugge (belga) – Aston Villa (angol) 18.45

Real Madrid (spanyol) – Atlético Madrid (spanyol) 21.00

PSV Eindhoven (holland) – Arsenal (angol) 21.00

Borussia Dortmund (német) – Lille (francia) 21.00

(Borítókép: Kylian Mbappé és Vini Jr. az Atlético elleni bajnoki derbin. Fotó: picture alliance / Getty Images Hungary)